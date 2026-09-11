Ελένη Φουρέιρα: Πότε κυκλοφορεί το «Pulp fiction» – Η απόφαση μετά από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η Ελένη Φουρέιρα αποφάσισε να αναβάλει τη νέα της κυκλοφορία με τον Hawk μετά από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Με μια ματιά Η Ελένη Φουρέιρα αναβάλλει την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «Pulp fiction».

Η αναβολή γίνεται ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το τραγούδι, συνεργασία με τον Hawk, θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου.

Η αρχική ημερομηνία κυκλοφορίας ήταν η 11η Σεπτεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει επηρεάσει βαθιά τον καλλιτεχνικό κόσμο, με αρκετούς συναδέλφους του να προχωρούν σε αλλαγές στα επαγγελματικά τους σχέδια ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Ελένη Φουρέιρα, η οποία αποφάσισε να αναβάλει μία από τις νέες μουσικές κυκλοφορίες της.

Συγκεκριμένα, το «Pulp fiction», το νέο τραγούδι του Hawk και της Ελένης Φουρέιρα, δεν θα κυκλοφορήσει τελικά όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Η νέα ημερομηνία κυκλοφορίας του τραγουδιού ορίστηκε για τις 25 Σεπτεμβρίου, με την απόφαση να έρχεται σε ένδειξη σεβασμού για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Η Ελένη Φουρέιρα και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν συνεργαστεί με επιτυχία στο παρελθόν, ενώ οι δυο τους ανήκαν και στην ίδια δισκογραφική οικογένεια, την Panik Records. Η αναβολή της νέας κυκλοφορίας της αποτελεί, έτσι, έναν ακόμη τρόπο με τον οποίο η τραγουδίστρια θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του.

Η αρχική πρεμιέρα του «Pulp fiction» ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αποφασίστηκε η κυκλοφορία να μεταφερθεί.

Η νέα ημερομηνία είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οπότε το τραγούδι του Hawk και της Ελένης Φουρέιρα αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα.

Την αλλαγή έκανε γνωστή η Stay Independent, το label του Hawk, μέσα από σχετική ανακοίνωση στα social media, εξηγώντας πως η αναβολή γίνεται ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

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