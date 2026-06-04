Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 04.06.2026

David Guetta: Το θρυλικό τριήμερο στο μεγαλύτερο στάδιο της Γαλλίας που υπόσχεται να γράψει ιστορία το 2026

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με 3 συναυλιακές βραδιές στο Stade de France, ο David Guetta επιστρέφει στην πατρίδα του για ένα show που συνδυάζει hits, special guests και παγκόσμια ενέργεια
Πόπη Βασιλείου

Ο David Guetta ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη Γαλλία με ένα από τα πιο φιλόδοξα projects της καριέρας του, καθώς στις 11, 12 και 13 Ιουνίου 2026 θα καταλάβει το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας για τρεις συνεχόμενες βραδιές που ήδη χαρακτηρίζονται ως ιστορικές. Ο κορυφαίος Γάλλος DJ και παραγωγός θα δώσει στο κοινό της πατρίδας του ένα υπερθέαμα που συνδυάζει την παγκόσμια πορεία του με τη δύναμη ενός εντυπωσιακού homecoming show.

david_guetta_dj
https://www.instagram.com/davidguetta/

Το Stade de France θα μετατραπεί σε μια τεράστια σκηνή ηλεκτρονικής μουσικής, όπου ο David Guetta θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα πιο εμβληματικά του hits, αλλά και νέες μουσικές εκπλήξεις. Η παραγωγή αναμένεται να είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν παρουσιαστεί ποτέ σε live συναυλία στη Γαλλία, με εντυπωσιακά visuals, φωτισμούς και σκηνικά που θα συνοδεύουν κάθε κομμάτι.

Έρχεται το «The Chocolate Edition» – Ο Chris Brown επιστρέφει με 10 νέα τραγούδια

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει 3 διαφορετικές βραδιές, καθεμία με τη δική της ενέργεια, special guests και απρόβλεπτες στιγμές που μόνο ένας καλλιτέχνης του μεγέθους του David Guetta μπορεί να προσφέρει. Η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι ηλεκτρισμένη, με χιλιάδες fans να δίνουν ρυθμό σε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

Με μια καριέρα γεμάτη διεθνείς επιτυχίες, συνεργασίες με κορυφαία ονόματα και αμέτρητα chart-topping tracks, ο David Guetta συνεχίζει να επιβεβαιώνει γιατί θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής παγκοσμίως. Το τριήμερο αυτό στη Γαλλία δεν είναι απλώς μια σειρά συναυλιών, αλλά μια στιγμή επιστροφής στη βάση του, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.

κορυφαίοι DJs που έχουν παίξει στην Ελλάδα
David Guetta

Το καλοκαίρι του 2026 προμηνύεται εκρηκτικό για τη μουσική σκηνή της Ευρώπης, με τον David Guetta να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός γεγονότος που αναμένεται να συζητηθεί έντονα σε όλο τον κόσμο.

Madonna x Peggy Gou: Το remix του «I Feel So Free» θα γίνει το πιο hot της χρονιάς

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

David Guetta Παρίσι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ-27 στη μείωση της κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων και το 2025

Η Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ-27 στη μείωση της κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων και το 2025

04.06.2026
Επόμενο
«Οι κόρες μου μου έδωσαν ξανά σκοπό στη ζωή»: Η τρυφερή εξομολόγηση του Joe Jonas

«Οι κόρες μου μου έδωσαν ξανά σκοπό στη ζωή»: Η τρυφερή εξομολόγηση του Joe Jonas

04.06.2026

Δες επίσης

Ένα flashback γεμάτο συναίσθημα: Ο Βασίλης Καρράς και το «Φαινόμενο» στα Mad VMA 2019
Mad Events

Ένα flashback γεμάτο συναίσθημα: Ο Βασίλης Καρράς και το «Φαινόμενο» στα Mad VMA 2019

04.06.2026
Enrique Iglesias: Το viral βίντεο με θαυμάστρια που «άναψε» φήμες για κρίση με την Anna Kournikova
Μουσικά Νέα

Enrique Iglesias: Το viral βίντεο με θαυμάστρια που «άναψε» φήμες για κρίση με την Anna Kournikova

04.06.2026
Μαρίνα Σάττι και Zeyne κυκλοφορούν το νέο τραγούδι «A’Ti»
Μουσικά Νέα

Μαρίνα Σάττι και Zeyne κυκλοφορούν το νέο τραγούδι «A’Ti»

04.06.2026
Έρχεται το «The Chocolate Edition» – Ο Chris Brown επιστρέφει με 10 νέα τραγούδια
Μουσικά Νέα

Έρχεται το «The Chocolate Edition» – Ο Chris Brown επιστρέφει με 10 νέα τραγούδια

04.06.2026
Madonna x Peggy Gou: Το remix του «I Feel So Free» θα γίνει το πιο hot της χρονιάς
Μουσικά Νέα

Madonna x Peggy Gou: Το remix του «I Feel So Free» θα γίνει το πιο hot της χρονιάς

04.06.2026
Good Job Nicky: Η μεγάλη επιστροφή με το «Questions»
Μουσική

Good Job Nicky: Η μεγάλη επιστροφή με το «Questions»

04.06.2026
Antigoni: Το «JALLA» από τη Eurovision στα ευρωπαϊκά charts!
Μουσικά Νέα

Antigoni: Το «JALLA» από τη Eurovision στα ευρωπαϊκά charts!

04.06.2026
Ο Travis Scott στην Ελλάδα για μία μέρα – Το ταξίδι «αστραπή» που προκαλεί ερωτήματα
Μουσικά Νέα

Ο Travis Scott στην Ελλάδα για μία μέρα – Το ταξίδι «αστραπή» που προκαλεί ερωτήματα

04.06.2026
O Black Coffee στην Αθήνα – Η μεγάλη επιστροφή στο Petra Theater που κλείνει εκρηκτικά το καλοκαίρι
Μουσικά Νέα

O Black Coffee στην Αθήνα – Η μεγάλη επιστροφή στο Petra Theater που κλείνει εκρηκτικά το καλοκαίρι

04.06.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας