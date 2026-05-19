Η Amazon αποκτά το «Pumping Black» με Natalie Portman και Jonathan Bailey – Η συμφωνία που ταράζει τις Κάννες

Η Amazon κλείνει μία από τις πιο δυνατές συμφωνίες των Καννών, φέρνοντας στο ίδιο project δύο από τα πιο ηχηρά ονόματα του Hollywood

Η Amazon/MGM προχώρησε σε μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις της φετινής αγοράς των Καννών, εξασφαλίζοντας τα παγκόσμια δικαιώματα της νέας ταινίας της «Pumping Black», σε σκηνοθεσία της Mimi Cave. Πρόκειται για ένα ψυχολογικό θρίλερ που τοποθετείται στον απαιτητικό και γεμάτο ένταση κόσμο της επαγγελματικής ποδηλασίας, με δύο πρωταγωνιστές που ήδη τραβούν όλα τα βλέμματα: τον Jonathan Bailey και τη Natalie Portman.

Η συμφωνία, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, φέρεται να ξεπέρασε λίγο τα 20 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τη φέρνει ανάμεσα στις μεγαλύτερες κινηματογραφικές συμφωνίες που έχουν κλείσει στο φετινό Φεστιβάλ Καννών. Μια κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα ότι το project δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια ακόμη ταινία, αλλά ως μια παραγωγή με υψηλές προσδοκίες και έντονο εμπορικό ενδιαφέρον.

Το «Pumping Black» χτίζει την ιστορία του πάνω στην ένταση του αθλητισμού υψηλού επιπέδου, εκεί όπου η φυσική αντοχή συναντά την ψυχολογική πίεση και οι ισορροπίες είναι διαρκώς εύθραυστες. Ο συνδυασμός του σκηνοθετικού ύφους της Cave με το δυνατό cast δημιουργεί ήδη buzz στη βιομηχανία του Hollywood, πριν καν ξεκινήσει επίσημα η παραγωγή.

Με την Amazon να επενδύει δυναμικά σε premium περιεχόμενο, το συγκεκριμένο deal έρχεται να επιβεβαιώσει τη στρατηγική της για μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές που στοχεύουν σε παγκόσμια απήχηση. Και αν κρίνεις από το ενδιαφέρον που έχει ήδη δημιουργηθεί, το «Pumping Black» φαίνεται πως θα είναι ένα από τα projects που θα συζητηθούν πολύ μέχρι την κυκλοφορία του.

