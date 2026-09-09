«Ντέρτι»: Μάθε την ιστορία της νέας σειράς του ΑΝΤ1 που θα σε μεταφέρει στην Πάτρα του 1987

Η νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Ντέρτι» ξετυλίγει την ιστορία της Στέλλας, μιας νεαρής δασκάλας που μπλέκεται σε έναν κόσμο γεμάτο μυστικά και κινδύνους

Με μια ματιά Η σειρά «Ντέρτι» διαδραματίζεται στην Πάτρα του 1987 και αφορά μια νεαρή δασκάλα μουσικής.

Η πρωταγωνίστρια κατηγορείται άδικα και γίνεται πληροφοριοδότρια της αστυνομίας στο νυχτερινό κέντρο «Ντέρτι».

Στο κέντρο αυτό, η Στέλλα έρχεται αντιμέτωπη με τη μητέρα της, την τραγουδίστρια Ξένια, που την είχε εγκαταλείψει.

Η Στέλλα ερωτεύεται έναν μυστικό αστυνομικό, ενώ το ταλέντο της στη μουσική την οδηγεί στη σκηνή του «Ντέρτι». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νεαρή γυναίκα βρίσκεται ξαφνικά παγιδευμένη σε έναν κόσμο γεμάτο μουσική, πάθη, εξουσία και μυστικά. Για να σώσει τον εαυτό της, θα χρειαστεί να αφήσει πίσω τη ζωή που γνώριζε και να μπει σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Αυτή είναι η αφετηρία της ιστορίας του «Ντέρτι», της νέας σειράς του ΑΝΤ1.

Η ιστορία μεταφέρει τους τηλεθεατές στην Πάτρα του 1987, όπου η Στέλλα Σμαραγδή (Ευγενία Ξυγκόρου), μια νεαρή δασκάλα μουσικής, βλέπει τη ζωή της να ανατρέπεται όταν κατηγορείται άδικα για μια υπόθεση που δεν έχει διαπράξει. Αντιμέτωπη με τη φυλακή, δέχεται μια επικίνδυνη συμφωνία με την Αστυνομία και μετακομίζει στην Πάτρα ως πληροφοριοδότρια.

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Εκεί πρέπει να infiltrate το «Ντέρτι», το νυχτερινό κέντρο του ισχυρού Αλέκου Αβραμίδη (Τάσος Νούσιας) και της διάσημης τραγουδίστριας συζύγου του, Ξένιας Αβραμίδου (Κλέλια Ρένεση). Μόνο που η Ξένια δεν είναι απλώς η γυναίκα που βρίσκεται στην κορυφή του λαμπερού αυτού κόσμου. Είναι η μητέρα της Στέλλας, η οποία την εγκατέλειψε όταν ήταν ακόμη παιδί.

Η επιστροφή που ανοίγει παλιές πληγές

Η συνάντηση των δύο γυναικών φέρνει στην επιφάνεια ένα παρελθόν γεμάτο πληγές και ανείπωτα μυστικά. Η Στέλλα καλείται να πλησιάσει τη μητέρα της για χάρη της αποστολής της, όμως όσο περισσότερο γνωρίζει τον κόσμο του «Ντέρτι», τόσο πιο δύσκολο γίνεται να ξεχωρίσει το καθήκον από τα προσωπικά της συναισθήματα.

Το δίλημμά της γίνεται όλο και πιο σκληρό: για να σωθεί η ίδια, πρέπει να βοηθήσει στην καταστροφή της μητέρας της. Η αλήθεια μπορεί να οδηγήσει την Ξένια στην πτώση, ενώ η σιωπή μπορεί να κοστίσει στη Στέλλα την ίδια της τη ζωή.

Μέσα σε αυτό το σκοτεινό σκηνικό, η Στέλλα γνωρίζει και τον Άρη Δεληγιάννη (Νικόλας Χαλκιαδάκης), έναν μυστικό αστυνομικό που βρίσκεται επίσης βαθιά μπλεγμένος στην υπόθεση. Ανάμεσά τους γεννιέται ένας δυνατός έρωτας, όμως η σχέση τους είναι από την αρχή καταδικασμένη να κινείται στη σκιά των μυστικών τους.

Από τη δασκάλα μουσικής στην πίστα του «Ντέρτι»

Την ίδια στιγμή, ένα ταλέντο που η Στέλλα κρατούσε κρυφό αρχίζει να αποκαλύπτεται. Η αγάπη της για τη μουσική την οδηγεί τελικά πάνω στη σκηνή του «Ντέρτι», όπου βρίσκεται να τραγουδά δίπλα στη γυναίκα που την εγκατέλειψε.

Η Στέλλα και η Ξένια δεν είναι πλέον μόνο μητέρα και κόρη. Γίνονται αντίπαλες, αλλά και καθρέφτες η μία της άλλης, ενώ κάτω από τα φώτα του νυχτερινού κέντρου ξετυλίγεται μια ιστορία γεμάτη έρωτα, προδοσίες, οικογενειακά μυστικά και συγκρούσεις.

Και όσο η Στέλλα πλησιάζει στην αλήθεια, τόσο περισσότερο κινδυνεύουν όλα όσα έχει αρχίσει να αγαπά. Στο «Ντέρτι», άλλωστε, κανείς δεν είναι πραγματικά αθώος και κάθε μυστικό μπορεί να αλλάξει για πάντα τις ζωές των ηρώων.

Πρωταγωνιστούν: Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα Σιάρκου, Αλέξανδρος Βάρθης, Γκάλ Ρομπίσα, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Φιλίππα Κουτούπα, Αντιγόνη Νεοφύτου, Χρήστος Πλαΐνης, Ζώγια Σεβαστιανού, Διονύσης Παπανδρέου, Γρηγορία Μεθενίτη, Περικλής Σιούντας, Κώστας Κορωναίος, Κατερίνα Σαβράνη και ο Αργύρης Πανταζάρας.

Στον ρόλο της Φωτεινής: Νατάσα Ασίκη

Στον ρόλο του Λάζαρου: Αντώνης Αντωνίου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Σπύρος Ρασιδάκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βαγγέλης Κατριτζιδάκης – Δημήτρης Θεοδωρίδης

Σκηνογράφος: Λαμπρινή Καρδαρά

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Νίκος Στεφάνου

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Παραγωγή: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

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