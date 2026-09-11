Fashion 11.09.2026

Ξέχνα το μαύρο: Τα 5 χρώματα που πρέπει να συνδυάσεις με το μπορντό φέτος το φθινόπωρο

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Ξέχνα τα κλασικά και ανανέωσε τη φθινοπωρινή σου γκαρνταρόμπα, συνδυάζοντας το αγαπημένο σου μπορντό με τις πιο hot αποχρώσεις
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το μπορντό είναι δημοφιλές φθινοπωρινό χρώμα, αλλά ο συνδυασμός του με μαύρο είναι περιοριστικός.
  • Το γκρι δημιουργεί προσεγμένα σύνολα με μπορντό, λειτουργώντας ως ιδανική βάση.
  • Το λεοπάρ print με το μπορντό ενισχύει τη μυστηριώδη και πλούσια φθινοπωρινή αισθητική.
  • Το κίτρινο, το τζιν και το καφέ προσφέρουν φρέσκους, ρετρό ή αβίαστους συνδυασμούς με το μπορντό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το μπορντό έχει καθιερωθεί εδώ και αρκετές σεζόν ως η απόλυτη υπογραφή του φθινοπώρου, αλλά οι περισσότεροι από εμάς καταλήγουμε αυτόματα στην ίδια ασφαλή επιλογή για να το συνδυάσουμε: το μαύρο. Παρότι πρόκειται για έναν ανέμελο και δοκιμασμένο συνδυασμό, είναι πολύ εύκολος για να αποτελεί τη μοναδική σου επιλογή, καθώς το μπορντό αξίζει μια πολύ ευρύτερη θέση στην γκαρνταρόμπα σου. Μετά από λίγο ψάξιμο στα social media, οι επιλογές για να ανανεώσεις τα σύνολά σου αποδεικνύονται αμέτρητες και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες.

burgundy_outfit
https://www.instagram.com/chlce/

Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι πρέπει να αποσύρεις τα μαύρα παντελόνια ή τις αγαπημένες σου μπότες, αφού εξακολουθούν να κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους. Υπάρχουν όμως αρκετά χρώματα και prints που αναδεικνύουν μια εντελώς διαφορετική πλευρά του μπορντό, προσθέτοντας από περισσότερη ζεστασιά μέχρι έντονο στιλιστικό χαρακτήρα. Από το animal print μέχρι τους ζεστούς γήινους τόνους, αξίζει να εντάξεις τα παρακάτω χρώματα στην καθημερινή σου γκαρνταρόμπα.

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Γκρι

Αυτός είναι ο απόλυτος χρωματικός συνδυασμός για τις στιγμές που θες το μπορντό να δείχνει προσεγμένο χωρίς κανένα πραγματικό κόπο. Τα δύο χρώματα δεν ανταγωνίζονται ποτέ μεταξύ τους, οπότε ένα γκρι πλεκτό ή ένα tailored παντελόνι επιτρέπει στο μπορντό κομμάτι να κουβαλήσει ολόκληρο το look, δημιουργώντας την ιδανική βάση για μια capsule γκαρνταρόμπα.

gkri_bornto_outfit
https://www.instagram.com/livvperez/

Leopard print

Μπορεί το λεοπάρ να μην αποτελεί τεχνικά χρώμα, αλλά πλέον λειτουργεί ως ουδέτερη βάση. Συνδυάζοντάς το με μπορντό, ενισχύεις τη πιο μυστηριώδη και πλούσια πλευρά του φθινοπωρινού styling, όπως ένα λεοπάρ παλτό πάνω από ένα μπορντό φόρεμα ή μια ξεχωριστή τσάντα που κάνει τη διαφορά.

mpornto_animal_print
https://www.instagram.com/stylewithsoco/

Κίτρινο

Αν αναρωτιέσαι αν το κίτρινο ταιριάζει με το μπορντό, η απάντηση είναι πως τα δύο χρώματα κάθονται σε αντίθετες πλευρές του χρωματικού κύκλου. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο ο συνδυασμός δείχνει τόσο απρόσμενα φρέσκος δίπλα στο κλασικό μαύρο, φέρνοντας μια έντονη retro διάθεση που σίγουρα θα τραβήξει τα βλέμματα.

kitrino_mpornto
https://www.instagram.com/aimeesong/

Denim

Το μπορντό και το τζιν αποτελούν ίσως τον πιο χαμηλής προσπάθειας συνδυασμό σε αυτή τη λίστα, και ακριβώς αυτός είναι ο σκοπός τους. Στιγμιαία δημιουργείς ένα ολοκληρωμένο φθινοπωρινό outfit χωρίς υπερβολική σκέψη, ιδανικό για τις μέρες που θες εντυπωσιακό χρωματικό αποτέλεσμα χωρίς καθόλου ταλαιπωρία.

denim_mpornto
https://www.instagram.com/nlmarilyn/

Καφέ

Αυτή η επιλογή προσφέρει έναν αβίαστο μονοχρωματικό συνδυασμό, δεδομένου ότι τα δύο χρώματα ανήκουν στην ίδια ζεστή, γήινη οικογένεια αποχρώσεων. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που ταιριάζει απόλυτα και αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μόλις ο καιρός κρυώσει αισθητά.

burgundy_shoes
https://www.instagram.com/maky_za/

Κεντρική Εικόνα: @ootdfashionarmy

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