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Life 04.06.2026

Η Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ-27 στη μείωση της κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων και το 2025

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Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει την παράνομη αγορά να ξεπερνά ξανά τα όρια των τελευταίων ετών, η Ελλάδα κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση με σταθερή πτώση
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Το 2025, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου. Την ίδια στιγμή, στην ΕΕ η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων ξεπέρασε το 10% της συνολικής κατανάλωσης για πρώτη φορά από το 2014, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας Έκθεσης της KPMG, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Philip Morris International.

KPMG Report 2025 - Infographic Greece

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ευρήματα της Έκθεσης, στην Ελλάδα το 2025:

• Το ποσοστό των παράνομων τσιγάρων εκτιμάται στο 14,1% της συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων, μειωμένο κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024.

• Συνολικά, καταναλώθηκαν 1,9 δισεκατ. παράνομα τσιγάρα.

• Τα χαμένα έσοδα για τα δημόσια ταμεία υπολογίζονται σε 330 εκατ. ευρώ για το 2025, ενώ το 2024 ανέρχονταν στα 438 εκατ. ευρώ.

• Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Ελλάδα πετυχαίνει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων στην ΕΕ-27.

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Παράλληλα, σύμφωνα με τα ευρήματα της Έκθεσης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025:

• Καταναλώθηκαν 41,8 δισεκατ. παράνομα τσιγάρα, (+7,2% σε σχέση με το 2024), ποσοστό που αντιστοιχεί στο 10,3% της συνολικής κατανάλωσης ενώ οι απώλειες των εσόδων για τα δημόσια ταμεία υπολογίζονται σε 16,7 δισεκατ. Ευρώ (+1,8 δισεκατ. Ευρώ σε σχέση με το 2024).

• Αρνητικές πρωτιές στο παράνομο εμπόριο τσιγάρων καταγράφουν:

– Η Γαλλία, που διατηρεί την πρώτη θέση στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων για ακόμα μία χρονιά, όπου η συνολική κατανάλωση παράνομων τσιγάρων της χώρας έφτασε στο 41,4%, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση συγκριτικά με όλες τις χώρες σε σχέση με το 2024.

– Το Βέλγιο, όπου η παράνομη κατανάλωση τσιγάρων έφτασε σχεδόν το ένα τέταρτο (24,8%) της συνολικής κατανάλωσης, με περισσότερα από 2 δισεκατ. παράνομα τσιγάρα.

– Η Ολλανδία, όπου η παράνομη κατανάλωση τσιγάρων ξεπέρασε το 22%, φτάνοντας τα 2,1 δισεκατ. παράνομα τσιγάρα και επιστρέφοντας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2006.

KPMG Report 2025 - Infographic EU27

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ετήσια Έκθεση της KPMG αξιολόγησε και την παράνομη κατανάλωση θερμαινόμενων προϊόντων καπνού σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές. Το φαινόμενο παραμένει προς το παρόν περιορισμένο, καθώς το παράνομο εμπόριο αντιστοιχούσε στο 1,2% της συνολικής κατανάλωσης θερμαινόμενων προϊόντων καπνού, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο των συμβατικών τσιγάρων. Όμως, για να διατηρηθεί αυτό, θα πρέπει να αντλήσουμε μαθήματα από το πρόσφατο παρελθόν και να μην επαναλάβουμε τα ίδια φορολογικά λάθη σε αυτή την κατηγορία των νέων, καινοτόμων καλύτερων προϊόντων.

Ο Ιάκωβος Καργαρώτος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος σημείωσε σχετικά: «Τα φετινά αποτελέσματα της Έκθεσης της KPMG επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα αποτελεί το καλύτερο πραγματικό παράδειγμα στην αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου παράνομων τσιγάρων. Η χώρα μας καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ-27, για 2η συνεχή χρονιά, γεγονός που δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα ενός σταθερού, ρεαλιστικού, και μακροχρόνιου φορολογικού πλαισίου, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση της λειτουργίας των διωκτικών Αρχών. Φορολογική σταθερότητα και συνεργασία Πολιτείας και ιδιωτικού τομέα μπορούν να φέρουν αποτελέσματα μετρήσιμα και ουσιαστικά. Αυτό, όμως, δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Το παράνομο εμπόριο παραμένει μία διαρκής απειλή για τα δημόσια έσοδα, τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου, τη Δημόσια Υγεία, και απαιτεί επαγρύπνηση, συνεργασία και αποφασιστικότητα και, κυρίως, να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος. Ιδίως σε μία περίοδο που συζητείται η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής φορολογικής Οδηγίας για τα προϊόντα καπνού, τα ευρήματα της Έκθεσης υπενθυμίζουν ότι οι πολιτικές που λαμβάνονται πρέπει να είναι τεκμηριωμένες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες στην πράξη. Οριζόντιες ή υπερβολικές παρεμβάσεις, που δεν λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς, οδηγούν στο αντίθετο αποτέλεσμα, ενισχύοντας το παράνομο εμπόριο και τα παράνομα οργανωμένα δίκτυα».

Ο Χρήστος Χαρπαντίδης, Group Chief Corporate Affairs Officer της Philip Morris International, αναφερόμενος στα ευρήματα της Έκθεσης, τόνισε: «Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα: τα παραποιημένα προϊόντα έχουν καταστεί η βασική κινητήρια δύναμη της παράνομης αγοράς τσιγάρων στην ΕΕ, υποστηριζόμενα από εγκληματικές αλυσίδες εφοδιασμού που έχουν σχεδιαστεί ώστε να φέρνουν ψεύτικα προϊόντα στους καταναλωτές σε αγορές υψηλής αξίας, υπονομεύοντας την ευρωπαϊκή οικονομία και τροφοδοτώντας ευρύτερη παράνομη δραστηριότητα. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει, επίσης, επίμονες δομικές αδυναμίες στη ρύθμιση, την επιβολή του νόμου και την αποτελεσματική δικαστική συνέχεια των υποθέσεων, οι οποίες δημιουργούν χώρο για την ανάπτυξη του παράνομου εμπορίου, σε μια περίοδο κατά την οποία πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ βρίσκονται υπό ευρύτερη πίεση σε επίπεδο ασφάλειας και οικονομίας, από τον πληθωρισμό και τις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας έως τις αυξανόμενες δημοσιονομικές ανάγκες για την ασφάλεια και την άμυνα λόγω του γεωπολιτικού κατακερματισμού. Η κάλυψη αυτών των κενών στην Ευρώπη απαιτεί συντονισμένη δράση: ισχυρότερη επιβολή του νόμου, συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και έμφαση σε ρυθμίσεις που είναι ισορροπημένες, βασισμένες σε δεδομένα και εφαρμόσιμες στην πράξη».

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ΕΛΛΑΔΑ Παπαστράτος τσιγάρα
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