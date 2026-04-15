Celeb World 15.04.2026

Πώς ο Timothée Chalamet έγινε ο μεγαλύτερος influencer της κλασικής μουσικής παγκοσμίως

Η απάντηση της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου στον διάσημο ηθοποιό απέδειξε πως το νεανικό κοινό διψά για κλασική τέχνη
Ειρήνη Στόφυλα

Αν πίστευες πως μια «άστοχη» ατάκα μπορεί μόνο να καταστρέψει μια καριέρα, ο Timothée Chalamet μόλις σου απέδειξε πως στην εποχή των social media, ακόμα και η αμφισβήτηση μπορεί να γεννήσει μια πολιτιστική επανάσταση. Ο ηθοποιός που έχει συνηθίσει να αποθεώνεται για κάθε του κίνηση, βρέθηκε πρόσφατα στη δίνη των αντιδράσεων εξαιτίας ορισμένων δηλώσεων που έκανε για την όπερα και το μπαλέτο, χαρακτηρίζοντάς τα σχεδόν «ξεπερασμένα» στα μάτια του σύγχρονου κοινού. Κι όμως, αυτό που ξεκίνησε ως μια προσπάθεια να εξυμνήσει τη βιωσιμότητα του κινηματογράφου, κατέληξε να γίνει η καλύτερη διαφήμιση που θα μπορούσε να ονειρευτεί η Βασιλική Όπερα του Ηνωμένου Βασιλείου. Αντί για έναν στείρο πόλεμο ανακοινώσεων, είδες μια ολόκληρη βιομηχανία να «σηκώνει το γάντι» με χιούμορ και στρατηγική, αποδεικνύοντας στον Timothée πως η κλασική τέχνη όχι μόνο δεν πεθαίνει, αλλά ξέρει να κάνει το πιο εντυπωσιακό comeback όταν προκαλείται.

Όλα ξεκίνησαν κατά την προώθηση της νέας του ταινίας «Marty Supreme», όταν ο Chalamet εξέφρασε την ανακούφισή του που δεν εργάζεται στον χώρο της όπερας ή του μπαλέτου. Η φράση του πως εκεί «πρέπει να το κρατήσουμε ζωντανό, παρότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πια», λειτούργησε ως κόκκινο πανί για τους ανθρώπους της τέχνης. Παρά το γεγονός πως ο ίδιος έσπευσε να δηλώσει τον σεβασμό του, θυμίζοντας μάλιστα πως η μητέρα και η γιαγιά του προέρχονται από αυτόν τον χώρο, το «κακό» είχε ήδη γίνει. Οι αντιδράσεις από θρύλους όπως η Jamie Lee Curtis και η Whoopi Goldberg ήταν άμεσες, όμως η πραγματική ανατροπή ήρθε από το ίδιο το Royal Ballet.

Ο Alex Beard, διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, επέλεξε να μην ακολουθήσει την πεπατημένη του σνομπισμού. Αντί να επιτεθεί στον ηθοποιό, χρησιμοποίησε τη δήλωσή του για να δείξει στο παγκόσμιο κοινό τη δυναμική της όπερας σήμερα. «Ρίξε μια ματιά σε αυτό που κάνουμε, φίλε», ήταν η ανεπίσημη απάντηση που συνοδεύτηκε από στοιχεία που σοκάρουν: το μεγαλύτερο μέρος του κοινού τους ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 20 έως 30 ετών. Η ανάρτηση που ακολούθησε στο Instagram συγκέντρωσε δυόμισι εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις, οδηγώντας τον Beard να αναφωνήσει δημόσια: «Οπότε, ευχαριστούμε, Τίμι!», καθώς οι πωλήσεις εισιτηρίων εκτοξεύτηκαν σε χρόνο μηδέν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επίδραση του Chalamet δεν περιορίστηκε στους δρόμους του Λονδίνου. Είδες ακόμα και την Όπερα του Σιάτλ να εκμεταλλεύεται τον θόρυβο, προσφέροντας ειδικές εκπτώσεις για την παράσταση «Carmen» με τον κωδικό «TIMOTHEE». Αυτή η αναπάντεχη τροπή απέδειξε πως η νέα γενιά ενδιαφέρεται για την κλασική τέχνη, αρκεί αυτή να επικοινωνείται με όρους του σήμερα. Ο Timothée Chalamet, χωρίς να το επιδιώξει, κατάφερε να κάνει την όπερα ξανά cool, υπενθυμίζοντας σε όλους πως μερικές φορές μια λάθος δήλωση είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται ένα «παλιό» είδος για να δείξει πόσο φρέσκο παραμένει.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Timothée Chalamet Βασιλική Όπερα του Ηνωμένου Βασιλείου μπαλέτο όπερα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Επόμενο
Δες επίσης

