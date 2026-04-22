Το νέο look του Εμμανουήλ Καραλή και η αντίδραση της μητέρας του

Ο Εμμανουήλ Καραλής ξύρισε το κεφάλι του σε νέο reel και η αντίδραση της μητέρας του έγινε viral, προκαλώντας σχόλια στα social media

Ένα νέο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε ο Εμμανουήλ Καραλής, καταγράφοντας τη στιγμή που αποφασίζει να ξυρίσει το κεφάλι του. Το reel, το οποίο συνοδεύεται από τη φράση «Shaved my head to join the Navy», προκάλεσε άμεση ανταπόκριση από τους χρήστες της πλατφόρμας.

Στο βίντεο, ο αθλητής εμφανίζεται να προχωρά στο κούρεμα, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα καταγράφεται η αντίδραση της μητέρας του, η οποία φαίνεται να αιφνιδιάζεται από την εικόνα. Η παρουσία της στο πλάνο και η αυθόρμητη αντίδρασή της αποτέλεσαν βασικό σημείο σχολιασμού κάτω από την ανάρτηση.

Εμμανουήλ Καραλής: Εμφανίστηκε με το «Ferto» του Akyla στο διεθνές μίτινγκ στίβου Mondo Classic

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο ξεχώρισε για τον ανεπιτήδευτο χαρακτήρα του. Το βίντεο κατάφερε να συγκεντρώσει σημαντικό αριθμό προβολών και σχολίων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η αντίδραση της μητέρας του αθλητή ήταν εκείνη που τελικά τράβηξε το ενδιαφέρον των χρηστών, με πολλούς να εστιάζουν στην αυθεντικότητα της στιγμής που καταγράφηκε.

Δες το reel παρακάτω:

Η Antigoni μίλησε για τη συμμετοχή της στο Love Island «χωρίς φίλτρα»