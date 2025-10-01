Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα Εθνικού Θεάτρου 2025-26 | Πρεμιέρες | Συντελεστές | Δράσεις | Εργαστήρια

Το Εθνικό Θέατρο ξεκινά τη νέα θεατρική χρονιά ενεργοποιώντας το δυναμικό δίκτυο, που ανακοίνωσε τον περασμένο Μάιο. Δίκτυο δημιουργών, θεατών, ιδεών, γλωσσών.

Το Εθνικό θέατρο συνομιλεί με τα κρίσιμα ερωτήματα των καιρών μας, επανεξετάζει την ιστορία του, επανασυστήνει έργα κλασικά, προτείνει νέα, δυναμικά, πρωτοπόρα, που φέρουν ισχυρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα και υψηλή αισθητική πρόταση.

Το Εθνικό Θέατρο εκπέμπει σήμα, δίνει στίγμα διακριτό και σταθερό.

Ανοίγει τον πλούσιο προγραμματισμό του με ζωντανό και ανανεωμένο τον πυρήνα του, στο κτήριο Τσίλλερ και στις τέσσερις σκηνές του — Κεντρική Σκηνή, Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», Πλαγία Σκηνή και Αίθουσα Εκδηλώσεων —, αλλά και στους άλλους χώρους που θα φιλοξενήσουν φέτος την πολύπλευρη λειτουργία του: στο Θέατρο Δίπυλον για την Πειραματική Σκηνή, το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» για την Παιδική Σκηνή, το Θέατρο Κάππα, καθώς και τον 1ο όροφο της Δημοτικής Πινακοθήκης για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Μικρού Εθνικού.

Συστήνει τους νέους θιάσους που δημιουργήθηκαν μέσα από ακροάσεις για όλες τις παραγωγές, με έμπειρους/ες, καταξιωμένους/ες αλλά και νεότερους/ες ηθοποιούς και ερμηνευτές/τριες, εμπλουτίζει τη δράση του Μικρού Εθνικού, που φέτος διοργανώνει περισσότερα από 50 εργαστήρια και σημαντικές ενέργειες κοινωνικού χαρακτήρα, συστήνει την ανανεωμένη ταυτότητα της Πειραματικής του Σκηνής. Προσκαλεί τους πιστούς θεατρόφιλους, νέους θεατές και επισκέπτες στις Παραστάσεις και τις σημαντικές Παράλληλες Δράσεις του — σε Διεπιστημονικούς Διακαλλιτεχνικούς Διαλόγους, σε Σαλόνια Γλώσσας και σε Βραχύχρονα Φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθούν στους φιλόξενους χώρους του —, εγκαινιάζει το διαδικτυακό του Ραδιόφωνο, ανοίγει τις πόρτες του στο σύντομα ανανεωμένο του Καφέ-Μπαρ, εμπλουτίζει με ξεχωριστές δημιουργίες το Πωλητήριό του.

Το πρόγραμμά μας ξεκινά με επαναλήψεις παραστάσεων με ιδιαίτερη δυναμική, επανασυστήνει μεγάλα έργα και κλασικές δραματουργίες, θέτει σε εφαρμογή ισότιμες συμπαραγωγές και συμπράξεις με δημιουργούς και θέατρα του εξωτερικού, όπως το Pina Bausch Foundation και το Royal Court Theatre, ενισχύοντας το διεθνές εκτόπισμα του θεάτρου μέσα από ουσιαστική και συστηματική εξωστρέφεια, καλλιεργεί συνεργασίες με εγχώριους φορείς, όπως με τον Δήμο Αθηναίων, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και οργανισμούς της Περιφέρειας.

Ταυτόχρονα, στρέφεται προς ένα διερευνητικό θέατρο του σήμερα: διαπεδιακό και διακαλλιτεχνικό, συνειδητά ανοιχτό προς την πολυφωνία και τη διαφορετικότητα κάθε είδους. Εστιάζει στην αναζήτηση της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας δραματουργίας, εμβαθύνει στη σκηνική γλώσσα, τη μέθοδο και τη σκέψη δημιουργών με ξεχωριστό σκηνικό στίγμα και πρόταση. Προωθεί τη σκέψη, την έρευνα, τη σύνδεση, τις καλλιτεχνικές ζυμώσεις. Είναι ο καρπός της αφοσίωσης των εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, σε όποιον τομέα κι αν ανήκουν. Και είναι κτήμα όσων συμμετέχουν δημιουργικά στη διαμόρφωση της ευρύτερης κοινότητας του θεάτρου, σε όσους μοιράζονται ένα κοινό όραμα για την τέχνη — και κατά συνέπεια για την ίδια τη ζωή.

Όχημά μας είναι η γλώσσα και το ευρύτερο δίκτυο που αυτή διαμορφώνει. Κάθε παράσταση εμπνέεται από μια πτυχή της γλώσσας, και συνομιλεί με τις έννοιες, τις ιδέες, τα ερωτήματα που αυτή θέτει. Συνδέει όλες τις θεματικές των παραστάσεων, όλες τις δράσεις, όλες τις σκηνές του Θεάτρου. Το δίκτυο της γλώσσας γίνεται ολόκληρη η φιλοσοφία μας.

Ας αφεθούμε στη συναρπαστική, πνευματική και βιωματική του περιπλάνηση.

Κι αν «τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου»*, θα πω:

Ας διευρύνουμε τα όριά μας.

Αργυρώ Χιώτη

Καλλιτεχνική Διευθύντρια

* Ludwig Wittgenstein | “Tractatus Logico-Philosophicus”, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, 1922.



Τρέιλερ | Σκηνοθεσία-Μοντάζ: The Boy • Διεύθυνση Φωτογραφίας: Σίμος Σαρκετζής • Ηχοληψία: Γιώτης Παρασκευαΐδης •

Μουσική: Γιαν Βαν Αγγελόπουλος

Σχεδιασμός Οπτικής Ταυτότητας – Artworks: Σάκης Στριτσίδης

Backstage φωτογράφιση βίντεο: Γιάννης Κουσκούτης