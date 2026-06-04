Robbie Williams & Gary Barlow: Η απρόσμενη επανένωση στη σκηνή μετά από 10 χρόνια

Robbie Williams και Gary Barlow επανενώθηκαν στη σκηνή μετά από 10 χρόνια στο Royal Albert Hall σε ένα απρόσμενο live

Μια στιγμή που περίμεναν οι fans των Take That έγινε πραγματικότητα στο Λονδίνο, όταν ο Robbie Williams και ο Gary Barlow ανέβηκαν ξανά μαζί στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δέκα χρόνια. Η επανένωση τους πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Royal Albert Hall, χαρίζοντας έντονη συγκίνηση στο κοινό.

Οι δύο καλλιτέχνες βρέθηκαν ως special guests στη sold-out συναυλία της Lulu και ερμήνευσαν μαζί το «Relight My Fire», ένα κομμάτι που είχαν παρουσιάσει ξανά ως trio το 1993, μαζί με την ίδια την Lulu. Η στιγμή αυτή αποτέλεσε ένα nostalgic highlight της βραδιάς.

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Στη σκηνή της ίδιας συναυλίας εμφανίστηκαν επίσης ο Boy George και η Delta Goodrem, δίνοντας ακόμη περισσότερη λάμψη στη βραδιά. Το show είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς όλα τα έσοδα της sold-out συναυλίας διατέθηκαν στο ίδρυμα της Lulu, το Lulu’s Mental Health Trust.

Η Lulu, που τα τελευταία χρόνια έχει μιλήσει ανοιχτά για τις προσωπικές της μάχες, είχε κυκλοφορήσει πέρυσι τα απομνημονεύματά της με τίτλο «If only you knew», όπου περιγράφει τη δύσκολη πορεία της με τον αλκοολισμό και τη στιγμή που αποφάσισε να σταματήσει το ποτό τον Νοέμβριο του 2013.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Με στεναχωρεί πολύ όταν σκέφτομαι ότι οι γονείς μου δεν είχαν τη βοήθεια που έχω εγώ σήμερα».

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