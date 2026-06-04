David Guetta: Το θρυλικό τριήμερο στο μεγαλύτερο στάδιο της Γαλλίας που υπόσχεται να γράψει ιστορία το 2026

Με 3 συναυλιακές βραδιές στο Stade de France, ο David Guetta επιστρέφει στην πατρίδα του για ένα show που συνδυάζει hits, special guests και παγκόσμια ενέργεια

Ο David Guetta ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη Γαλλία με ένα από τα πιο φιλόδοξα projects της καριέρας του, καθώς στις 11, 12 και 13 Ιουνίου 2026 θα καταλάβει το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας για τρεις συνεχόμενες βραδιές που ήδη χαρακτηρίζονται ως ιστορικές. Ο κορυφαίος Γάλλος DJ και παραγωγός θα δώσει στο κοινό της πατρίδας του ένα υπερθέαμα που συνδυάζει την παγκόσμια πορεία του με τη δύναμη ενός εντυπωσιακού homecoming show.

Το Stade de France θα μετατραπεί σε μια τεράστια σκηνή ηλεκτρονικής μουσικής, όπου ο David Guetta θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα πιο εμβληματικά του hits, αλλά και νέες μουσικές εκπλήξεις. Η παραγωγή αναμένεται να είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν παρουσιαστεί ποτέ σε live συναυλία στη Γαλλία, με εντυπωσιακά visuals, φωτισμούς και σκηνικά που θα συνοδεύουν κάθε κομμάτι.

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Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει 3 διαφορετικές βραδιές, καθεμία με τη δική της ενέργεια, special guests και απρόβλεπτες στιγμές που μόνο ένας καλλιτέχνης του μεγέθους του David Guetta μπορεί να προσφέρει. Η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι ηλεκτρισμένη, με χιλιάδες fans να δίνουν ρυθμό σε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

Με μια καριέρα γεμάτη διεθνείς επιτυχίες, συνεργασίες με κορυφαία ονόματα και αμέτρητα chart-topping tracks, ο David Guetta συνεχίζει να επιβεβαιώνει γιατί θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής παγκοσμίως. Το τριήμερο αυτό στη Γαλλία δεν είναι απλώς μια σειρά συναυλιών, αλλά μια στιγμή επιστροφής στη βάση του, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.

Το καλοκαίρι του 2026 προμηνύεται εκρηκτικό για τη μουσική σκηνή της Ευρώπης, με τον David Guetta να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός γεγονότος που αναμένεται να συζητηθεί έντονα σε όλο τον κόσμο.

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