Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 01.06.2026

Αλεξία Κεφαλά: H πιο εύκολη συνταγή για healthy chocolate pudding με 3 υλικά

Η Αλεξία Κεφαλά μοιράζεται την πιο εύκολη και γρήγορη συνταγή για healthy chocolate pudding με μόλις 3 υλικά
Ειρήνη Στόφυλα

Το πιο εύκολο και γρήγορο γλυκό που μπορείς να φτιάξεις χωρίς τύψεις έρχεται από την Αλεξία Κεφαλά και έχει ήδη γίνει αγαπημένο trend για όσους προσέχουν τη διατροφή τους αλλά δεν θέλουν να στερηθούν τη σοκολάτα. Πρόκειται για ένα healthy chocolate pudding που χρειάζεται μόλις 3 απλά υλικά, τα οποία όλοι έχουμε ήδη στο σπίτι.

Είναι ιδανικό για όταν θέλεις κάτι γλυκό, γρήγορο και ελαφρύ χωρίς ζάχαρη και περιττές θερμίδες. Η συνταγή έχει γίνει viral γιατί συνδυάζει απόλαυση και υγιεινή διατροφή με τον πιο απλό τρόπο. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται καθόλου μαγείρεμα.

Η λογική πίσω από αυτό το γλυκό είναι ότι μπορείς μέσα σε λίγα λεπτά να έχεις ένα επιδόρπιο που θυμίζει σοκολατένια μους, αλλά με καθαρά υλικά και χωρίς επεξεργασμένη ζάχαρη. Το αποτέλεσμα είναι κρεμώδες, ελαφρύ και ιδανικό είτε για βραδινό snack είτε για κάτι γλυκό μετά το φαγητό. Η Αλεξία Κεφαλά το προτείνει ως μια εύκολη λύση για όσους θέλουν να τρώνε πιο ισορροπημένα χωρίς να στερηθούν τη γεύση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ανακατέψεις σωστά τα υλικά και να αφήσεις λίγο χρόνο να «δέσει» η κρέμα. Από εκεί και πέρα, το αποτέλεσμα θα σε εκπλήξει.

 Υλικά

  • 200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι
  • 1-2 κ.σ. μέλι (ανάλογα πόσο γλυκό το θέλεις)
  • 2 κ.σ. άγλυκο κακάο

 Εκτέλεση

  1. Σε ένα μπολ βάζουμε το γιαούρτι και ανακατεύουμε καλά μέχρι να γίνει λείο και κρεμώδες.
  2. Προσθέτουμε το κακάο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως το μείγμα.
  3. Ρίχνουμε το μέλι και ανακατεύουμε ξανά μέχρι να δέσει η κρέμα.
  4. Βάζουμε το μείγμα στο ψυγείο για 20-30 λεπτά ώστε να αποκτήσει πιο σταθερή υφή σαν pudding.
  5. Σερβίρουμε σκέτο ή με φρούτα, ξηρούς καρπούς ή λίγη έξτρα σοκολάτα από πάνω.

Το συγκεκριμένο pudding είναι από εκείνες τις συνταγές που δεν χρειάζονται καμία εμπειρία στην κουζίνα για να πετύχουν. Με μόλις 3 υλικά και ελάχιστο χρόνο, μπορείς να έχεις ένα γλυκό που μοιάζει «επαγγελματικό» αλλά είναι στην πραγματικότητα εξαιρετικά απλό.

Summer checklist: 3 οικονομικά gadgets που σώσουν στις διακοπές σου

5 λάθη που κάνουν τα ζευγάρια όταν μένουν για πρώτη φορά μαζί

