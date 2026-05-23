Το πιο εύκολο cheesecake με 3 υλικά

Το πιο γρήγορο και εύκολο cheesecake που έχει γίνει viral φτιάχνεται σε λίγα λεπτά, χωρίς φούρνο, χωρίς μίξερ και χωρίς άγχος. Το γλυκό που έχει κατακτήσει τα social media και έχει μετατρέψει την απλή ιδέα ενός σπιτικού γλυκού σε μια υπόθεση που μοιάζει σχεδόν παιχνιδάκι. Με ελάχιστα υλικά, απλές κινήσεις και αποτέλεσμα που θυμίζει επαγγελματικό ζαχαροπλαστείο, έχει γίνει η απόλυτη λύση για όσους θέλουν κάτι γλυκό, γρήγορο και εντυπωσιακό χωρίς να μπουν σε χρονοβόρες διαδικασίες ή περίπλοκες τεχνικές.

Η συγκεκριμένη συνταγή έχει ήδη αποκτήσει viral χαρακτήρα, καθώς συνδυάζει την ευκολία με την εντυπωσιακή εμφάνιση και τη γεμάτη, κρεμώδη γεύση που θυμίζει κλασικό cheesecake, αλλά χωρίς την ταλαιπωρία του φούρνου και του αναμονής. Είναι το είδος του γλυκού που μπορείς να ετοιμάσεις κυριολεκτικά μέσα σε λίγα λεπτά, να το βάλεις στο ψυγείο και να έχεις έτοιμο επιδόρπιο που εντυπωσιάζει, είτε για καλεσμένους είτε για μια προσωπική στιγμή απόλαυσης. Είναι η ιδανική λύση για όταν θέλεις κάτι γλυκό, γρήγορο και λίγο…εντυπωσιακό χωρίς προσπάθεια.

Υλικά

1 γιαούρτι στραγγιστό

2 κουταλιές μέλι

3-4 μπισκότα digestive

μαρμελάδα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Σε ένα ποτήρι ή βαζάκι σπας τα μπισκότα digestive σε μικρά κομμάτια για να δημιουργήσεις τη βάση. Ανακατεύεις το γιαούρτι με το μέλι μέχρι να γίνει λείο και κρεμώδες. Ρίχνεις μια στρώση από το μείγμα πάνω από τα μπισκότα. Επαναλαμβάνεις τις στρώσεις αν θέλεις πιο «γεμάτο» αποτέλεσμα. Το αφήνεις για 10-15 λεπτά στο ψυγείο (προαιρετικό αλλά το κάνει πιο cheesecake-like).

Ένα δροσερό, ελαφρύ και γλυκό επιδόρπιο που θυμίζει cheesecake, αλλά χωρίς καμία από τη διαδικασία του. Ιδανικό για γρήγορο dessert μετά το φαγητό.

