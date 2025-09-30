Εβδομάδα Μόδας Παρισιού: Τα 3 catwalks που έχουν όλα τα φώτα στραμμένα πάνω τους

Η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού 2025 ξεκινά με τρία μεγάλα ντεμπούτα σε Dior, Balenciaga και Chanel που υπόσχονται να αλλάξουν τα δεδομένα

Η Πόλη του Φωτός φορά ξανά τα καλά της και υποδέχεται την Εβδομάδα Μόδας, έναν θεσμό που δεν περιορίζεται στις πασαρέλες, αλλά αποτυπώνει τη διαρκή εξέλιξη της βιομηχανίας. Οι δρόμοι γεμίζουν με φωτογράφους, fashion insiders και επιρροές από όλο τον κόσμο, ενώ το Παρίσι μετατρέπεται για λίγες ημέρες στο απόλυτο εργαστήριο στιλ. Φέτος, το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο από ποτέ σε νέες αφίξεις και αλλαγές σε κορυφαίους οίκους, με τρία ντεμπούτα που ήδη συζητούνται σε κάθε γωνιά της μόδας.

Πρόκειται για δημιουργούς που έχουν ήδη αφήσει το προσωπικό τους στίγμα σε άλλους οίκους και τώρα καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τον χαρακτήρα brands με εμβληματική κληρονομιά. Το κοινό, οι insiders και τα social media αναμένουν με ανυπομονησία να δουν πώς θα διασταυρωθεί η ιστορία με το παρόν και ποια θα είναι η νέα αφήγηση που θα γεννηθεί πάνω στο catwalk.

Διάβασε επίσης: Saint Laurent Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026: Ένα μανιφέστο θηλυκότητας κάτω από τον Πύργο του Άιφελ

Dior/ Jonathan Anderson (01/10)

Το πρώτο μεγάλο στοίχημα αφορά τον Jonathan Anderson, ο οποίος παρουσιάζει τη δική του οπτική για τη γυναικεία συλλογή του Dior. Με εμπειρία από τον JW Anderson και τη Loewe, φέρνει μαζί του μια αρχιτεκτονική προσέγγιση και μια αίσθηση τόλμης που προκαλεί περιέργεια για το πώς θα συναντήσει τη διαχρονική κομψότητα του Dior. Η αναμέτρηση με την ιστορία του οίκου είναι δύσκολη, αλλά και γεμάτη προοπτικές για μια νέα εποχή.

Balenciaga/ Pierpaolo Piccioli (4/10)

Λίγες ημέρες αργότερα, το κοινό στρέφει το βλέμμα του στη Balenciaga. Εκεί, ο Pierpaolo Piccioli κάνει το δικό του ξεκίνημα μετά την αποχώρησή του από τη Valentino. Η σύγκριση με την τολμηρή και αιχμηρή Balenciaga του Demna είναι αναπόφευκτη, όμως ο Piccioli είναι ο μάστερ του ρομαντισμού και της συγκίνησης. Η ερώτηση που κυριαρχεί είναι αν θα δούμε μια πιο ευαίσθητη εκδοχή του brand ή έναν συνδυασμό που θα ανατρέψει τα δεδομένα.

Chanel/Mathieu Blazy (6/10)

Η εβδομάδα κορυφώνεται με την άφιξη του Mathieu Blazy στη Chanel. Ο σχεδιαστής που ανέδειξε τη Bottega Veneta με το όραμα της «ήσυχης πολυτέλειας» αναλαμβάνει τώρα τον πιο εμβληματικό οίκο της μόδας. Η πρόκληση είναι σαφής: να σεβαστεί τον μύθο της Chanel και ταυτόχρονα να προσφέρει κάτι νέο, σύγχρονο και ανατρεπτικό. Η πρώτη του συλλογή θεωρείται ήδη σημείο καμπής και αναμένεται να μονοπωλήσει τις συζητήσεις.

Το Παρίσι, για ακόμη μια φορά, ζει την απόλυτη μαγεία της μόδας. Και μέσα σε αυτή τη μαγεία, τρεις στιγμές ξεχωρίζουν πριν καν παρουσιαστούν. Τρία ντεμπούτα που δεν θα μείνουν μόνο στην ιστορία της εβδομάδας, αλλά θα καθορίσουν και την κατεύθυνση ολόκληρης της βιομηχανίας.

Διάβασε επίσης: Fendi: Η Silvia Venturini παραδίδει τη σκυτάλη – Ποιος θα είναι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.