Κάντο όπως οι Ισπανοί: Δροσερό σπίτι χωρίς κλιματιστικό

Η εύκολη και οικονομική συνήθεια που εφαρμόζουν οι Ισπανοί για να κρατούν το σπίτι τους πιο δροσερό χωρίς κλιματιστικό το καλοκαίρι

Με μια ματιά Κλείστε παντζούρια και κουρτίνες τις ζεστές ώρες για να εμποδίσετε τη ζέστη να μπει στο σπίτι.

Αερίστε το σπίτι νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ για να απομακρύνετε τη συσσωρευμένη θερμότητα.

Αποφύγετε τη χρήση φούρνου και ηλεκτρικών συσκευών τις μεσημεριανές ώρες.

Η σωστή σκίαση των παραθύρων μπορεί να μειώσει σημαντικά τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του σπιτιού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και τα κύματα καύσωνα γίνονται όλο και πιο συχνά, πολλοί αναζητούν τρόπους να διατηρήσουν το σπίτι τους δροσερό χωρίς να έχουν το κλιματιστικό ανοιχτό όλη μέρα. Εκτός από το υψηλό κόστος στο ρεύμα, η συνεχής χρήση του air condition δεν είναι πάντα η πιο πρακτική λύση.

Σε χώρες της νότιας Ευρώπης, όπου η ζέστη αποτελεί μέρος της καθημερινότητας εδώ και δεκαετίες, οι κάτοικοι έχουν αναπτύξει μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά. Μία από αυτές προέρχεται από την Ισπανία και θεωρείται από πολλούς το πιο απλό και αποτελεσματικό «καλοκαιρινό hack» για ένα πιο δροσερό σπίτι.

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Ίσως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι πρόκειται για μια λύση χωρίς κόστος, η οποία εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε περιοχές που γνωρίζουν καλά τι σημαίνει καλοκαιρινή ζέστη. Και πολλές φορές, οι πιο αποτελεσματικές ιδέες είναι τελικά και οι πιο απλές.

Το μυστικό είναι στα παντζούρια και τις κουρτίνες

Αν έχεις ταξιδέψει ποτέ στην Ισπανία μέσα στο καλοκαίρι, ίσως έχεις παρατηρήσει κάτι περίεργο. Τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, πολλά σπίτια φαίνονται σχεδόν κλειστά. Τα παντζούρια είναι κατεβασμένα και οι κουρτίνες τραβηγμένες, ακόμα κι αν έξω έχει λιακάδα.

Ο λόγος είναι απλός: οι Ισπανοί προσπαθούν να εμποδίσουν τη ζέστη να μπει στο σπίτι πριν χρειαστεί να την αντιμετωπίσουν. Όταν ο ήλιος χτυπά απευθείας τα τζάμια, η θερμοκρασία στο εσωτερικό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά μέσα σε λίγες ώρες. Κλείνοντας παντζούρια, στόρια ή χοντρές κουρτίνες από νωρίς το πρωί, περιορίζεται η ηλιακή ακτινοβολία που εισέρχεται στον χώρο.

Γιατί λειτουργεί τόσο καλά

Πολλοί κάνουν το αντίθετο: ανοίγουν παράθυρα και κουρτίνες για να μπει «αέρας». Όμως όταν έξω η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 ή 40 βαθμούς, ο αέρας που μπαίνει είναι ήδη ζεστός. Η ισπανική τακτική βασίζεται στη διατήρηση της δροσιάς που έχει συγκεντρωθεί μέσα στο σπίτι κατά τη διάρκεια της νύχτας και των πρώτων πρωινών ωρών. Όσο λιγότερη θερμότητα εισέρχεται στον χώρο, τόσο πιο αργά θα ζεσταθεί το σπίτι.

Το δεύτερο βήμα που κάνουν πολλοί Ισπανοί

Η συγκεκριμένη συνήθεια συνδυάζεται συνήθως με κάτι ακόμα: τον αερισμό τις σωστές ώρες. Νωρίς το πρωί, πριν ανέβει η θερμοκρασία, ή αργά το βράδυ, όταν η ζέστη υποχωρεί, ανοίγουν παράθυρα σε διαφορετικές πλευρές του σπιτιού ώστε να δημιουργείται φυσικό ρεύμα αέρα. Με αυτόν τον τρόπο ανανεώνεται η ατμόσφαιρα και απομακρύνεται η θερμότητα που έχει συσσωρευτεί μέσα στον χώρο.

Μικρές κινήσεις που βοηθούν ακόμη περισσότερο

Εκτός από τα παντζούρια, υπάρχουν και άλλες απλές πρακτικές που εφαρμόζονται συχνά στις θερμές περιοχές της Ισπανίας:

Αποφυγή χρήσης φούρνου και ηλεκτρικών συσκευών τις μεσημεριανές ώρες.

Χρήση ανοιχτόχρωμων κουρτινών που αντανακλούν μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας.

Κλείσιμο εσωτερικών πορτών σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιούνται.

Τοποθέτηση φυτών σε μπαλκόνια και βεράντες για φυσική σκίαση.

Χρήση ανεμιστήρων μόνο όταν υπάρχει παρουσία στον χώρο.

Μπορεί πραγματικά να μειώσει τη θερμοκρασία;

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η σωστή σκίαση των παραθύρων μπορεί να περιορίσει αισθητά τη θερμότητα που εισέρχεται στο σπίτι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαφορά στη θερμοκρασία μεταξύ ενός σπιτιού με κλειστά παντζούρια και ενός σπιτιού που δέχεται απευθείας τον ήλιο μπορεί να είναι αρκετά σημαντική.

Φυσικά, σε ακραίες συνθήκες καύσωνα η χρήση κλιματιστικού ίσως είναι απαραίτητη. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτής της συνήθειας μπορεί να μειώσει τον χρόνο λειτουργίας του και να βοηθήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Δεν χρειάζονται πάντα ακριβά gadgets ή συνεχής χρήση air condition για να κάνεις το σπίτι σου πιο δροσερό το καλοκαίρι. Μερικές φορές, οι πιο αποτελεσματικές λύσεις είναι εκείνες που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια σε χώρες που γνωρίζουν καλά τι σημαίνει έντονη ζέστη. Η συνήθεια των Ισπανών να κρατούν κλειστά τα παντζούρια και τις κουρτίνες τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας μπορεί να φαίνεται απλή, όμως στην πράξη βοηθά σημαντικά στη διατήρηση μιας πιο ευχάριστης θερμοκρασίας στο σπίτι.

Αν φέτος το καλοκαίρι ψάχνεις έναν εύκολο τρόπο να αντιμετωπίσεις τη ζέστη χωρίς να βλέπεις τον λογαριασμό του ρεύματος να ανεβαίνει, ίσως αξίζει να δοκιμάσεις αυτό το μικρό αλλά αποτελεσματικό ισπανικό μυστικό.

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