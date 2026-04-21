Flashback στο 1993 – Πώς ήταν ο 21χρονος Σάκης Ρουβάς μαζί με την 17χρονη τότε Βίκυ Καγιά

Το flashback στο 1993 σου φέρνει μπροστά μια εντελώς διαφορετική εποχή της ελληνικής showbiz, όπου νέοι καλλιτέχνες και πρόσωπα της μόδας άρχιζαν να χτίζουν την πορεία τους χωρίς να φαντάζονται την εξέλιξη που θα ακολουθούσε. Ανάμεσά τους, ο Σάκης Ρουβάς και η Βίκυ Καγιά, σε μια κοινή φωτογραφία που επανήλθε στο προσκήνιο και προκάλεσε έντονη νοσταλγία.

Ο Σάκης Ρουβάς, τότε μόλις 21 ετών, βρισκόταν στα πρώτα του βήματα στη μουσική σκηνή, ενώ η Βίκυ Καγιά, 17 ετών, ξεκινούσε τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας. Η κοινή τους παρουσία σε εκείνη τη χρονική στιγμή αποτυπώνει την αθωότητα και την αβεβαιότητα των πρώτων επαγγελματικών βημάτων, πριν έρθει η τεράστια επιτυχία.

Το ενδιαφέρον τέτοιων φωτογραφιών δεν είναι μόνο η νοσταλγία, αλλά και η σύγκριση με το σήμερα. Βλέποντας τους δύο σε τόσο νεαρή ηλικία, σου δίνεται η αίσθηση ενός «πριν και μετά» που αποτυπώνει την εξέλιξη δύο ανθρώπων που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική ποπ κουλτούρα.

Στα social media, τέτοιες αναρτήσεις συχνά γίνονται αφορμή για σχόλια και συζητήσεις, καθώς σου υπενθυμίζουν πόσο έχει αλλάξει η εικόνα της ελληνικής showbiz μέσα σε λίγες δεκαετίες, αλλά και πόσο δυναμικά ξεκίνησαν ορισμένα από τα πιο γνωστά της πρόσωπα.

