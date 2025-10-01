Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συγκέντρωσε 50 μονάδες αίματος από την εκστρατεία που υλοποίησε στο ακριτικό Καστελλόριζο

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ), στο πλαίσιο των εθελοντικών αιμοδοσιών που διοργανώνει σε όλη την Ελλάδα, πραγματοποίησε από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2025 μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης, κινητοποίησης και προσέλκυσης εθελοντών αιμοδοτών, λήψη δειγμάτων μυελού των οστών με σίελο, καθώς και εκπαίδευσης των πολιτών στις Πρώτες Βοήθειες στο ακριτικό Καστελόριζο (Δήμος Μεγίστης).

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στο νησί του Αιγαίου.

Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν εντυπωσιακή, καθώς συγκεντρώθηκαν 50 μονάδες αίματος και 57 δείγματα μυελού των οστών. Στόχος της εκστρατείας ήταν να ενημερωθούν οι πολίτες όλων των ηλικιών για την αδήριτη ανάγκη της εθελοντικής αιμοδοσίας και να συνειδητοποιήσουν ότι το αίμα δεν παράγεται ούτε αντικαθίσταται, παρά μόνο προσφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η δράση υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή της προϊσταμένης και συντονίστριας εθελοντικών αιμοδοσιών του ΕΕΣ, κας Μαρίας Κουρκουλάκου, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, το Δήμο Μεγίστης, τον Σύνδεσμο Απανταχού Καστελλοριζίων και την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών-Πειραιώς, ενώ το κλιμάκιο του Ε.Ε.Σ. ενίσχυσαν και εθελοντές από το Περιφερειακό Τμήμα Ρόδου του Ε.Ε.Σ. Επίσης, κατά τη διάρκεια της 3ήμερης εκστρατείας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πιστοποιημένο σεμινάριο πρώτων βοηθειών, το οποίο περιλάμβανε τη χρήση εξωτερικού απινιδωτή BLS/AED.

Σημειώνεται ότι, το κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, παρέστη την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στην εκδήλωση μνήμης στο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Πηγαδιού για το ναυάγιο του Empire Patrol, το οποίο συνέβη στις 29 Σεπτεμβρίου 1925, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων.