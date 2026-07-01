Brown is the new black: Η γήινη τάση στα μαγιό που ταιριάζει σε όλες τις επιδερμίδες

Η απόχρωση που αναδεικνύει το μαύρισμα και αποπνέει αξεπέραστη κομψότητα είναι το νέο must-have για τις διακοπές σου

Με μια ματιά Το καφέ είναι η νέα τάση στα μαγιό για το καλοκαίρι του 2026, αντικαθιστώντας το μαύρο και το λευκό.

Το καφέ κολακεύει όλους τους τόνους δέρματος, προσφέροντας ένα απαλό και θερμό αποτέλεσμα.

Το καφέ εκπέμπει "ήσυχη πολυτέλεια" και συνδυάζεται εύκολα με διάφορα αξεσουάρ και χρώματα.

Το καφέ μαγιό είναι ιδανική επιλογή για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε καλοκαίρι έχει το δικό του χρώμα-υπογραφή. Αν και το μαύρο παραμένει διαχρονική αξία και το λευκό η απόλυτη επιλογή για τις διακοπές, το καλοκαίρι του 2026 φέρνει μια αναπάντεχη αλλαγή στην παλέτα της παραλίας: το καφέ κατακτά την άμμο. Αυτή η απόχρωση, που κυριάρχησε τον χειμώνα σε αξεσουάρ, τσάντες και λινά φορέματα, μεταφέρεται πλέον δυναμικά στα μαγιό, διεκδικώντας μια μόνιμη θέση στη βαλίτσα των διακοπών μας.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του καφέ είναι η ικανότητά του να είναι το ίδιο κομψό με το μαύρο, προσφέροντας όμως ένα πιο απαλό και θερμό αποτέλεσμα. Επιπλέον, έχει το μοναδικό χάρισμα να κολακεύει κάθε επιδερμίδα. Είτε έχεις ανοιχτόχρωμο δέρμα που δεν έχει μαυρίσει ακόμα, είτε σταρένια επιδερμίδα, είτε πιο σκούρους τόνους, το καφέ αναδεικνύει το φυσικό σου χρώμα χωρίς να το «πνίγει».

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Η επιτομή του «quiet luxury» στην παραλία

Πέρα από τα trends, το καφέ εκπέμπει αυτόματα μια αίσθηση «ήσυχης πολυτέλειας». Δεν χρειάζεται περίπλοκα σχέδια ή υπερβολές για να δείξει ακριβό. Είτε επιλέξεις ένα μίνιμαλ τριγωνάκι, ένα μπικίνι με χρυσές λεπτομέρειες ή ένα ολόσωμο με καθαρές γραμμές, το αποτέλεσμα παραμένει πάντα εκλεπτυσμένο.

Η ευελιξία του δεν σταματά στο χρώμα του δέρματος, αλλά επεκτείνεται και στο styling. Το καφέ είναι ίσως το πιο εύκολο χρώμα για να συνδυαστεί. Συνδυάζεται ιδανικά με ψάθινα αξεσουάρ, χρυσά κοσμήματα, λευκά πουκάμισα δεμένα στη μέση, ακόμα και με κρεμ ή μπεζ παρεό. Μπορεί να «συνομιλήσει» με το μαύρο, το χρυσό, το κρεμ, ακόμα και με το ασημί, αποτελώντας τη βάση για μια ολοκληρωμένη και στιλάτη γκαρνταρόμπα διακοπών.

Στην αρχή της σεζόν, όταν η επιδερμίδα μας είναι ακόμα χλωμή, το καφέ χαρίζει μια αίσθηση φρεσκάδας και φινέτσας. Όσο προχωράμε προς το peak του καλοκαιριού και το μαύρισμα γίνεται πιο έντονο, το ίδιο χρώμα αποκτά βάθος και γίνεται ακόμα πιο γοητευτικό, αναδεικνύοντας το sunkissed look μας. Αν ψάχνεις για το μαγιό που θα φορέσετε από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, το καφέ είναι η επένδυση που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ.

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RÆRE by Lorena Rae

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