Το Duolingo λανσάρει ειδικά μαθήματα ισπανικών πριν το show του Bad Bunny στο Super Bowl

Το Duolingo λανσάρει ειδικά μαθήματα ισπανικών για τους fans, ώστε να καταλάβουν τους στίχους του Bad Bunny πριν το Super Bowl

Το Super Bowl LX πλησιάζει και ο ενθουσιασμός έχει ήδη χτυπήσει κόκκινο ή καλύτερα, χορεύει στους ρυθμούς του reggaetón. Με τον Bad Bunny να αναλαμβάνει το halftime show στις 8 Φεβρουαρίου, είναι ξεκάθαρο ότι το 2026 ανήκει (και πάλι) στον Benito. Και κάπου εδώ εμφανίζεται το Duolingo, αποφασισμένο να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς τραγουδά, ή έστω να μη χαθούμε τελείως στους στίχους.

Η δημοφιλής εφαρμογή εκμάθησης γλωσσών λάνσαρε την καμπάνια «Bad Bunny 101», ένα παιχνιδιάρικο concept που μαθαίνει στους fans τα απολύτως βασικά ισπανικά μέσα από τον κόσμο και τα lyrics του Πορτορικανού superstar. Από φράσεις-σήμα κατατεθέν όπως το «Tití me preguntó» μέχρι λέξεις που εμφανίζονται συχνά στα τραγούδια του, το μάθημα υπόσχεται να σε προετοιμάσει εγκαίρως για το πιο ισπανόφωνο halftime show που έχουμε δει ποτέ.

Γιατί ναι, ο Bad Bunny γράφει ιστορία, καθώς είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που θα παρουσιάσει show ημιχρόνου εξ ολοκλήρου στα ισπανικά. Και το Duolingo δεν θα μπορούσε να αφήσει τέτοια στιγμή να πάει χαμένη. Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκεται ένα animated σποτ 15 δευτερολέπτων, όπου η διάσημη πράσινη κουκουβάγια, ο Duo, μεταμορφώνεται σε Bad Bunny. Με καπέλο pava, γυαλιά και attitude, παραδίδει μάθημα με τον δικό του, χαοτικά χαριτωμένο τρόπο.

Όπως εξηγεί και ο chief marketing officer της Duolingo, Manu Orssaud, τα ισπανικά δεν είναι απλώς μια χρήσιμη γλώσσα στις ΗΠΑ, είναι κομμάτι της καθημερινής κουλτούρας. Και ποιος καλύτερος τρόπος να τα μάθεις από τη μουσική που ήδη παίζει παντού;

Η σχέση Duolingo και Bad Bunny, βέβαια, δεν είναι καινούργια. Ήδη από το 2023, η εταιρεία είχε ενθαρρύνει τους χρήστες της να «ανακαλύψουν τα μαθήματα ισπανικών που κρύβονται στα τραγούδια του», αντιμετωπίζοντας τη δισκογραφία του Benito ως εκπαιδευτικό υλικό με ρυθμό και vibe.

Στο πλαίσιο του Bad Bunny 101, η καμπάνια έχει απλωθεί παντού: από daily countdown posts στο X μέχρι εμφανίσεις της κουκουβάγιας στους δρόμους της Νέας Υόρκης (ή καλύτερα, της NUEVAYoL), ντυμένης σαν τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Παράλληλα, το spot προβάλλεται κατά τη διάρκεια των AFC και NFC Championship Games σε μεγάλες αγορές, ενώ «ντύνει» συρμούς του μετρό, παίζει ultra-short audio ads σε streaming πλατφόρμες και ρίχνει διαρκή reminders σε μεγάλες τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Το fun fact που κλείνει ιδανικά την ιστορία; Όταν ανακοινώθηκε επίσημα ο Bad Bunny ως headliner του halftime show, το Duolingo μοίρασε promo codes για ισπανικά, και πάνω από το 60% όσων τα χρησιμοποίησαν συνεχίζουν μέχρι σήμερα τα μαθήματα.

Με λίγα λόγια, αν φέτος καταλάβουμε έστω τα μισά από όσα θα πει και θα τραγουδήσει ο Benito στο Super Bowl (ή στα επόμενα Grammys), ένα μεγάλο «ευχαριστώ» θα πάει δικαιωματικά στη πράσινη κουκουβάγια.

