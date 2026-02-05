Mad steilto
Mad steilto
Μουσικά Νέα 05.02.2026

Το Duolingo λανσάρει ειδικά μαθήματα ισπανικών πριν το show του Bad Bunny στο Super Bowl

Το Duolingo λανσάρει ειδικά μαθήματα ισπανικών για τους fans, ώστε να καταλάβουν τους στίχους του Bad Bunny πριν το Super Bowl
Μαρία Χατζηγιάννη

Το Super Bowl LX πλησιάζει και ο ενθουσιασμός έχει ήδη χτυπήσει κόκκινο ή καλύτερα, χορεύει στους ρυθμούς του reggaetón. Με τον Bad Bunny να αναλαμβάνει το halftime show στις 8 Φεβρουαρίου, είναι ξεκάθαρο ότι το 2026 ανήκει (και πάλι) στον Benito. Και κάπου εδώ εμφανίζεται το Duolingo, αποφασισμένο να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς τραγουδά, ή έστω να μη χαθούμε τελείως στους στίχους.

Η δημοφιλής εφαρμογή εκμάθησης γλωσσών λάνσαρε την καμπάνια «Bad Bunny 101», ένα παιχνιδιάρικο concept που μαθαίνει στους fans τα απολύτως βασικά ισπανικά μέσα από τον κόσμο και τα lyrics του Πορτορικανού superstar. Από φράσεις-σήμα κατατεθέν όπως το «Tití me preguntó» μέχρι λέξεις που εμφανίζονται συχνά στα τραγούδια του, το μάθημα υπόσχεται να σε προετοιμάσει εγκαίρως για το πιο ισπανόφωνο halftime show που έχουμε δει ποτέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Donald Trump VS Bad Bunny με επίκεντρο το Super Bowl 2026

Γιατί ναι, ο Bad Bunny γράφει ιστορία, καθώς είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που θα παρουσιάσει show ημιχρόνου εξ ολοκλήρου στα ισπανικά. Και το Duolingo δεν θα μπορούσε να αφήσει τέτοια στιγμή να πάει χαμένη. Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκεται ένα animated σποτ 15 δευτερολέπτων, όπου η διάσημη πράσινη κουκουβάγια, ο Duo, μεταμορφώνεται σε Bad Bunny. Με καπέλο pava, γυαλιά και attitude, παραδίδει μάθημα με τον δικό του, χαοτικά χαριτωμένο τρόπο.

Όπως εξηγεί και ο chief marketing officer της Duolingo, Manu Orssaud, τα ισπανικά δεν είναι απλώς μια χρήσιμη γλώσσα στις ΗΠΑ, είναι κομμάτι της καθημερινής κουλτούρας. Και ποιος καλύτερος τρόπος να τα μάθεις από τη μουσική που ήδη παίζει παντού;

Η σχέση Duolingo και Bad Bunny, βέβαια, δεν είναι καινούργια. Ήδη από το 2023, η εταιρεία είχε ενθαρρύνει τους χρήστες της να «ανακαλύψουν τα μαθήματα ισπανικών που κρύβονται στα τραγούδια του», αντιμετωπίζοντας τη δισκογραφία του Benito ως εκπαιδευτικό υλικό με ρυθμό και vibe.

Στο πλαίσιο του Bad Bunny 101, η καμπάνια έχει απλωθεί παντού: από daily countdown posts στο X μέχρι εμφανίσεις της κουκουβάγιας στους δρόμους της Νέας Υόρκης (ή καλύτερα, της NUEVAYoL), ντυμένης σαν τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Παράλληλα, το spot προβάλλεται κατά τη διάρκεια των AFC και NFC Championship Games σε μεγάλες αγορές, ενώ «ντύνει» συρμούς του μετρό, παίζει ultra-short audio ads σε streaming πλατφόρμες και ρίχνει διαρκή reminders σε μεγάλες τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Το fun fact που κλείνει ιδανικά την ιστορία; Όταν ανακοινώθηκε επίσημα ο Bad Bunny ως headliner του halftime show, το Duolingo μοίρασε promo codes για ισπανικά, και πάνω από το 60% όσων τα χρησιμοποίησαν συνεχίζουν μέχρι σήμερα τα μαθήματα.

Με λίγα λόγια, αν φέτος καταλάβουμε έστω τα μισά από όσα θα πει και θα τραγουδήσει ο Benito στο Super Bowl (ή στα επόμενα Grammys), ένα μεγάλο «ευχαριστώ» θα πάει δικαιωματικά στη πράσινη κουκουβάγια.

Διάβασε επίσης: Η αμήχανη στιγμή του Bad Bunny με τη Lady Gaga στα Grammy (Video)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Bad Bunny Duolingo Ισπανικά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τον George Clooney σε διαφήμιση για το Super Bowl 2026

Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τον George Clooney σε διαφήμιση για το Super Bowl 2026

05.02.2026
Επόμενο
MasterChef: Ανατροπή στην 1η ομαδική δοκιμασία – Ποια μπριγάδα επικράτησε

MasterChef: Ανατροπή στην 1η ομαδική δοκιμασία – Ποια μπριγάδα επικράτησε

05.02.2026

Δες επίσης

Το Anti-ICE τραγούδι του Bruce Springsteen στην κορυφή των πωλήσεων
Μουσικά Νέα

Το Anti-ICE τραγούδι του Bruce Springsteen στην κορυφή των πωλήσεων

05.02.2026
Donald Trump VS Bad Bunny με επίκεντρο το Super Bowl 2026
Μουσικά Νέα

Donald Trump VS Bad Bunny με επίκεντρο το Super Bowl 2026

05.02.2026
Release Athens 2026: Baxter Dury & Anna Von Hausswolff μαζί με Nick Cave & the Bad Seeds
City Guide

Release Athens 2026: Baxter Dury & Anna Von Hausswolff μαζί με Nick Cave & the Bad Seeds

05.02.2026
«Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι»: Το νέο music video της Ελένης Φουρέιρα που σαρώνει σε streaming
Μουσικά Νέα

«Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι»: Το νέο music video της Ελένης Φουρέιρα που σαρώνει σε streaming

04.02.2026
Η αμήχανη στιγμή του Bad Bunny με τη Lady Gaga στα Grammy (Video)
Μουσικά Νέα

Η αμήχανη στιγμή του Bad Bunny με τη Lady Gaga στα Grammy (Video)

04.02.2026
Κατερίνα Λιόλιου: Παρουσιάζει το video clip του viral hit «Λογαριασμός»
Μουσικά Νέα

Κατερίνα Λιόλιου: Παρουσιάζει το video clip του viral hit «Λογαριασμός»

04.02.2026
Κέρδισε ένα διπλό ALL DAYS PASS για όλα τα shows του Release Athens 2026!
EVENTS

Κέρδισε ένα διπλό ALL DAYS PASS για όλα τα shows του Release Athens 2026!

04.02.2026
Γιώργος Παπαδόπουλος: Η εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Νόμιζα ότι παθαίνω εγκεφαλικό»
Μουσικά Νέα

Γιώργος Παπαδόπουλος: Η εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Νόμιζα ότι παθαίνω εγκεφαλικό»

04.02.2026
Χρήστος Μάστορας: Απών από τη φιλανθρωπική συναυλία – Το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί
Μουσικά Νέα

Χρήστος Μάστορας: Απών από τη φιλανθρωπική συναυλία – Το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί

04.02.2026
Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ