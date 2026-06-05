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Life 05.06.2026

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στην Πληροφορική και στη Χημεία

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Τα θέματα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 στην Πληροφορική και στη Χημεία καθώς και τις απαντήσεις και τον σχολιασμό τους
Πόπη Βασιλείου

Με το μάθημα της Πληροφορικής και της Χημείας συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους των Θετικών Σπουδών και του πεδίου Οικονομίας και Πληροφορικής. Οι μαθητές εξετάστηκαν σε θέματα που κάλυπταν βασικές έννοιες του προγραμματισμού, της αλγοριθμικής σκέψης και της ανάλυσης προβλημάτων στην Πληροφορική, καθώς και σε βασικές αλλά και πιο απαιτητικές ενότητες της Χημείας, καλούμενοι να επιδείξουν τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και ικανότητα εφαρμογής των γνώσεών τους στην πράξη.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Οι απαντήσεις και ο σχολιασμός των θεμάτων που ακολουθούν δόθηκαν από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο «Αξία», προσφέροντας στους υποψηφίους μια πρώτη εικόνα για την απόδοσή τους.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα Λατινικά

Θέματα και απαντήσεις στην Πληροφορική

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Θέματα και απαντήσεις στη Χημεία

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Η Πληροφορική αποτελεί ένα από τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας για τους υποψηφίους του πεδίου Οικονομίας και Πληροφορικής, με τη σημερινή εξέταση να παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής τους βαθμολογίας. Η Χημεία από την άλλη αποτελεί ένα από τα πιο καθοριστικά μαθήματα για τους υποψηφίους των Θετικών Σπουδών και η σημερινή εξέταση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη συνολική τους επίδοση.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

 

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Πανελλήνιες 2026 Πληροφορική
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