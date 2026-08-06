Δεν ξέρεις πού να πας διακοπές; Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σου δίνει την τέλεια ιδέα

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απολαμβάνει το καλοκαίρι της στα ελληνικά νησιά και αυτή τη φορά επέλεξε την Πάρο για τις διακοπές της

Με μια ματιά Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απολαμβάνει island hopping στις Κυκλάδες, επιλέγοντας δημοφιλείς προορισμούς.

Μετά τα Κουφονήσια, η influencer βρέθηκε στην Πάρο μαζί με φίλες, χαλαρώνοντας και γεμίζοντας μπαταρίες.

Η Πάρος προσφέρει συνδυασμό χαλάρωσης, διασκέδασης και κυκλαδίτικου τοπίου, προσελκύοντας celebrities.

Οι αναρτήσεις της Καληφώνη μεταφέρουν την καλοκαιρινή διάθεση, προτείνοντας τις Κυκλάδες για αξέχαστες διακοπές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη φαίνεται πως ξέρει ακριβώς πώς να το απολαμβάνει. Η influencer και επιχειρηματίας έχει ξεκινήσει ένα μικρό island hopping στις Κυκλάδες, επιλέγοντας μερικούς από τους πιο αγαπημένους ελληνικούς προορισμούς. Μετά την απόδρασή της στα Κουφονήσια, η επόμενη στάση της ήταν η πανέμορφη Πάρος. Μέσα από τα social media της, μοιράζεται στιγμές γεμάτες ήλιο, θάλασσα και καλοκαιρινή ανεμελιά.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη άφησε για λίγο πίσω την έντονη καθημερινότητά της και ταξίδεψε στις Κυκλάδες για να γεμίσει μπαταρίες. Στην Πάρο βρέθηκε μαζί με τις στενές της φίλες, απολαμβάνοντας βουτιές στις παραλίες του νησιού, βόλτες στα γραφικά σοκάκια και χαλαρές εξορμήσεις. Οι εικόνες που ανέβασε δείχνουν μια πιο ανέμελη πλευρά της, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Διάβασε επίσης: Βαρέθηκες την ξαπλώστρα; Η Ευγενία Σαμαρά σού δίνει ιδέα για τις πιο διασκεδαστικές διακοπές

Η Πάρος αποτελεί κάθε χρόνο έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για όσους αναζητούν το τέλειο mix ανάμεσα στη χαλάρωση, τη διασκέδαση και το κυκλαδίτικο τοπίο. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί celebrities και influencers επιλέγουν το νησί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη φαίνεται πως απολαμβάνει κάθε στιγμή του ταξιδιού της, από τις πρωινές βουτιές μέχρι τις βραδινές βόλτες στα σοκάκια. Οι αναρτήσεις της μεταφέρουν στους followers της την απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση.

Μετά τα Κουφονήσια και τώρα την Πάρο, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αποδεικνύει πως οι ελληνικές Κυκλάδες παραμένουν η ιδανική επιλογή για αξέχαστες διακοπές. Η ίδια επιλέγει να κρατά τις στιγμές της αυθεντικές, μοιράζοντας με το κοινό της μικρές «γεύσεις» από την καθημερινότητά της. Το φετινό της καλοκαίρι φαίνεται να είναι γεμάτο νέες εμπειρίες, όμορφες εικόνες και φυσικά… πολύ νησί.

Διάβασε επίσης: