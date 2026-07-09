Halle Berry: Η «μάχη» με την εμμηνόπαυση – Η ιστορία πίσω από το προϊόν που έφτιαξε για τις γυναίκες

Η σταρ του Hollywood λανσάρει νέο προϊόν που φιλοδοξεί να βοηθήσει τις γυναίκες να αισθανθούν ξανά άνετα και σίγουρες με το σώμα τους

Με μια ματιά Η Halle Berry μιλά ανοιχτά για την εμμηνόπαυση και τις επιπτώσεις της στην αυτοπεποίθηση και τη σεξουαλικότητα.

Η ηθοποιός βίωσε την περιεμμηνόπαυση χωρίς επαρκή ενημέρωση, παρά τα συμπτώματα που υπήρχαν για χρόνια.

Συνεργάστηκε με τη Joylux για τη δημιουργία του Juicy Like a Peach, ενός gel για την κολπική ξηρότητα.

Το προϊόν, εγκεκριμένο από τον FDA, στοχεύει στην αποκατάσταση της άνεσης και της αυτοπεποίθησης των γυναικών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Halle Berry αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για ένα θέμα που για πολλές γυναίκες παραμένει ακόμη δύσκολο να συζητηθεί: την εμμηνόπαυση και τις αλλαγές που φέρνει τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχολογία. Η βραβευμένη ηθοποιός, στα 59 της χρόνια, δεν κρύβει ότι η περίοδος της περιεμμηνόπαυσης την αιφνιδίασε, επηρέασε την αυτοπεποίθησή της και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τη σχέση της με το σώμα και τη σεξουαλικότητά της. Μέσα από τη νέα της συνεργασία με τη Joylux, η Halle Berry θέλει να δώσει φωνή σε εκατομμύρια γυναίκες που βιώνουν παρόμοιες αλλαγές, παρουσιάζοντας το νέο προϊόν Juicy Like a Peach, ένα gel για την κολπική ξηρότητα που σχεδιάστηκε για γυναίκες στην εμμηνόπαυση.

Η ίδια εξηγεί πως η προσωπική της εμπειρία ήταν εκείνη που την ώθησε να γίνει πιο ενεργή υποστηρίκτρια της γυναικείας υγείας και να μιλήσει δημόσια για ένα ζήτημα που συχνά αντιμετωπίζεται με αμηχανία ή σιωπή. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό People, η Halle Berry αποκάλυψε πως όταν μπήκε στη φάση της περιεμμηνόπαυσης δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα για όσα συνέβαιναν στο σώμα της. Όπως ανέφερε, είχε ήδη εμφανίσει συμπτώματα για περίπου 10 χρόνια, χωρίς να έχει καταλάβει ότι σχετίζονταν με τις ορμονικές αλλαγές. «Όταν βρέθηκα ξαφνικά στην περιεμμηνόπαυση, δεν ήξερα τίποτα γι’ αυτό. Ήταν μια δύσκολη αφύπνιση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Η ηθοποιός τόνισε πως το γεγονός ότι εξωτερικά έδειχνε υγιής δεν σήμαινε ότι το σώμα της δεν περνούσε σημαντικές αλλαγές. «Κανείς δεν μου είπε ότι, ανεξάρτητα από το πώς φαίνεσαι, οι ορμόνες σου αλλάζουν και το σώμα σου μεγαλώνει», ανέφερε, επισημαίνοντας την ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση των γυναικών.

Με στόχο να βοηθήσει τις γυναίκες να αισθανθούν ξανά άνετα με το σώμα τους, η Halle Berry συνεργάστηκε με τη Joylux για τη δημιουργία του Juicy Like a Peach. Το προϊόν αποτελεί ένα gel για την αντιμετώπιση της κολπικής ξηρότητας κατά την εμμηνόπαυση και έχει λάβει έγκριση από τον FDA. Σύμφωνα με την εταιρεία, η σύνθεσή του βασίζεται στην τεχνολογία HPMC-5, η οποία δημιουργεί ένα φράγμα διατήρησης υγρασίας με στόχο τη μεγαλύτερη άνεση, τη μείωση της ξηρότητας και την ανακούφιση από την ενόχληση κατά τη σεξουαλική επαφή.

Η Halle Berry υποστηρίζει πως το προϊόν αυτό τη βοήθησε να νιώσει ξανά αυτοπεποίθηση και να επανασυνδεθεί με μια πλευρά του εαυτού της που είχε επηρεαστεί από τις αλλαγές της εμμηνόπαυσης.

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