Fitness 15.04.2026

Exercise snacking: To hack που θα σε κάνει να αναθεωρήσεις τις πολύωρες προπόνησεις

Μικρές δόσεις άσκησης μέσα στη μέρα αντικαθιστούν τις πολύωρες προπονήσεις και κάνουν τη φυσική δραστηριότητα πιο εύκολη
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν μέχρι τώρα πίστευες ότι μια προπόνηση πρέπει να κρατά τουλάχιστον μία ώρα για να «μετράει», τότε ίσως ήρθε η στιγμή να το δεις αλλιώς. Δεν χρειάζεται να πιέζεις τον εαυτό σου μέχρι εξάντλησης ούτε να περιμένεις την ιδανική στιγμή μέσα στη μέρα σου για να κινηθείς.

Η νέα λογική λέγεται exercise snacking και βασίζεται σε κάτι πολύ απλό. Αντί για μία μεγάλη προπόνηση, χωρίζεις την κίνηση σε μικρά, σύντομα «κομμάτια» μέσα στη μέρα. Λίγα λεπτά κάθε φορά, που στο τέλος αθροίζονται και κάνουν τη διαφορά.

Μικρές κινήσεις που χωράνε παντού

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις όλη σου τη ρουτίνα. Αρκεί να προσθέσεις μικρές στιγμές κίνησης εκεί που ήδη βρίσκεσαι. Λίγα καθίσματα όσο περιμένεις τον καφέ σου. Μια σύντομη βόλτα στο σπίτι ή στη δουλειά ανάμεσα σε υποχρεώσεις. Μερικές διατάσεις πριν κοιμηθείς. Μικρές κινήσεις που δεν «διακόπτουν» τη μέρα σου, αλλά τη γεμίζουν με ενέργεια. Το μυστικό δεν είναι η ένταση, αλλά η συχνότητα. Να σπας τη συνεχόμενη ακινησία και να δίνεις στο σώμα σου μικρές ανάσες δραστηριότητας.

Δεν χρειάζεται μία μεγάλη προπόνηση για αποτέλεσμα

Η ιδέα ότι μόνο η μεγάλη, συνεχόμενη προπόνηση έχει αξία αρχίζει να ξεπερνιέται. Αυτό που μετρά περισσότερο είναι η συνέπεια μέσα στη μέρα και μέσα στην εβδομάδα. Ακόμα και πολύ σύντομα διαστήματα έντονης κίνησης, όπως λίγα σκαλοπάτια, άλματα ή βασικές ασκήσεις με το βάρος του σώματος, μπορούν να συμβάλουν στη φυσική κατάσταση όταν επαναλαμβάνονται τακτικά. Το σώμα ανταποκρίνεται στην κίνηση που συμβαίνει συχνά, όχι μόνο σε μία μεγάλη προσπάθεια.

Πώς το βάζεις εύκολα στην καθημερινότητά σου

Η ιδέα είναι να «κολλήσεις» την κίνηση πάνω σε πράγματα που ήδη κάνεις. Λίγα λεπτά άσκησης πριν ξεκινήσεις δουλειά. Μικρά διαλείμματα ανάμεσα σε υποχρεώσεις. Περπάτημα όσο μιλάς στο τηλέφωνο. Λίγη κίνηση πριν ή μετά το φαγητό. Ακόμα και λίγα λεπτά μέσα στη μέρα μπορούν να αλλάξουν εντελώς το πόσο καθιστική είναι η καθημερινότητά σου.

Ένα απλό πρόγραμμα για να ξεκινήσεις

Αν θέλεις κάτι πιο συγκεκριμένο, μπορείς να δοκιμάσεις έναν μικρό κύκλο που χωράει παντού μέσα στη μέρα σου:

  • Λίγα καθίσματα για ενεργοποίηση
  • Λίγες κάμψεις για το πάνω μέρος του σώματος
  • Μικρές προβολές για δύναμη και ισορροπία
  • Επιτόπιο περπάτημα ή άλματα για ρυθμό
  • Και μια σύντομη σανίδα για τον κορμό

Δεν χρειάζεται να το δεις σαν κανονική προπόνηση. Μπορεί να είναι απλώς ένα σύντομο διάλειμμα κίνησης.

Το πιο σημαντικό είναι η συνέπεια

Το exercise snacking δεν στηρίζεται στην τελειότητα, αλλά στη συνέχεια. Δεν σε ενδιαφέρει να κάνεις πολλά μαζί, αλλά να μην μένεις ακίνητη για ώρες. Όταν η κίνηση μπαίνει σε μικρές, εύκολες δόσεις, γίνεται πιο φυσική και πιο σταθερή. Και αυτό είναι που χτίζει αποτέλεσμα με τον καιρό. Δεν χρειάζεται η ιδανική στιγμή. Χρειάζεται απλώς να ξεκινήσεις από εκεί που είσαι.

Πώς ο Timothée Chalamet έγινε ο μεγαλύτερος influencer της κλασικής μουσικής παγκοσμίως

Ο Γιώργος Αυλωνίτης στο Fitness O' Clock: «Οι τραυματισμοί μου άλλαξαν την καριέρα, αλλά με δυνάμωσαν»

