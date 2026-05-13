Beauty 13.05.2026

Smellmaxxing: Το νέο beauty trend που κάνει το άρωμα να διαρκεί περισσότερο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από το TikTok μέχρι τα beauty brands, ένα νέο βήμα στο layering υπόσχεται να επηρεάσει τον τρόπο που «φοριέται» το άρωμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα τελευταία χρόνια, αν υπάρχει ένα beauty trend που έχει κατακτήσει τα social media και ειδικά το TikTok, αυτό είναι αναμφίβολα το άρωμα. Από τα luxury perfumes που έγιναν viral μέχρι τα body mists και τα hair perfumes που έχουν επιστρέψει δυναμικά, η κουλτούρα γύρω από το fragrance έχει εξελιχθεί σε μια καθημερινή μορφή self-expression. Η γενιά του TikTok όχι μόνο έχει αναδείξει εμβληματικά αρώματα όπως το Baccarat Rouge 540 του οίκου Maison Francis Kurkdjian, αλλά έχει δημιουργήσει και ολόκληρη φιλοσοφία γύρω από το layering και τη διάρκεια του αρώματος, μετατρέποντας το λεγόμενο «smellmaxxing» σε νέο beauty obsession.

arwma
Pexels

Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, ένα προϊόν που κερδίζει συνεχώς έδαφος είναι το fragrance primer. Πρόκειται για μια σχετικά νέα κατηγορία στον κόσμο της ομορφιάς, που λειτουργεί σαν «βάση» πριν από το άρωμα, με στόχο να βοηθήσει το άρωμα να διαρκεί περισσότερο και να αποδίδει καλύτερα πάνω στο δέρμα. Όπως εξηγούν ειδικοί της βιομηχανίας, το primer δημιουργεί ένα ενυδατικό υπόστρωμα στο δέρμα, το οποίο επιτρέπει στα αρωματικά έλαια να “δένονται” καλύτερα και να απελευθερώνονται σταδιακά μέσα στη μέρα, αντί να εξατμίζονται γρήγορα.

Bonnet Hair: Το chic hairstyle των celebrities που σε γλιτώνει από το καθημερινό λούσιμο

Τι είναι το fragrance primer

Το fragrance primer μπορεί να παρομοιαστεί με το primer στο μακιγιάζ ή τη βάση στο μανικιούρ: είναι το πρώτο βήμα που προετοιμάζει το δέρμα ώστε το άρωμα να «κάτσει» καλύτερα και να κρατήσει περισσότερο. Σε πρακτικό επίπεδο, πρόκειται για προϊόντα που είτε είναι άοσμα είτε έχουν διακριτικό άρωμα και εφαρμόζονται πριν από το perfume, δημιουργώντας ένα φιλικό περιβάλλον για τα αρωματικά μόρια.

anixi_arwmata
Unsplash

Οι ειδικοί εξηγούν ότι το δέρμα παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάρκεια ενός αρώματος. Όταν είναι ξηρό, τείνει να «απορροφά» πιο γρήγορα τα αρωματικά έλαια, με αποτέλεσμα το άρωμα να φεύγει πιο γρήγορα. Αντίθετα, ένα καλά ενυδατωμένο δέρμα λειτουργεί σαν βάση που «κρατάει» το άρωμα, επιτρέποντάς του να απελευθερώνεται σταδιακά και πιο ομοιόμορφα μέσα στη διάρκεια της ημέρας.

Πώς λειτουργεί και γιατί έχει γίνει trend

Τα fragrance primers σχεδιάζονται με συστατικά που εξατμίζονται πιο αργά και βοηθούν στη σταθεροποίηση του αρώματος πάνω στο δέρμα. Ορισμένα προϊόντα είναι ουδέτερα, ώστε να μην επηρεάζουν τη σύνθεση του αρώματος, ενώ άλλα είναι ελαφρώς αρωματισμένα για να ενισχύουν συγκεκριμένες νότες και να «χτίζουν» μεγαλύτερη ένταση.

@varvarantenti Θέλεις το άρωμα σου να διαρκεί περισσότερη ώρα; Βρήκαμε τον τρόπο με αυτό το perfume hack ‼️ #perfumehack #perfumetiktok #aroma #jellygripprimer #tiktokhacks #fypgreece #mparmpara #ellinikotiktok #makeupgreece ♬ Von Dutch Official Instrumental – Dan Swift Del Rey

Η χρήση τους θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική σε πιο ελαφριά αρώματα, όπως κίτρο, υδάτινες ή αέρινες floral συνθέσεις, οι οποίες συνήθως έχουν μικρότερη διάρκεια. Έτσι, το primer λειτουργεί σαν «ενισχυτής» που βοηθά το άρωμα να παραμείνει αισθητό για περισσότερη ώρα, χωρίς να αλλοιώνει τον χαρακτήρα του.

Το νέο κεφάλαιο στο layering των αρωμάτων

Η άνοδος των fragrance primers εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που θέλει τους καταναλωτές να αντιμετωπίζουν το άρωμα όχι απλώς ως τελικό προϊόν, αλλά ως μια εμπειρία layering. Από τα body oils και τα scented lotions μέχρι τα hair mists, το άρωμα πλέον «χτίζεται» σε στρώσεις, με στόχο μεγαλύτερη διάρκεια και πιο προσωπικό αποτέλεσμα.

Κομψό μπουκάλι αρώματος σε ρομαντική ατμόσφαιρα για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.
www.pexels.com

Σε αυτό το πλαίσιο, το fragrance primer έρχεται να συμπληρώσει το παζλ, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο φροντίδας και σταθερότητας. Είτε πρόκειται για προϊόντα πολυτελείας είτε για πιο προσιτές επιλογές, η φιλοσοφία παραμένει η ίδια: να κάνουμε το άρωμα να διαρκεί περισσότερο και να αποδίδει στο μέγιστο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

MAD VMA Flashback: ΄Όταν η Τάμτα είχε υιοθετήσει το viral trend των «Milky Pink Lips» πριν το TikTok

Jennifer Aniston x Charlotte Tilbury: Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην ομορφιά

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty trends fragrance primers άρωμα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Tied Up»: Η νέα R&B συνεργασία των Lauv και Khalid που ήδη ξεχωρίζει

«Tied Up»: Η νέα R&B συνεργασία των Lauv και Khalid που ήδη ξεχωρίζει

13.05.2026
Επόμενο
Matthew McConaughey: Η μεγάλη κινηματογραφική επιστροφή με το «The Rivals of Amziah King»

Matthew McConaughey: Η μεγάλη κινηματογραφική επιστροφή με το «The Rivals of Amziah King»

13.05.2026

Δες επίσης

Κάννες 2026: Η Demi Moore εντυπωσιάζει με high fashion εμφανίσεις στη Γαλλική Ριβιέρα
Fashion

Κάννες 2026: Η Demi Moore εντυπωσιάζει με high fashion εμφανίσεις στη Γαλλική Ριβιέρα

13.05.2026
Η Josephine στα MAD VMA 2023 «έδωσε το σύνθημα» και η Gen Z αποθεώνει ξανά τα low rise παντελόνια
Fashion

Η Josephine στα MAD VMA 2023 «έδωσε το σύνθημα» και η Gen Z αποθεώνει ξανά τα low rise παντελόνια

13.05.2026
Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου
Life

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

13.05.2026
Τα 4 παντελόνια που φορούν οι πιο στιλάτες Ευρωπαίες το καλοκαίρι του 2026
Fashion

Τα 4 παντελόνια που φορούν οι πιο στιλάτες Ευρωπαίες το καλοκαίρι του 2026

13.05.2026
Bonnet Hair: Το chic hairstyle των celebrities που σε γλιτώνει από το καθημερινό λούσιμο
Beauty

Bonnet Hair: Το chic hairstyle των celebrities που σε γλιτώνει από το καθημερινό λούσιμο

13.05.2026
Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου
Life

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

12.05.2026
Survivor: Η νέα ανακοίνωση της Acun Medya για την κατάσταση υγείας του Σταύρου Φλώρου
Life

Survivor: Η νέα ανακοίνωση της Acun Medya για την κατάσταση υγείας του Σταύρου Φλώρου

12.05.2026
Η KRAFT Paints στηρίζει τη δημιουργία της εντυπωσιακής τοιχογραφίας των διεθνώς καταξιωμένων PichiAvo στην Αθήνα
Life

Η KRAFT Paints στηρίζει τη δημιουργία της εντυπωσιακής τοιχογραφίας των διεθνώς καταξιωμένων PichiAvo στην Αθήνα

12.05.2026
MAD VMA Flashback: ΄Όταν η Τάμτα είχε υιοθετήσει το viral trend των «Milky Pink Lips» πριν το TikTok
Beauty

MAD VMA Flashback: ΄Όταν η Τάμτα είχε υιοθετήσει το viral trend των «Milky Pink Lips» πριν το TikTok

12.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!