Connect Athens: Η Αθήνα ενώνει τις γενιές της σε ένα διήμερο συμμετοχής, εμπειριών και γιορτής

Στις 22 και 23 Μαΐου 2026, το Connect Athens προσκαλεί την πόλη σε ένα διήμερο ανοιχτό, ζωντανό και συμμετοχικό, αφιερωμένο στη σύνδεση των ανθρώπων, τη φωνή των νέων και τη δύναμη της κοινότητας.

Σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων το Connect Athens δημιουργεί δύο διαφορετικές αλλά αλληλένδετες εμπειρίες: μια ουσιαστική συνάντηση διαλόγου για τους νέους και την ψυχική υγεία τους, και μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή στη Φωκίωνος Νέγρη, όπου γενιές, γειτονιές και κοινότητες συναντιούνται στον δημόσιο χώρο.

Την Παρασκευή 22 Μαΐου, στην Αίθουσα Αντώνης Τρίτσης του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων, από τις 17:00 έως τις 20:00, η εκδήλωση «Χτίζοντας γέφυρες για την ψυχική υγεία των νέων σε ρίσκο» φέρνει στο προσκήνιο τη φωνή των νέων και τα ζητήματα που τους απασχολούν σήμερα.

Το πρόγραμμα ξεκινά με εγγραφές και χαιρετισμούς και συνεχίζεται με δύο θεματικά πάνελ. Το πρώτο, «Ακούγοντας τους Νέους: Προκλήσεις & Προοπτικές από την Αθήνα στην Ευρώπη», εστιάζει στις εμπειρίες, τις αγωνίες και τις προοπτικές της νέας γενιάς, από την καθημερινότητα της πόλης μέχρι το ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Το δεύτερο, «Παραβατικότητα των νέων στο σήμερα: Κατανόηση, Πρόληψη και Παρέμβαση», ανοίγει τη συζήτηση γύρω από τη νεανική παραβατικότητα, την πρόληψη και τους τρόπους έγκαιρης στήριξης.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν ειδικοί από τον χώρο της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής φροντίδας και της νεανικής συμμετοχής, μαζί με νέους, γονείς και ενεργούς πολίτες. Στόχος είναι ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από όσα βιώνουν οι νέοι σήμερα και γύρω από τις γέφυρες που μπορούν να δημιουργηθούν ανάμεσα στους ίδιους, τους θεσμούς και την κοινότητα.

Θα δοθεί Bεβαίωση Παρακολούθησης.

Προεγγραφές στο ακόλουθο link: https://survey.iasismed.eu/zs/X0CtXT

Το Σάββατο 23 Μαΐου, το Connect Athens μεταφέρεται στην καρδιά της Κυψέλης, στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη, στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, με το Connect Athens Festival 2026. Από το πρωί έως αργά το βράδυ, η γειτονιά γεμίζει με εργαστήρια, δράσεις, παιχνίδι, τέχνη, μουσική, τεχνολογία και συναντήσεις που έχουν σχεδιαστεί για να φέρουν κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Με κεντρικό σύνθημα #πάρετηγιαγιάσουκαιέλα, το φεστιβάλ προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ζήσουν μαζί μια διαφορετική εμπειρία στην πόλη: να συμμετάσχουν σε διαγενεακά εργαστήρια, να δοκιμάσουν δράσεις Τεχνητής Νοημοσύνης εμπνευσμένες από αναμνήσεις, να πάρουν μέρος σε θεατρικά δρώμενα, play jams και παιχνίδια δρόμου, να συναντήσουν δημιουργούς και influencers σε ανοιχτές συζητήσεις και να γίνουν μέρος μιας γιορτής που δεν έχει θεατές, αλλά συμμετέχοντες.

Η ημέρα θα κορυφωθεί με ένα μεγάλο μουσικοχορευτικό party, με παραδοσιακά και σύγχρονα σχήματα, πολυπολιτισμικούς ρυθμούς και DJ sets, μετατρέποντας τη Φωκίωνος Νέγρη σε σημείο συνάντησης, χαράς και συνύπαρξης.

Το Connect Athens Festival απευθύνεται σε όλους: νέους, οικογένειες, μεγαλύτερους ανθρώπους, παρέες, κατοίκους της γειτονιάς και επισκέπτες της πόλης. Είναι μια πρόσκληση να βγούμε στον δημόσιο χώρο, να γνωριστούμε, να μοιραστούμε εμπειρίες, να δοκιμάσουμε κάτι νέο και να θυμηθούμε ότι η πόλη γίνεται πιο ζωντανή όταν οι άνθρωποί της συναντιούνται.

«Δημιουργούμε έναν ασφαλή και φωτεινό χώρο όπου η ενσυναίσθηση, η αποδοχή και η σύνδεση γίνονται πράξη. Αυτό το φεστιβάλ δεν στήνεται για να το παρακολουθήσεις από απόσταση· στήνεται για να έρθεις, να συμμετάσχεις, να φέρεις τη γιαγιά σου, τους φίλους σου, την οικογένειά σου και να γίνεις μέρος της γιορτής», αναφέρει η διοργάνωση.

Δήλωση συμμετοχής: https://survey.iasismed.eu/zs/TuCAz3

Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες εκδηλώσεων:

22 Μαΐου 2026: «Χτίζοντας γέφυρες για την ψυχική υγεία των νέων σε ρίσκο», Αίθουσα Τρίτση, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, 17:00–20:00

23 Μαΐου 2026: Connect Athens Festival 2026, Πεζόδρομος Φωκίωνος Νέγρη, Κυψέλη, από το πρωί έως αργά το βράδυ

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα γιατί η ευαλωτότητα δεν είναι ατομική υπόθεση, αλλά ανάγκη για σύνδεση.