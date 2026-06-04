Pan Pan και TURBOFLOW3000: Το νέο τους τραγούδι μπήκε στην καλοκαιρινή μας playlist

Το νέο music video για το «νυχτολούλουδο τον Αύγουστο» φέρνει μια νέα διάσταση με Pan Pan και TURBOFLOW3000

Οι TURBOFLOW3000 και ο Pan Pan επιστρέφουν με νέο οπτικοακουστικό υλικό, παρουσιάζοντας το music video για το «νυχτολούλουδο τον Αύγουστο», ένα από τα πιο ξεχωριστά τραγούδια του album «BASSOKATARAH». Με έντονη καλοκαιρινή αισθητική, σύγχρονο ύφος και ατμοσφαιρικές εικόνες, το video έρχεται να δώσει νέα διάσταση στο κομμάτι και να μεταφέρει στο κοινό την ενέργεια και το συναίσθημά του μέσα από την εικόνα.

Το «νυχτολούλουδο τον Αύγουστο» αποτελεί τη συνεργασία των TURBOFLOW3000 με τον Pan Pan, μια σύμπραξη που συνδυάζει διαφορετικές μουσικές επιρροές και δημιουργεί ένα αποτέλεσμα απόλυτα εναρμονισμένο με τη σύγχρονη ελληνική εναλλακτική σκηνή. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο LP «BASSOKATARAH», που κυκλοφορεί από τη Veego Records, και ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την ατμοσφαιρική του προσέγγιση.

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Ένα music video γεμάτο καλοκαιρινό συναίσθημα

Το νέο music video ακολουθεί τη φιλοσοφία του τραγουδιού, ντύνοντάς το με εικόνες που αποπνέουν καλοκαιρινή ελευθερία, ανεμελιά και μια διακριτική νοσταλγία. Οι σκηνές κινούνται σε ένα σύγχρονο και κινηματογραφικό περιβάλλον, ενισχύοντας τη συναισθηματική ταυτότητα του κομματιού και δημιουργώντας μια εμπειρία που λειτουργεί συμπληρωματικά με τη μουσική.

Μέσα από τη δυναμική παρουσία των TURBOFLOW3000 και του Pan Pan, το video αναδεικνύει τη χημεία των καλλιτεχνών και αποτυπώνει το ιδιαίτερο αισθητικό σύμπαν που έχουν δημιουργήσει. Ο ρυθμός της εικόνας ακολουθεί τον παλμό του τραγουδιού, μεταφέροντας τον θεατή σε ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναίσθημα και ενέργεια.

Η συνεργασία που ξεχωρίζει

Το «νυχτολούλουδο τον Αύγουστο» υπογράφουν στιχουργικά και μουσικά οι PRIMAL, Deezy και Pan Pan. Οι τρεις δημιουργοί ενώνουν τις ιδέες και τις επιρροές τους, παρουσιάζοντας ένα τραγούδι με ξεχωριστή προσωπικότητα, που ισορροπεί ανάμεσα στην ηλεκτρονική μουσική, την αστική κουλτούρα και τον πειραματικό ήχο.

Την παραγωγή και την ηχητική επιμέλεια έχουν αναλάβει οι PRIMAL και Deezy, οι οποίοι διαμορφώνουν τον χαρακτηριστικό ήχο που έχει συνδεθεί με το όνομα των TURBOFLOW3000. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύγχρονο μουσικό τοπίο που δένει απόλυτα με τη visual ταυτότητα του νέου video clip.

Μία ακόμη δυνατή στιγμή από το «BASSOKATARAH»

Έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του δεύτερου album τους, οι TURBOFLOW3000 συνεχίζουν να εξερευνούν νέα καλλιτεχνικά μονοπάτια και να διευρύνουν τα όρια της ελληνικής alternative σκηνής. Το «BASSOKATARAH» αποτελεί τη συνέχεια του «ΟΥΦΟ» και συνδυάζει στοιχεία από bass music, rap, pop και ηλεκτρονικούς ήχους μέσα από δέκα διαφορετικές συνθέσεις.

Το νέο music video του «νυχτολούλουδο τον Αύγουστο» έρχεται να αναδείξει ακόμη περισσότερο το συγκεκριμένο κεφάλαιο της δουλειάς τους, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα των TURBOFLOW3000 και του Pan Pan να δημιουργούν έργα που συνδυάζουν σύγχρονο ήχο, ξεχωριστή αισθητική και αυθεντική καλλιτεχνική έκφραση. Πρόκειται για μια κυκλοφορία που έχει όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίσει μέσα στο φετινό καλοκαίρι.

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