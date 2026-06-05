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Fashion 05.06.2026

Fashion alert: Το μπικίνι που λάτρεψαν η Τόνια Σωτηροπούλου και η Hailey Bieber

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Τόνια Σωτηροπούλου και Hailey Bieber επιλέγουν το ίδιο butter yellow μπικίνι από την Calzedonia, δείχνοντας ποιο είναι το απόλυτο trend
Μαρία Χατζηγιάννη

Το φετινό καλοκαίρι το στυλ στην παραλία δεν αφήνει περιθώρια για αμφισβητήσεις, καθώς μια συγκεκριμένη τάση έχει καταφέρει να γίνει το κοινό σημείο αναφοράς για fashion icons από το Χόλιγουντ μέχρι την Ελλάδα. Η Τόνια Σωτηροπούλου και η Hailey Bieber εμφανίστηκαν με το ίδιο ακριβώς μπικίνι από τη νέα συλλογή της Calzedonia, επιβεβαιώνοντας πως η απόχρωση του «βουτυρένιου κίτρινου» (butter yellow) είναι ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της σεζόν.

tonia_sotiropoulou
https://www.instagram.com/toniasotiropoulou/

Το συγκεκριμένο μαγιό δεν ξεχώρισε μόνο για το χρώμα του, αλλά και για την έξυπνη σχεδιαστική του λεπτομέρεια: το σκουρόχρωμο περίγραμμα που δημιουργεί μια κομψή αντίθεση. Πρόκειται για μια τάση που αναδεικνύει τη σιλουέτα χωρίς να χρειάζεται υπερβολές, προσφέροντας ένα look που αποπνέει φρεσκάδα και διαχρονική φινέτσα.

Lace-trimmed skirts: Πώς θα φορέσεις το απόλυτο trend του καλοκαιριού

Η Τόνια Σωτηροπούλου επέλεξε να το φορέσει σε μια από τις πιο χαλαρές της στιγμές στη φύση, αναδεικνύοντας τη φυσική της ομορφιά με ένα ανεπιτήδευτο, chic αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, η Hailey Bieber, γνωστή για την ικανότητά της να μετατρέπει σε παγκόσμιο trend ό,τι κι αν φορέσει, υιοθέτησε το ίδιο κομμάτι με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο, αποδεικνύοντας ότι το butter yellow bikini είναι το «κλειδί» για τις πιο στιλάτες καλοκαιρινές εξορμήσεις του 2026.

hailey
https://www.instagram.com/haileybieber/

Γιατί αυτό το μπικίνι έγινε το απόλυτο viral

Η επιστροφή των bicolor σχεδίων έρχεται τη σωστή στιγμή, καθώς οι fashion lovers αναζητούν την ισορροπία ανάμεσα στον μινιμαλισμό και το ιδιαίτερο στυλ. Η επιλογή της συγκεκριμένης παλέτας, απαλό κίτρινο με σκούρες λεπτομέρειες, προσφέρει μια δόση πολυτέλειας, η οποία ταιριάζει ιδανικά τόσο με το φυσικό φως της ελληνικής υπαίθρου όσο και με το κοσμοπολίτικο στυλ μιας παραλίας στο Λος Άντζελες.

https://www.instagram.com/haileybieber/
https://www.instagram.com/haileybieber/

Είτε το συνδυάσετε με ένα λινό πουκάμισο είτε το αφήσετε να πρωταγωνιστήσει μόνο του κάτω από τον ήλιο, το σίγουρο είναι πως αυτό το σχέδιο της Calzedonia δεν είναι απλώς μια αγορά, αλλά η πιο «έξυπνη» επένδυση για την γκαρνταρόμπα των διακοπών σας. Όταν δύο γυναίκες με τόσο ξεχωριστή αισθητική συμφωνούν σε ένα κομμάτι, τότε είναι βέβαιο ότι μιλάμε για το must-have του καλοκαιριού.

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Fashion Hailey Bieber ΜΑΓΙΩ Τόνια Σωτηροπούλου
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