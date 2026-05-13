MAD VMA 2018: Το medley που ένωσε Stan και Πέτρο Ιακωβίδη και ακόμα μάς ξεσηκώνει

Αν γυρίσεις πίσω στα MAD VMA 2018, δύσκολα θα ξεχάσεις εκείνη τη στιγμή που η σκηνή γέμισε από γνώριμες μελωδίες και το κοινό άρχισε να τραγουδάει σχεδόν από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Το συγκεκριμένο medley ένωσε μερικά από τα πιο δημοφιλή ελληνικά τραγούδια της εποχής, δημιουργώντας ένα μουσικό στιγμιότυπο που έμεινε χαραγμένο στη μνήμη των θεατών.

Στη σκηνή βρέθηκαν ο Stan και ο Πέτρος Ιακωβίδης, δύο καλλιτέχνες που εκείνη την περίοδο βρισκόντουσαν ήδη σε πολύ δυνατή φάση στην καριέρα τους και είχαν καταφέρει να κυριαρχήσουν στα ραδιόφωνα και στα charts.

Το medley περιλάμβανε τέσσερα τραγούδια που είχαν ήδη γίνει μεγάλες επιτυχίες: το «Τι δεν καταλαβαίνεις» του Stan, το «Γέλα μου» του Πέτρου Ιακωβίδη, τα «Αποτυπώματα» του ίδιου καλλιτέχνη, καθώς και το «Τι θα κάνω εγώ με σένα», μια ακόμη συνεργασία που είχε ξεχωρίσει. Η μετάβαση από το ένα κομμάτι στο άλλο έγινε με τέτοιο ρυθμό που το κοινό δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να συμμετέχει, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα μεγάλο μουσικό πάρτι.

Η συνεργασία του Stan και του Πέτρου Ιακωβίδη στα MAD VMA 2018 δεν ήταν απλώς ένα medley. Ήταν μια στιγμή που έδειξε πώς διαφορετικά μουσικά στυλ μπορούν να συνδεθούν αρμονικά μέσα από κοινές επιτυχίες και σκηνική ενέργεια. Η χημεία τους πάνω στη σκηνή, σε συνδυασμό με την ανταπόκριση του κοινού, έκανε το συγκεκριμένο performance ένα από τα πιο χαρακτηριστικά highlights της διοργάνωσης εκείνης της χρονιάς.

Το κοινό αντέδρασε από την πρώτη στιγμή, τραγουδώντας και χειροκροτώντας σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του medley. Η σκηνή των MAD VMA 2018 μετατράπηκε σε μια μεγάλη γιορτή της ελληνικής pop και λαϊκής μουσικής, με τα τραγούδια να διαδέχονται το ένα το άλλο χωρίς να πέφτει ούτε στιγμή η ένταση.

