Fitness 07.05.2026

Pilates: Τα 6 tips που θα απογειώσουν την προπόνησή σου

Μικρές τεχνικές λεπτομέρειες στην κίνηση και την αναπνοή μπορούν να απογειώσουν το Pilates και να αλλάξουν τον τρόπο που γυμνάζεσαι
Μαρία Χατζηγιάννη

Το Pilates έχει εξελιχθεί από μια ήπια μορφή άσκησης σε μία από τις πιο στοχευμένες μεθόδους εκγύμνασης για δύναμη, σταθερότητα και έλεγχο του σώματος. Δεν βασίζεται στην εξάντληση ούτε στην ταχύτητα, αλλά σε κάτι πολύ πιο απαιτητικό: τη συνειδητή κίνηση. Κάθε άσκηση λειτουργεί σαν μικρή «συμφωνία» ανάμεσα σε αναπνοή, ισορροπία και μυϊκή ενεργοποίηση.

Αυτό που συχνά δεν γίνεται αντιληπτό είναι ότι στο Pilates η διαφορά δεν βρίσκεται στο πόσο γυμνάζεσαι, αλλά στο πώς γυμνάζεσαι. Μικρές τεχνικές λεπτομέρειες, η στάση της σπονδυλικής στήλης, ο ρυθμός της αναπνοής, η ποιότητα της κίνησης, μπορούν να αλλάξουν εντελώς το αποτέλεσμα μιας προπόνησης. Στην ουσία, πρόκειται για μια μέθοδο που «εκπαιδεύει» το σώμα να κινείται με ακρίβεια, όχι απλώς να κινείται.

Σε αντίθεση με πιο εκρηκτικά fitness προγράμματα, το Pilates απαιτεί υπομονή και επίγνωση. Κάθε επανάληψη είναι μια ευκαιρία να βελτιώσεις τον έλεγχο του σώματός σου και όχι απλώς να κάψεις θερμίδες. Αυτός είναι και ο λόγος που όσοι το εντάσσουν στη ρουτίνα τους παρατηρούν αλλαγές όχι μόνο στη φυσική τους κατάσταση, αλλά και στον τρόπο που στέκονται και κινούνται στην καθημερινότητα.

1. Οι μεταβάσεις είναι μέρος της άσκησης

Στο Pilates δεν υπάρχει «νεκρός χρόνος». Ακόμα και οι αλλαγές θέσης ή η μετάβαση από μια άσκηση στην επόμενη είναι ενεργό κομμάτι της προπόνησης. Το σώμα παραμένει σε εγρήγορση, με ενεργοποιημένο κορμό και σταθερή στάση, σαν να βρίσκεται συνεχώς σε μικρή ένταση ελέγχου.

2. Το σώμα δουλεύει ως ενιαίο σύνολο

Καμία άσκηση δεν απομονώνει πραγματικά έναν μυ. Ακόμα και στις πιο απλές κινήσεις, όλο το σώμα συμμετέχει: κορμός, άκρα και σταθεροποιητικοί μύες συνεργάζονται. Αυτή η ολιστική προσέγγιση είναι που κάνει το Pilates τόσο διαφορετικό από άλλες μορφές γυμναστικής.

3. Η αργή κίνηση είναι πιο απαιτητική

Η ταχύτητα μειώνει την ακρίβεια. Όταν η κίνηση γίνεται αργά, οι μύες μένουν σε συνεχή ενεργοποίηση και το σώμα αναγκάζεται να διατηρήσει έλεγχο σε κάθε εκατοστό της διαδρομής. Έτσι, ακόμα και μια απλή άσκηση μπορεί να γίνει ιδιαίτερα απαιτητική.

4. Η επιστροφή είναι εξίσου σημαντική με την άνοδο

Η φάση της επιστροφής μιας κίνησης συχνά παραβλέπεται, όμως στο Pilates είναι εξίσου κρίσιμη. Ο έλεγχος προς τα κάτω ή προς την αρχική θέση ενεργοποιεί τους μύες το ίδιο όσο και η άνοδος, προσφέροντας διπλό όφελος σε κάθε επανάληψη.

5. Η αναπνοή καθορίζει τη δύναμη

Η αναπνοή δεν είναι απλώς συνοδευτική διαδικασία αλλά βασικό εργαλείο σταθερότητας. Η σωστή εκπνοή ενεργοποιεί τον κορμό και βοηθά στη βαθύτερη μυϊκή ενεργοποίηση, ενώ η εισπνοή υποστηρίζει τη σταθερότητα και τον έλεγχο της κίνησης.

6. Η σωστή κίνηση υπερισχύει του εύρους

Στο Pilates δεν έχει σημασία πόσο «μακριά» πας σε μια κίνηση, αλλά πόσο σωστά την εκτελείς. Η υπερβολή στο εύρος συχνά μειώνει τη σταθερότητα και μεταφέρει το φορτίο σε λάθος σημεία. Ο στόχος είναι πάντα ο έλεγχος μέσα στο φυσικό όριο του σώματος.

Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης στο Fitness O' Clock: «Στους Παραολυμπιακούς άκουσα τον εθνικό ύμνο και δεν το πίστευα»

