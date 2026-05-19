Η Τάμτα έρχεται με το πιο εκρηκτικό closing show της σεζόν στο SMUT Athens

Την Κυριακή 24.05, η Τάμτα επιστρέφει για το τελευταίο show της σεζόν, μετατρέποντας για ακόμη μία φορά το πιο hot queer underground club της πόλης σε έναν immersive πυρήνα μουσικής και ελευθερίας έκφρασης. Η τρίτη χρονιά εμφανίσεων της Τάμτα στο SMUT ATHENS, που έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία απήχησής, δικαιώνουν την πρωτοποριακή καλλιτέχνιδα και αποδεικνύουν ότι το σύμπαν που έχει φτιάξει η Τάμτα και οι συνεργάτες της, είναι εθιστικό και ότι πιο ελκυστικό έχει να επιδείξει η Αθηναϊκή πειραματική σκηνή.

Ένα closing event που ξεπερνά τα όρια ενός ακόμα live show και λειτουργεί ως μια συλλογική εμπειρία που έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην alternative νυχτερινή σκηνή της Αθήνας. Η πάντα πρωτοποριακή Τάμτα ανοίγει ξανά την πύλη προς το δικό της experimental σύμπαν, έναν κόσμο όπου η pop αισθητική συναντά το underground club culture, το performance art και την unapologetic έκφραση. H Τάμτα, μέσα από κάθε εμφάνισή της χτίζει αυτή την ατμόσφαιρα απόλυτης απελευθέρωσης, έντασης και συναισθηματικής σύνδεσης με το κοινό. Και αυτό το τελευταίο show της σεζόν έρχεται ως η πιο εκρηκτική, ατμοσφαιρική και cinematic εκδοχή αυτού του κόσμου μέχρι σήμερα.

MAD VMA Flashback: ΄Όταν η Τάμτα είχε υιοθετήσει το viral trend των «Milky Pink Lips» πριν το TikTok

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, το SMUT κατάφερε να διατηρήσει σταθερά το immersive στοιχείο της εμπειρίας, από το πρώτο λεπτό της εισόδου μέχρι το τελευταίο track του setlist, ανανεώνοντας διαρκώς τη formula με νέα opening acts, DJs και guest performers. Αυτή τη φορά, το opening act αναλαμβάνει η CHERRY DISTRESS, ενώ guest εμφάνιση θα κάνει η MITCH T. Δύο δυναμικές παρουσίες της εναλλακτικής σκηνής που εναρμονίζονται χαοτικά και απόλυτα με την ένταση και τα vibes της βραδιάς.

Ο Bill Roxenos και η Τάμτα υπογράφουν για ακόμη μία φορά ένα τολμηρό creative direction που μετατρέπει το SMUT σε σημείο συνάντησης ανθρώπων, ήχων, εικόνων και συναισθημάτων. Μέσα από δύο καθηλωτικά acts, το κοινό βυθίζεται πλήρως στο δημιουργικό όραμα της Τάμτα μέσα από ορμητικά performances, συνεχείς αλλαγές outfits, industrial σκηνικά και ένα iconic setlist που δεν χορταίνουμε να ακούμε.

Την σκηνογραφία έχει επιμεληθεί ο Κωνσταντίνος Χαλδαίος, τα φώτα ο Βαγγέλης Μούντριχας και τον ήχο επιμελείται ο Γιάννης Βενιός. Το show πραγματοποιείται με τη στήριξη των MINOS EMI, KIKI MUSIC & ERODIOS PR & MANAGEMENT.

Προπώληση εισιτηρίων στο:

https://smutix.sumupstore.com/product/tamta-live-last-show-x-smut-24

Διάβασε επίσης: