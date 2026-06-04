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Celeb World 04.06.2026

«Οι κόρες μου μου έδωσαν ξανά σκοπό στη ζωή»: Η τρυφερή εξομολόγηση του Joe Jonas

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Ο Joe Jonas μιλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη για τις κόρες του, τη συνεπιμέλεια με τη Sophie Turner και τη ζωή τους μετά το διαζύγιο
Ειρήνη Στόφυλα

ΟJoe Jonas άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για την πατρότητα, τη ζωή μετά το διαζύγιο και τη σχέση που έχει σήμερα με τις δύο κόρες του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκάλυψε πως τα παιδιά του αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη πηγή δύναμης και χαράς στην καθημερινότητά του, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν αναφέρθηκε στον χρόνο που περνούν μαζί.

Ο Joe Jonas και η Taylor Swift σε κοινή εμφάνιση, με αφορμή το νέο άλμπουμ The Life of a Showgirl.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μέσα από μια ειλικρινή συζήτηση στο podcast «Hey Jonas», ο 36χρονος καλλιτέχνης περιέγραψε πώς η εμπειρία της πατρότητας άλλαξε εντελώς την οπτική του για τη ζωή. Παρά τις δυσκολίες που ακολούθησαν μετά τον χωρισμό του με τη Sophie Turner, ο ίδιος δηλώνει ευγνώμων για όσα ζει ως πατέρας και για την ισορροπία που έχει βρει μέσα από τη συνεπιμέλεια των παιδιών τους.

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Η πατρότητα που του έδωσε νέο νόημα

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τα αδέλφια του στο podcast, ο Joe Jonas μίλησε ανοιχτά για τον ρόλο του ως πατέρας και το πόσο σημαντική είναι η παρουσία των δύο κοριτσιών του στη ζωή του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαι ένας single μπαμπάς και μοιράζομαι την ανατροφή των παιδιών μου με τη μητέρα τους». Στη συνέχεια εξομολογήθηκε πως οι κόρες του αποτέλεσαν το μεγαλύτερο στήριγμα σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στη ζωή του: «Τα παιδιά μου μου έχουν δώσει ξανά σκοπό στη ζωή», δήλωσε συγκινημένος.

Ο πολύτιμος χρόνος με τις κόρες του

Ο τραγουδιστής εξήγησε πως μετά τον χωρισμό του με τη Sophie Turner, κάθε στιγμή που περνά με τα παιδιά του έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Όπως είπε: «Ο κοινός χρόνος που έχω μαζί τους είναι πολύτιμος και με κάνει να προσπαθώ ακόμη περισσότερο». Ο Joe Jonas παραδέχθηκε ότι η πατρότητα τον έχει βοηθήσει να δει διαφορετικά τις προτεραιότητές του και να εκτιμά περισσότερο τις μικρές, καθημερινές στιγμές που μοιράζεται με τις κόρες του.

«Μια αγκαλιά από τα παιδιά μου μπορεί να λύσει τα πάντα»

Σε ένα από τα πιο συγκινητικά σημεία της συνέντευξης, ο καλλιτέχνης μίλησε για τη δύναμη που αντλεί από την αγάπη των παιδιών του: «Στις πιο δύσκολες στιγμές μου, μια αγκαλιά από τα παιδιά μου μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, τουλάχιστον στον δικό μου κόσμο», εξομολογήθηκε. Η δήλωσή του αποτυπώνει τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση που έχει αναπτύξει με τις κόρες του, οι οποίες, όπως φαίνεται, αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής του σήμερα.

Η συνεπιμέλεια με τη Sophie Turner

Παράλληλα, ο Joe Jonas αναγνώρισε πως δεν είναι ο μόνος γονέας που βιώνει την πραγματικότητα της ανατροφής παιδιών μετά από έναν χωρισμό. Όπως τόνισε, πολλοί γονείς μεγαλώνουν μόνοι τα παιδιά τους και αντιμετωπίζουν αντίστοιχες προκλήσεις στην καθημερινότητά τους.

Ο τραγουδιστής δήλωσε ευγνώμων που έχει βρεθεί μια ισορροπία στη σχέση συνεπιμέλειας με τη Sophie Turner, δίνοντας προτεραιότητα στην ευημερία των δύο παιδιών τους.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώην ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του το 2023, έπειτα από τρία χρόνια γάμου. Το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε το 2024, μετά από μια περίοδο έντασης και δημόσιων διαφωνιών σχετικά με την επιμέλεια των δύο κοριτσιών τους.

Παρά τις δυσκολίες που προηγήθηκαν, ο Joe Jonas δείχνει σήμερα να έχει βρει τις ισορροπίες του, έχοντας στο επίκεντρο της ζωής του τις δύο κόρες του. Μέσα από τις δηλώσεις του γίνεται ξεκάθαρο πως η πατρότητα αποτελεί για εκείνον τη μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης και δύναμης. Άλλωστε, όπως ο ίδιος παραδέχεται, μια απλή αγκαλιά από τα παιδιά του είναι αρκετή για να κάνει κάθε πρόβλημα να μοιάζει μικρότερο. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό μάθημα που του χάρισε η ζωή τα τελευταία χρόνια.

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Joe Jonas sophie turner
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