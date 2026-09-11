ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Κέρδισε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο Lyric Days Camp 2026 στη Μύκονο

Με μια ματιά Κερδίστε μια πλήρη συμμετοχή στο Lyric Days Camp 2026 στη Μύκονο.

Το δώρο περιλαμβάνει σεμινάρια, ακτοπλοϊκά, διαμονή και μετακινήσεις.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται στο Instagram του MAD TV και λήγει στις 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Απαιτείται like και follow στις σελίδες @mad_tv, @vangelis_konstantinidis, @lyric_days. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Θέλεις να ζήσεις μια μοναδική μουσική εμπειρία στη Μύκονο; Το MAD TV και το Lyric Days σού δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις μία πλήρη συμμετοχή στο Lyric Days Camp 2026 στο Blackrock Studios, από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου.

Το δώρο περιλαμβάνει συμμετοχή στα σεμινάρια του Camp, ακτοπλοϊκά εισιτήρια με Sea Jets, διαμονή στο Olive Mykonos Villas και μετακινήσεις με VIP Van. Δες τους όρους, ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής και μπορεί η επόμενη στάση σου να είναι… Μύκονος!

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LYRIC DAYS CAMP @ BLACKROCK STUDIOS ΜΥΚΟΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2026»

A. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “DAM PRODUCTIONS A.E.” (εφεξής η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, σε συνεργασία με τον ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, στιχουργό/σκηνοθέτη που εδρεύει στη Βούλα, Μπότσαρη 24, ΤΚ 166-73, διοργανώνει διαγωνισμό για την ανάδειξη ενός (1) νικητή, με δώρο μία (1) πλήρη συμμετοχή στο Lyric Days Camp 2026 στο Blackrock Studios στη Μύκονο που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως και τις 4 Οκτωβρίου 2026 και που περιλαμβάνει: παρακολούθηση στα σεμινάρια του Camp, ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Ραφήνα με Sea Jets, διήμερη διανομή στο Olive Mykonos Villas και μετακινήσεις από το ξενοδοχείο στο στούντιο με VIP Van, (εφεξής το «Δώρο»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού.

Β. Το Δώρο

Μία (1) πλήρη συμμετοχή στο Lyric Days Camp 2026 στο Blackrock Studios στη Μύκονο που θα διεξαχθεί από τις 2 έως και τις 4 Οκτωβρίου 2026 η οποία περιλαμβάνει: παρακολούθηση στα σεμινάρια του Camp, ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Ραφήνα με Sea Jets (αναχώρηση 2 Οκτωβρίου στις 08:40 π.μ. και επιστροφή στις 4 Οκτωβρίου στις 2:00 μ.μ., διήμερη διανομή στο Olive Mykonos Villas (check in 2.10 στις 15:00 και check out 4.10 στις 11:00) και μετακινήσεις από το ξενοδοχείο στο στούντιο με VIP Van.

Γ. Όροι Διαγωνισμού

1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την Πέμπτη 10-09-2026 και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι και την Κυριακή 27-09-2026 και ώρα 23:59 μ.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής «Συμμετέχοντες»). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των διοργανωτριών εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.

2. Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: ο Συμμετέχων εισέρχεται στη σελίδα του διαγωνισμού στο Instagram του Mad TV (@mad_tv) και συμμετέχει στο Διαγωνισμό διενεργώντας τα εξής:

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3. Η Διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

4. Το περιεχόμενο το οποίο θα αναρτά ο Συμμετέχων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία και να μην είναι ακατάλληλο (όπως, ενδεικτικά, περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο κ.λ.π.) καθώς και να μην παραβιάζει οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που όποιο περιεχόμενο κριθεί ακατάλληλο από την Διοργανώτρια εταιρεία, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα όπως απαγορεύσει την δημοσίευση αυτού. Ειδικότερα ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα αναρτήσει ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτού. Επίσης δηλώνει ότι το εν λόγω υλικό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων, άλλως έχει αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα.

5. Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της ιστοσελίδας www.mad.gr.

Η Διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η διοργανώτρια εταιρία μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας.

6. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός και οι συνυφασμένες με αυτόν ασύρματες υπηρεσίες ειδικού περιεχομένου, δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου internet.

Γενικότερα η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας.

7. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, λανθασμένη συμπλήρωση της φόρμας στοιχείων) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, με συνέπεια να α) καθυστερήσει ή αποτύχει ή β) να μην καταστεί διαθέσιμος ο Διαγωνισμός στους Συμμετέχοντες, για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο του Διαγωνισμού.

8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να σταματήσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας, ως οι αναφερόμενοι ανωτέρω και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση των συνδρομητών μέσω της ιστοσελίδας της, και εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή.

9. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη Διοργανώτρια, η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας με σκοπό και μόνο τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.

10.Ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα (DM) και το ονόμά του θα αναρτηθεί την επόμενη ημέρα σε story στο Instagram του Mad TV @mad_tv . Ο κάθε συμμετέχων, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στην κατά τα ανωτέρω δημοσίευση του ονόματός του, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Το όνομα του νικητή καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας και το e-mail του θα μεταβιβαστούν στην LYRIC DAYS για να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες της συμμετοχής τους.

11. Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) από την Διοργανώτρια τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους (ήτοι ονοματεπώνυμο) και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.