Mad Video Music Awards 02.06.2026

O Akylas για τα MAD VMA 2026: «Αυτό που θα δείτε στη σκηνή είναι μια πρώτη γεύση από το tour μου»

Από το ντουέτο με τη Lady Gaga μέχρι την υπερπαραγωγή που ετοιμάζει, ο Akylas μιλά για όλα στον αέρα του Mad Radio 106,2
Λίγο πριν την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του στη μεγάλη σκηνή των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, ο Akylas βρέθηκε στην εκπομπή του Γιάννη Τουμπάνου στο Mad Radio 106,2, μοιράζοντας με το κοινό λεπτομέρειες για τη σκηνική του προετοιμασία, τις επαγγελματικές του προτεραιότητες αλλά και τις πιο προσωπικές του προτιμήσεις.

Με το χιούμορ και την ειλικρίνεια που τον χαρακτηρίζουν, ο καλλιτέχνης απάντησε σε μια σειρά από «δύσκολα» διλήμματα, αποκαλύπτοντας τις προτιμήσεις του. Στο αιώνιο ερώτημα «μουσακάς ή παραδοσιακά σουβλάκια», ο Akylas δεν δίστασε στιγμή, δηλώνοντας λάτρης του μουσακά. Όταν η συζήτηση πέρασε στο παρασκήνιο μιας εμφάνισης, κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στην απώλεια του διαβατηρίου του πριν από μια πτήση ή στην έλλειψη της κατάλληλης κάλτσας πριν βγει στη σκηνή: «Κοίτα, μου έχει συμβεί αυτό με το διαβατήριο, αλλά νομίζω ότι αυτό με τις κάλτσες πριν βγω στη σκηνή είναι πιο τρομακτικό. Οπότε θα επέλεγα το διαβατήριο, που το έχω ξανακάνει», παραδέχτηκε γελώντας.

Σχετικά με τα καλλιτεχνικά του όνειρα, στο δίλημμα «νίκη στη Eurovision ή ντουέτο με τη Lady Gaga», η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Τώρα μου μένει ένα ντουέτο με την Lady Gaga». Αναφορικά με το πού προτιμά να επικοινωνεί τη μουσική του, παραδέχτηκε πως παρόλο που η cozy ατμόσφαιρα μιας μικρής σκηνής έχει τη δική της γοητεία, αν έπρεπε να διαλέξει, το κατάμεστο ΟΑΚΑ παραμένει ο απόλυτος στόχος για κάθε καλλιτέχνη. Παράλληλα, τόνισε την τελειομανία του, εξηγώντας πως σε μια επιλογή ανάμεσα σε πρόβες μέχρι το πρωί ή μια χαλαρή βραδιά με την ομάδα, επιλέγει πάντα την σκληρή δουλειά: «Πρόβα μέχρι το πρωί. Είμαι τελειομανής, οπότε δεν θα μπορέσω να χαλαρώσω αν δεν κάνω πρόβα».

Κλείνοντας, ο Akylas έδωσε το στίγμα για τη μεγάλη βραδιά των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: «Ανυπομονώ για τα βραβεία, έχουμε ρίξει πόνο. Αυτό που θα δείτε είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και αποτελεί μια πρώτη γεύση από αυτό που έχουμε ετοιμάσει για το επερχόμενο τουρ μου». Ο καλλιτέχνης κάλεσε τους fans του στις συναυλίες του σε Θεσσαλονίκη στις 23 Ιουνίου και στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη, στις 30 Ιουνίου, υποσχόμενος μια υπερπαραγωγή στην οποία έχει επενδύσει προσωπικά και καλλιτεχνικά, ανεβάζοντας τον πήχη της live εμπειρίας σε άλλο επίπεδο.

Sanremo 2027: Έρχεται η αλλαγή που μπορεί να «ανατρέψει» τη Eurovision στην Ιταλία

Céline Dion: Η μεγάλη επιστροφή στο Παρίσι με 10 επιπλέον συναυλίες που ανατρέπουν τα δεδομένα

