MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 24.10.2025

It-jacket alert: Το funnel collar είναι το μπουφάν που πρέπει να υιοθετήσεις αυτή τη σεζόν

mple_xrwma
Από τις πασαρέλες στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, το funnel collar καθιερώνεται ως το it-jacket της σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Από τις πασαρέλες στους δρόμους, το μπουφάν με funnel collar καθιερώνεται ως το απόλυτο must-have της φετινής σεζόν. Ξεφεύγοντας από τα κλασικά παπούτσια ή τσάντες, η προσοχή στρέφεται σε αυτό το κομμάτι που συνδυάζει κομψότητα, δομημένη γραμμή και εκπληκτική ευελιξία. Σαν ένας συνδυασμός tailored coat και sporty jacket, το μπουφάν αυτό ισορροπεί λειτουργικότητα και στιλ, όπως μόνο οι πιο έξυπνες τάσεις μπορούν να κάνουν.

Στις πασαρέλες των Victoria Beckham, Khaite και Chloé για την άνοιξη-καλοκαίρι 2026, το μήνυμα ήταν σαφές: το πανωφόρι δεν χρειάζεται υπερβολές, αλλά καθαρές γραμμές και ορισμένα, σαφώς ορισμένα, volumes. Τον ψηλό γιακά, που στέκεται σαν γλυπτό γύρω από το πρόσωπο, είναι η λεπτομέρεια που μεταμορφώνει ακόμη και την πιο απλή σιλουέτα σε ένα δείγμα σύγχρονης κομψότητας. Μινιμαλισμός, ναι, αλλά με προσωπικότητα.

chloe_funnel_jacket
https://www.chloe.com/

Διάβασε επίσης: Από τη δουλειά στο after: Η pencil φούστα που λατρεύουν όλοι τώρα

Το μπουφάν με funnel collar είναι σχεδιασμένο για την καθημερινή ζωή, σε συνοδεύει από το πρωί ως το βράδυ, από το ραντεβού στο γραφείο μέχρι το aperitif στην πόλη, διατηρώντας εκείνη την effortless αισθητική που μόνο ορισμένα ρούχα μπορούν να προσφέρουν. Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, οι fashion insiders σε Νέα Υόρκη, Παρίσι και Μιλάνο το έχουν ήδη αναδείξει ως το it-jacket της σεζόν, φορεμένο με τζιν, tailored παντελόνια ή midi φούστες, αποδεικνύοντας ότι η απλότητα μπορεί ακόμη να είναι το μυστικό της γοητείας.

μπουφάν
https://khaite.com/

Αυτή τη σεζόν φθινόπωρο-χειμώνα, λοιπόν, ξέχασε κασκόλ και κουκούλες, το funnel collar θα σε προστατεύει από το κρύο και, με διακριτική τόλμη, θα ορίζει το νέο λεξιλόγιο της αστικής κομψότητας. Από τις street style εμφανίσεις στις δημοφιλέστερες ροές του Instagram, έχει γίνει αναγνωρίσιμη οπτική υπογραφή. Προσφέρει προστασία χωρίς να θυσιάζεται η εικόνα, αντικαθιστά το κασκόλ και πλαισιώνει το πρόσωπο με κομψότητα, αποκαλύπτοντας προσωπικότητα ακόμη και όταν όλα τα υπόλοιπα είναι ουδέτερα.

mpoufan
https://www.victoriabeckham.com/

Η γοητεία του έγκειται στην εμφανή αντίφαση, τεχνικό αλλά σοφιστικέ, καθαρό αλλά ζεστό, αυστηρό αλλά θηλυκό. Φοριέται με την ίδια άνεση όπως ένα sweatshirt, αλλά εκπέμπει την παρουσία ενός couture παλτό. Οι πιο μαλακές εκδοχές, σε μάλλινο ή κασμίρι, κινούνται ελαφριά και αγκαλιάζουν το σώμα, ενώ οι πιο δομημένες, σε νάιλον ή δέρμα, εκπέμπουν μια αστική κομψότητα που παίζει με τη sporty διάσταση.

Διάβασε επίσης: Quilted chic: γιατί όλοι μιλούν ξανά για το καπιτονέ μπουφάν

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion trend μόδα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το φινάλε του Stranger Things έρχεται και στη μεγάλη οθόνη

Το φινάλε του Stranger Things έρχεται και στη μεγάλη οθόνη

24.10.2025
Επόμενο
Ξηρό δέρμα; Η λύση βρίσκεται σε ένα ήπιο scrub

Ξηρό δέρμα; Η λύση βρίσκεται σε ένα ήπιο scrub

24.10.2025

Δες επίσης

Eπανάσταση στον αθλητισμό: H Nike παρουσιάζει τα πρώτα παπούτσια που «ηρεμούν» το μυαλό
Fashion

Eπανάσταση στον αθλητισμό: H Nike παρουσιάζει τα πρώτα παπούτσια που «ηρεμούν» το μυαλό

24.10.2025
Ξηρό δέρμα; Η λύση βρίσκεται σε ένα ήπιο scrub
Beauty

Ξηρό δέρμα; Η λύση βρίσκεται σε ένα ήπιο scrub

24.10.2025
Ουρές χιλιομέτρων στην Τσιμισκή για το καπέλο «Θ» του ΛΕΞ
Fashion

Ουρές χιλιομέτρων στην Τσιμισκή για το καπέλο «Θ» του ΛΕΞ

24.10.2025
Η Βίκυ Καγιά έτοιμη να λάμψει ξανά στα MadWalk 2025 by Τhree Cents: «Κάθε χρονιά είναι σαν την πρώτη χρονιά»
Life

Η Βίκυ Καγιά έτοιμη να λάμψει ξανά στα MadWalk 2025 by Τhree Cents: «Κάθε χρονιά είναι σαν την πρώτη χρονιά»

24.10.2025
Eurovision meets MadWalk: Οι stars που φέρνουν τη μαγεία της μεγάλης σκηνής στο fashion show
Life

Eurovision meets MadWalk: Οι stars που φέρνουν τη μαγεία της μεγάλης σκηνής στο fashion show

24.10.2025
Double Cleansing: Το trick που θα αλλάξει τον βραδινό σου καθαρισμό
Beauty

Double Cleansing: Το trick που θα αλλάξει τον βραδινό σου καθαρισμό

24.10.2025
Δεν είναι μόνο το ξύλο! Τα υλικά που ορίζουν τη χειμερινή διακόσμηση φέτος
Life

Δεν είναι μόνο το ξύλο! Τα υλικά που ορίζουν τη χειμερινή διακόσμηση φέτος

24.10.2025
Από τη δουλειά στο after: Η pencil φούστα που λατρεύουν όλοι τώρα
Fashion

Από τη δουλειά στο after: Η pencil φούστα που λατρεύουν όλοι τώρα

24.10.2025
Τελειομανής, ψύχραιμος, αφοσιωμένος: 4+1 λόγοι που χρειάζεσαι έναν Παρθένο στη δουλειά σου
Life

Τελειομανής, ψύχραιμος, αφοσιωμένος: 4+1 λόγοι που χρειάζεσαι έναν Παρθένο στη δουλειά σου

23.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής