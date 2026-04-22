Θέατρο 22.04.2026

Το «White Rabbit Red Rabbit» επιστρέφει στο West End με τον David Tennant, Riz Ahmed και Luke Whittaker

Το «White Rabbit Red Rabbit» επιστρέφει στο West End με David Tennant, Riz Ahmed, Jodie Whittaker και άλλους γνωστούς ηθοποιούς
Το πρωτοποριακό θεατρικό έργο «White Rabbit Red Rabbit» ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή του West End, φιλοξενώντας μια σειρά από αναγνωρισμένους ηθοποιούς. Η παράσταση, γνωστή για την πειραματική της φύση, θα ανεβεί στο Duchess Theatre, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική εμπειρία από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Κάθε Δευτέρα βράδυ, ένας διαφορετικός καλλιτέχνης θα αναλαμβάνει τον ρόλο, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό θέαμα.

Ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί και θα πρωταγωνιστήσουν, συναντάμε τον David Tennant, τον Riz Ahmed, τον Luke Thompson και την Jodie Whittaker. Αυτή η επιστροφή σηματοδοτεί επίσης την έναρξη της νέας ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής, There & Then, του Ιρανού θεατρικού συγγραφέα Nassim Soleimanpour και του σκηνοθέτη Omar Elerian.

Το λαμπερό καστ και οι ημερομηνίες

Η σειρά των παραστάσεων θα ξεκινήσει στις 8 Ιουνίου με τον David Harewood. Την επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει ο αστέρας του «Doctor Who», David Tennant. Ο Luke Thompson, γνωστός από το «Bridgerton», θα εμφανιστεί στις 6 Ιουλίου, ενώ η Jodie Whittaker στις 13 Ιουλίου. Ο Riz Ahmed, ο οποίος πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο στην παραγωγή «Bait» της Prime Video, έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στις 28 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, σε επιλεγμένες παραστάσεις θα συμμετάσχουν οι Jo Joyner, Asim Chaudhry και ο Archie Madekwe από το «Saltburn».

Ένα θεατρικό πείραμα χωρίς πρόβες

Το «White Rabbit Red Rabbit» είναι δομημένο ως ένα θεατρικό πείραμα. Κάθε ηθοποιός που εμφανίζεται, έρχεται αντιμέτωπος με το σενάριο για πρώτη φορά επί σκηνής, χωρίς καμία πρόβα και χωρίς σκηνοθέτη. Κάθε βράδυ υπόσχεται ένα μοναδικό, εφάπαξ γεγονός, διαμορφωμένο εξ ολοκλήρου από το ταλέντο του εκάστοτε ερμηνευτή.

Ο Soleimanpour δήλωσε: «Όλοι φτιαχνόμαστε από τις ιστορίες που τολμάμε να πούμε και τις σιωπές στις οποίες δίνουμε επιτέλους φωνή. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα άλμα στο άγνωστο με το «White Rabbit Red Rabbit» έχει, μέσα από χρόνια συνεργασίας με τον Omar Elerian, γίνει μια κοινή θεατρική γλώσσα και το θεμέλιο αυτής της νέας εταιρείας, και είμαστε ενθουσιασμένοι που η πρώτη μας παραγωγή θα είναι σε συνεργασία με την Nica Burns και την Nimax, καθώς μοιραζόμαστε αυτό το επόμενο κεφάλαιο με το κοινό».

Ο Elerian πρόσθεσε ότι το ζευγάρι θέλει να εισαγάγει «κάτι φρέσκο και αντισυμβατικό στο West End». Συνέχισε λέγοντας: «Είμαι βέβαιος ότι το κοινό του Λονδίνου θα αγκαλιάσει την συναρπαστική φύση της δουλειάς μας, βασισμένη στην παρουσία, την αμεσότητα και το πνεύμα του αγνώστου. Σε αυτούς τους εύθραυστους και αβέβαιους καιρούς, ελπίζουμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο κίνδυνος, η φαντασία και η διαχρονική δύναμη της αφήγησης παραμένουν μεταξύ των πιο ζωτικών και μεταμορφωτικών μας δυνάμεων».

Drake: Το release date του «Iceman» αποκαλύπτεται μέσα από πάγο

Έχεις μπούκλες; Τα 5 «game changer» συστατικά που θα αλλάξουν εντελώς τη ρουτίνα σου

