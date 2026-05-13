Μουσικά Νέα 13.05.2026

«Tied Up»: Η νέα R&B συνεργασία των Lauv και Khalid που ήδη ξεχωρίζει

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Lauv και ο Khalid κυκλοφορούν το νέο single «Tied Up» λίγο πριν από τη διεθνή περιοδεία τους - Μάθε όλες τις λεπτομέρειες
Ειρήνη Στόφυλα

Η παγκόσμια pop σκηνή μόλις πήρε φωτιά, καθώς δύο από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της γενιάς τους αποφάσισαν να ενώσουν τις δημιουργικές τους δυνάμεις. Ο Lauv και ο Khalid συνεργάζονται για πρώτη φορά και κυκλοφορούν το ολοκαίνουργιο single «Tied Up», λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν την τεράστια διεθνή περιοδεία τους. Το release έχει ήδη δημιουργήσει «θόρυβο» στα social, με τους fans να ανυπομονούν να ακούσουν ζωντανά το νέο κομμάτι στις επερχόμενες συναυλίες τους.

https://www.instagram.com/thegr8khalid/
https://www.instagram.com/thegr8khalid/

Το τραγούδι έρχεται ως προπομπός της joint περιοδείας «It’s Always Sunny Somewhere Tour», η οποία σηκώνει αυλαία στις 16 Μαΐου και θα ταξιδέψει σε Βόρεια Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Πρόκειται για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες περιοδείες της χρονιάς, καθώς οι δύο καλλιτέχνες έχουν πιστό κοινό και ξεχωρίζουν για τη συναισθηματική ένταση που μεταφέρουν στη σκηνή.

Νέα συνεργασία-έκπληξη: John Legend και Dionne Warwick στο «Where Is Your Heart»

Το «Tied Up» κινείται σε pop/R&B ύφος και ξεχωρίζει για την ατμοσφαιρική παραγωγή του Lucas Sim. Οι Lauv και Khalid μοιράζονται στίχους που αγγίζουν την εσωτερική σύγχυση, τη συναισθηματική εξάρτηση και το rollercoaster μιας σχέσης που σε κρατά «δεμένο» με τρόπους που δεν μπορείς εύκολα να αποχωριστείς. Ο συνδυασμός ηλεκτρονικών στοιχείων με πιο ευάλωτες φωνητικές γραμμές δίνει στο τραγούδι μια σύγχρονη, δυναμική αλλά ταυτόχρονα ευαίσθητη ταυτότητα.

Για τον Khalid, η συνεργασία αυτή αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα σε μια περίοδο έντονης δημιουργικότητας. Ο καλλιτέχνης συνεχίζει να διευρύνει το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα μέσα από διεθνείς συμπράξεις και επιτυχημένες κυκλοφορίες. Μάλιστα, το «Tied Up» έρχεται λίγο πριν από τη συζητημένη συνεργασία του με τον Νοτιοκορεάτη ηθοποιό και τραγουδιστή Ahn Hyo-seop, στο ντουέτο «Something Special» που θα κυκλοφορήσει στις 22 Μαΐου.

https://www.instagram.com/thegr8khalid/
https://www.instagram.com/thegr8khalid/

Για τον Lauv, το single λειτουργεί ως ιδανικό warm-up για την περιοδεία, αποδεικνύοντας ότι συνεχίζει να παραμένει σταθερή δύναμη στη σύγχρονη pop: με ειλικρινείς ερμηνείες, προσωπική γραφή και συνεργασίες με καλλιτέχνες που έχουν κάτι πραγματικό να πουν μέσα από τη μουσική τους.

Καθώς η περιοδεία πλησιάζει και το ενδιαφέρον των fans ανεβαίνει, το «Tied Up» μοιάζει να είναι μόνο η αρχή μιας εξαιρετικά δημιουργικής περιόδου για τους δύο καλλιτέχνες.

Το κομμάτι όχι μόνο ενώνει δύο ξεχωριστές μουσικές ταυτότητες, αλλά προοιωνίζεται και μια συναυλιακή εμπειρία που αναμένεται να συζητηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Το κοινό ετοιμάζεται ήδη να «δεθεί» μαζί τους στη σκηνή.

Parov Stelar: Το «Black Lilies» είναι το νέο electro swing anthem που χρειαζόμασταν

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Khalid Lauv ΝΕΟ SINGLE ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
MAD VMA 2018: Το medley που ένωσε Stan και Πέτρο Ιακωβίδη και ακόμα μάς ξεσηκώνει

MAD VMA 2018: Το medley που ένωσε Stan και Πέτρο Ιακωβίδη και ακόμα μάς ξεσηκώνει

13.05.2026
Επόμενο
Smellmaxxing: Το νέο beauty trend που κάνει το άρωμα να διαρκεί περισσότερο

Smellmaxxing: Το νέο beauty trend που κάνει το άρωμα να διαρκεί περισσότερο

13.05.2026

Δες επίσης

«Ίσως Αύριο»: Το νέο «εκρηκτικό» ντουέτο του Νίκου Απέργη με τη Daphne Lawrence
Μουσικά Νέα

«Ίσως Αύριο»: Το νέο «εκρηκτικό» ντουέτο του Νίκου Απέργη με τη Daphne Lawrence

13.05.2026
H Shakira επιστρέφει στα FIFA anthems με το «Dai Dai» – Η συνεργασία με τον Burna Boy
Μουσικά Νέα

H Shakira επιστρέφει στα FIFA anthems με το «Dai Dai» – Η συνεργασία με τον Burna Boy

13.05.2026
Χρήστος Μάστορας & MEΛISSES: Πρώτη φορά σε διεθνή περιοδεία – Διπλό sold out στη Νέα Υόρκη
Μουσικά Νέα

Χρήστος Μάστορας & MEΛISSES: Πρώτη φορά σε διεθνή περιοδεία – Διπλό sold out στη Νέα Υόρκη

13.05.2026
Eurovision 2026: Ο Boy George απογοητευμένος μετά τον αποκλεισμό του Αγίου Μαρίνου
EUROVISION

Eurovision 2026: Ο Boy George απογοητευμένος μετά τον αποκλεισμό του Αγίου Μαρίνου

13.05.2026
MAD VMA 2018: Το medley που ένωσε Stan και Πέτρο Ιακωβίδη και ακόμα μάς ξεσηκώνει
Mad Events

MAD VMA 2018: Το medley που ένωσε Stan και Πέτρο Ιακωβίδη και ακόμα μάς ξεσηκώνει

13.05.2026
Ο Γιώργος Περρής παρουσιάζει τη συναυλία «Μαζί ή Κανείς» στον Κήπο του Μεγάρου Μουσική
Μουσικά Νέα

Ο Γιώργος Περρής παρουσιάζει τη συναυλία «Μαζί ή Κανείς» στον Κήπο του Μεγάρου Μουσική

13.05.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η μουσική του ελληνικού σινεμά ανεβαίνει στη σκηνή, με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η μουσική του ελληνικού σινεμά ανεβαίνει στη σκηνή, με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ

13.05.2026
Ο Πάνος Κιάμος έρχεται με μια «μαγική» συναυλία στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά
Μουσικά Νέα

Ο Πάνος Κιάμος έρχεται με μια «μαγική» συναυλία στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά

13.05.2026
Deep Purple: Το «Splat!» σηματοδοτεί την πιο heavy επιστροφή των θρύλων του rock
Μουσικά Νέα

Deep Purple: Το «Splat!» σηματοδοτεί την πιο heavy επιστροφή των θρύλων του rock

13.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια