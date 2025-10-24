It-jacket alert: Το funnel collar είναι το μπουφάν που πρέπει να υιοθετήσεις αυτή τη σεζόν

Από τις πασαρέλες στους δρόμους, το μπουφάν με funnel collar καθιερώνεται ως το απόλυτο must-have της φετινής σεζόν. Ξεφεύγοντας από τα κλασικά παπούτσια ή τσάντες, η προσοχή στρέφεται σε αυτό το κομμάτι που συνδυάζει κομψότητα, δομημένη γραμμή και εκπληκτική ευελιξία. Σαν ένας συνδυασμός tailored coat και sporty jacket, το μπουφάν αυτό ισορροπεί λειτουργικότητα και στιλ, όπως μόνο οι πιο έξυπνες τάσεις μπορούν να κάνουν.

Στις πασαρέλες των Victoria Beckham, Khaite και Chloé για την άνοιξη-καλοκαίρι 2026, το μήνυμα ήταν σαφές: το πανωφόρι δεν χρειάζεται υπερβολές, αλλά καθαρές γραμμές και ορισμένα, σαφώς ορισμένα, volumes. Τον ψηλό γιακά, που στέκεται σαν γλυπτό γύρω από το πρόσωπο, είναι η λεπτομέρεια που μεταμορφώνει ακόμη και την πιο απλή σιλουέτα σε ένα δείγμα σύγχρονης κομψότητας. Μινιμαλισμός, ναι, αλλά με προσωπικότητα.

Διάβασε επίσης: Από τη δουλειά στο after: Η pencil φούστα που λατρεύουν όλοι τώρα

Το μπουφάν με funnel collar είναι σχεδιασμένο για την καθημερινή ζωή, σε συνοδεύει από το πρωί ως το βράδυ, από το ραντεβού στο γραφείο μέχρι το aperitif στην πόλη, διατηρώντας εκείνη την effortless αισθητική που μόνο ορισμένα ρούχα μπορούν να προσφέρουν. Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, οι fashion insiders σε Νέα Υόρκη, Παρίσι και Μιλάνο το έχουν ήδη αναδείξει ως το it-jacket της σεζόν, φορεμένο με τζιν, tailored παντελόνια ή midi φούστες, αποδεικνύοντας ότι η απλότητα μπορεί ακόμη να είναι το μυστικό της γοητείας.

Αυτή τη σεζόν φθινόπωρο-χειμώνα, λοιπόν, ξέχασε κασκόλ και κουκούλες, το funnel collar θα σε προστατεύει από το κρύο και, με διακριτική τόλμη, θα ορίζει το νέο λεξιλόγιο της αστικής κομψότητας. Από τις street style εμφανίσεις στις δημοφιλέστερες ροές του Instagram, έχει γίνει αναγνωρίσιμη οπτική υπογραφή. Προσφέρει προστασία χωρίς να θυσιάζεται η εικόνα, αντικαθιστά το κασκόλ και πλαισιώνει το πρόσωπο με κομψότητα, αποκαλύπτοντας προσωπικότητα ακόμη και όταν όλα τα υπόλοιπα είναι ουδέτερα.

Η γοητεία του έγκειται στην εμφανή αντίφαση, τεχνικό αλλά σοφιστικέ, καθαρό αλλά ζεστό, αυστηρό αλλά θηλυκό. Φοριέται με την ίδια άνεση όπως ένα sweatshirt, αλλά εκπέμπει την παρουσία ενός couture παλτό. Οι πιο μαλακές εκδοχές, σε μάλλινο ή κασμίρι, κινούνται ελαφριά και αγκαλιάζουν το σώμα, ενώ οι πιο δομημένες, σε νάιλον ή δέρμα, εκπέμπουν μια αστική κομψότητα που παίζει με τη sporty διάσταση.

Διάβασε επίσης: Quilted chic: γιατί όλοι μιλούν ξανά για το καπιτονέ μπουφάν

Δες κι αυτό…