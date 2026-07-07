Olivia Rodrigo x Gracie Abrams: Το duo που μόλις μας χάρισε το πιο iconic επεισόδιο του «Countdown To» στο Spotify

Με μια ματιά Η Gracie Abrams και η Olivia Rodrigo μίλησαν στο Spotify για το επερχόμενο άλμπουμ της Abrams, "Daughter from Hell".

Το άλμπουμ, που κυκλοφορεί στις 17 Ιουλίου, περιέχει υπαρξιακά θέματα και εκφράζει την περίοδο της δεκαετίας των 20s.

Οι δύο καλλιτέχνιδες συζήτησαν πώς η επικαιρότητα, η πολιτική και η φιλία τους επηρεάζουν τη μουσική τους.

Η Abrams αποκάλυψε τον αγαπημένο της στίχο από το τραγούδι "Humming", που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο άλμπουμ της Gracie Abrams έχει ξεκινήσει και οι fans ανυπομονούν να ακούσουν το «Daughter from Hell», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου. Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία, η τραγουδίστρια αποκάλυψε μερικές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για τη νέα της δουλειά, έχοντας στο πλευρό της μία από τις πιο στενές της φίλες, την Olivia Rodrigo.

Οι δύο pop stars συναντήθηκαν για το νέο επεισόδιο της σειράς συνεντεύξεων «Countdown To» του Spotify, σε μια συζήτηση που περιστρέφεται γύρω από τη δημιουργία του άλμπουμ, τη μουσική τους πορεία, αλλά και τη φιλία που τις συνδέει. Μέσα από το αποκλειστικό απόσπασμα που δημοσίευσε το Teen Vogue, η Gracie Abrams μίλησε ανοιχτά για τη διαδικασία της σύνθεσης, αποκαλύπτοντας ακόμη και τον αγαπημένο της στίχο από ολόκληρο το album.

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Η κουβέντα των δύο καλλιτέχνιδων δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική. Οι Olivia Rodrigo και Gracie Abrams αναφέρθηκαν επίσης στον τρόπο με τον οποίο η επικαιρότητα και η πολιτική επηρεάζουν την τέχνη, αλλά και στις διαφορετικές ερμηνείες που μπορεί να αποκτήσει ένα τραγούδι όταν φτάσει στα αυτιά του κοινού.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Olivia Rodrigo ζήτησε από τη Gracie Abrams να αποκαλύψει ποιος είναι ο αγαπημένος της στίχος από το νέο άλμπουμ. Η απάντηση ήρθε χωρίς δεύτερη σκέψη και αφορούσε το τραγούδι «Humming», το οποίο είναι το 14ο κομμάτι του δίσκου. Η ίδια αποκάλυψε: «I’m convinced our sinking ship will sing as it goes down, haunting hymns keep echoing afterward in the ground».Το συγκεκριμένο τραγούδι θα κυκλοφορήσει μαζί με ολόκληρο το «Daughter from Hell» στις 17 Ιουλίου, αποτελώντας ένα από τα κομμάτια που οι fans περιμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η Gracie Abrams μίλησε επίσης για τη συνολική φιλοσοφία του άλμπουμ, εξηγώντας πως αισθάνεται ότι τα περισσότερα τραγούδια του «feel more existential than diaristic», ενώ αποκάλυψε ότι ξεκίνησε να γράφει το project «from a place of not having thought there was anything to say».

Στη συνέχεια εξήγησε πως, τελικά, όλες οι εμπειρίες της ενώθηκαν φυσικά μέσα στα τραγούδια, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που εκφράζει απόλυτα τη σημερινή περίοδο της ζωής της. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «This album to me feels like it’s defining this decade, being in our 20s [and] this in-between».

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που δημοσίευσε το Teen Vogue, οι δύο τραγουδίστριες συζητούν ακόμη για το πώς οι κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν τη δημιουργία μουσικής, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο κάθε ακροατής μπορεί να ερμηνεύσει διαφορετικά τους ίδιους στίχους.

Παράλληλα, μιλούν για τη στενή φιλία τους, τις εμπειρίες τους από τη δημοσιότητα, τις περιοδείες, το προσωπικό τους στιλ και όλα όσα συνοδεύουν τη ζωή δύο από τις πιο επιτυχημένες pop artists της νέας γενιάς.

Ολόκληρο το επεισόδιο «Gracie Abrams and Olivia Rodrigo: Countdown to Daughter from Hell» είναι διαθέσιμο μέσω του Spotify, δίνοντας στους fans μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το νέο άλμπουμ πριν από την κυκλοφορία του.

Με την ημερομηνία κυκλοφορίας να πλησιάζει, το «Daughter from Hell» εξελίσσεται ήδη σε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες pop κυκλοφορίες του καλοκαιριού. Οι πρώτες αποκαλύψεις της Gracie Abrams, σε συνδυασμό με τη συζήτησή της με την Olivia Rodrigo, έχουν αυξήσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των fans, που μετρούν αντίστροφα μέχρι τις 17 Ιουλίου.