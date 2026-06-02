Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 02.06.2026

Nike x Jacquemus: Η φανέλα της Γαλλίας γίνεται fashion statement και ήδη συζητιέται παντού

Η νέα συνεργασία της Nike με τον Simon Porte Jacquemus και την Εθνική Γαλλίας φέρνει μια διαφορετική αισθητική στο ποδόσφαιρο
Πόπη Βασιλείου

Το ποδόσφαιρο και η μόδα συναντιούνται ξανά σε μία συνεργασία που έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα της διεθνούς σκηνής. Η Nike ενώνει τις δυνάμεις της με τον Simon Porte Jacquemus και την Εθνική Γαλλίας, παρουσιάζοντας τα νέα collaboration kits του 2026, σε μια κίνηση που φιλοδοξεί να ξεπεράσει τα όρια του αθλητισμού και να μετατρέψει τη φανέλα σε πολιτιστικό και fashion σύμβολο.

Ο Simon Porte Jacquemus δεν έκρυψε ποτέ τη βαθιά του σύνδεση με το ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα με τη γαλλική ποδοσφαιρική κουλτούρα. Μιλώντας για τη συνεργασία, τόνισε πως στη Γαλλία το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα άθλημα. Είναι κομμάτι της καθημερινότητας, των παιδικών αναμνήσεων και των στιγμών που ενώνουν διαφορετικές γενιές. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η συνεργασία με την Εθνική Γαλλίας σημαίνει εκπροσώπηση μιας χώρας, μιας κουλτούρας και αμέτρητων αξέχαστων στιγμών, κάτι που για τον ίδιο έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία.

Η νέα συλλογή αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία. Η αισθητική του Jacquemus, που έχει συνδεθεί με τον γαλλικό μινιμαλισμό και τη σύγχρονη πολυτέλεια, συναντά το αθλητικό DNA της Nike, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που απευθύνεται τόσο στους φίλους του ποδοσφαίρου όσο και στους λάτρεις της μόδας. Πρόκειται για μια συνεργασία που δεν περιορίζεται στη λογική μιας απλής αθλητικής εμφάνισης, αλλά επιχειρεί να αφηγηθεί μια ιστορία γύρω από τη γαλλική ταυτότητα και το συναίσθημα που συνοδεύει το εθνικό συγκρότημα.

Η διάθεση της συλλογής θα ξεκινήσει με early access στις 11 Ιουνίου μέσω των Jacquemus και Equipe de France, ενώ από τις 16 Ιουνίου θα είναι διαθέσιμη μέσω του SNKRS και επιλεγμένων καταστημάτων λιανικής. Ήδη η ανακοίνωση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα social media, με πολλούς να μιλούν για μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεργασίες που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο του αθλητικού fashion design.

Η συγκεκριμένη κίνηση επιβεβαιώνει και μια ευρύτερη τάση που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια, όπου τα όρια ανάμεσα στη μόδα, τον αθλητισμό και την ποπ κουλτούρα γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα. Και όταν πίσω από μια τέτοια συνεργασία βρίσκονται η Nike, ο Jacquemus και η Εθνική Γαλλίας, το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε παρά να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα fashion και sports projects της χρονιάς.

Jacquemus Nike Γαλλία ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Céline Dion: Η μεγάλη επιστροφή στο Παρίσι με 10 επιπλέον συναυλίες που ανατρέπουν τα δεδομένα

