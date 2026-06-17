Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 17.06.2026

Manos – Dina: Το χορευτικό υπερθέαμα που «σάρωσε» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

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Ο Manos και η Dina ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα εκρηκτικό pop act, πλαισιωμένοι από τους χορευτές των Dance Auditions
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το νέο τους τραγούδι «Keno» θα είναι στο επίκεντρο της εμφάνισης.
  • Ο Manos, ως «Viral Hero», έχει μεγάλη επιρροή στο νεανικό κοινό.
  • Ο καλλιτέχνης επέλεξε χορευτές μέσω «Dance Auditions» για την εμφάνισή του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ενέργεια στο Κλειστό Γήπεδο του Tae Kwon Do «χτύπησε κόκκινο» πριν από λίγα λεπτά, καθώς ο Manos και η Dina ολοκλήρωσαν το act τους, προσφέροντας μια εμφάνιση που δικαίως χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο φρέσκιες στιγμές των φετινών MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσίασαν το «Keno», το pop hit που έχει ήδη αναδειχθεί στο απόλυτο soundtrack του φετινού καλοκαιριού, εντυπωσιάζοντας τόσο με τις φωνητικές τους ερμηνείες όσο και με το έντονο αισθητικό τους στίγμα.

Ο Manos ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα statement κόκκινο bomber jacket, το οποίο συνδύασε ιδανικά με ένα απλό λευκό t-shirt, ενώ η Dina αποθέωσε το Y2K style, επιλέγοντας ένα αστραφτερό χρυσό top και ένα εντυπωσιακό τζιν παντελόνι καμπάνα διακοσμημένο με στρας. Η χημεία τους επί σκηνής ήταν εκρηκτική, με τον Manos να επιβεβαιώνει την επιτυχημένη του μετάβαση από το digital world στη μεγάλη μουσική σκηνή, αποδεικνύοντας ότι πλέον αποτελεί έναν ολοκληρωμένο performer που κυριαρχεί με άνεση στο σανίδι.

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Ένα εντυπωσιακό χορευτικό υπερθέαμα

Το highlight της εμφάνισης ήταν αναμφίβολα η πλαισίωση από την ομάδα των χορευτών. Ο Manos είχε μαζί του χορευτές μέσα από ειδικές «Dance Auditions» που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Mad Radio 106,2. Το αποτέλεσμα δικαίωσε απόλυτα την επιλογή του: η σκηνική παρουσία ήταν καταιγιστική, με τη χορογραφία να δένει άψογα με τον μοντέρνο ρυθμό του τραγουδιού.

Οι χορευτές κατέκλυσαν τη σκηνή, προσθέτοντας μια έντονη δυναμική στο act και μετατρέποντας το live σε μια εμπειρία υψηλών προδιαγραφών. Οι συγχρονισμένες κινήσεις και η εκρηκτική ενέργεια της ομάδας απογείωσαν το performance, κάνοντας το κοινό να μην μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω τους.

Η νέα εποχή του Manos

Με αυτή την εμφάνιση, ο Manos απέδειξε πως η δημιουργικότητά του δεν περιορίζεται μόνο στο περιεχόμενο που παράγει για το διαδίκτυο. Πλαισιωμένος από την ταλαντούχα Dina και μια ομάδα χορευτών υψηλών επιδόσεων, ο καλλιτέχνης κατάφερε να μεταφέρει τη «viral» ορμή του σε ένα σκηνικό που απαιτεί επαγγελματισμό και απόλυτη σκηνική πειθαρχία.

Το «Keno» ακούστηκε πιο δυνατό από ποτέ, με το κοινό να υποδέχεται το act με ενθουσιασμό, επιβεβαιώνοντας ότι ο συνδυασμός σύγχρονου pop ήχου και άρτιας χορευτικής προετοιμασίας είναι η συνταγή της επιτυχίας για τα φετινά MAD VMA.

Κεντρική φωτογραφία:

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