O Bad Bunny σπάει το ιστορικό ρεκόρ του «Despacito» με το «DtMF»

Ο Bad Bunny γράφει ιστορία στα μουσικά charts, κατακτώντας ένα νέο ορόσημο που επιβεβαιώνει την παγκόσμια κυριαρχία του στη latin σκηνή. Το τραγούδι του «DtMF» συμπλήρωσε την 57η εβδομάδα στο No. 1 του Billboard Hot Latin Songs, καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που κρατούσε σχεδόν μια δεκαετία.

Η επίδοση αυτή τον φέρνει στην κορυφή της λίστας με τις μεγαλύτερες παραμονές στην πρώτη θέση στην ιστορία του chart, ξεπερνώντας το εμβληματικό «Despacito» των Luis Fonsi και Daddy Yankee με τη συμμετοχή του Justin Bieber, το οποίο είχε παραμείνει στην κορυφή για 56 εβδομάδες.

Eurovision 2026: Πού βρίσκονται Ελλάδα και Κύπρος στο OGAE Poll

Ένα ρεκόρ που αλλάζει την ιστορία της latin μουσικής

Το «Despacito» είχε ήδη θεωρηθεί ορόσημο για τη latin μουσική παγκοσμίως, ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη διεθνή απήχηση του είδους. Η επιτυχία του μεταξύ 2017 και 2018 καθιέρωσε ένα νέο σημείο αναφοράς για τα charts, μέχρι που ήρθε ο Bad Bunny να το ξεπεράσει.

Με το «DtMF», ο Bad Bunny star δεν κατακτά απλώς μια κορυφή, αλλά επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει διάρκεια επιτυχίας στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.

Παρά την πτώση στα νούμερα, παραμένει στην κορυφή

Παρότι το τραγούδι παρουσίασε μικρές πτωτικές τάσεις σε streams και πωλήσεις, η δυναμική του παραμένει εντυπωσιακή. Με πάνω από 8,5 εκατομμύρια streams στις ΗΠΑ σε μία εβδομάδα και λιγότερες από 1.000 ψηφιακές πωλήσεις, το «DtMF» συνεχίζει να κυριαρχεί στο κοινό του, διατηρώντας την πρώτη θέση στο Billboard Latin Streaming Songs για 42 συνεχόμενες εβδομάδες.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του chart

Με αυτή την επίδοση, ο Bad Bunny δεν ξεπερνά μόνο το «Despacito», αλλά καταλαμβάνει και διπλή θέση στη λίστα των πιο μακροχρόνιων No. 1 επιτυχιών στην ιστορία του chart από το 1986. Μαζί του στη λίστα βρίσκονται επίσης κομμάτια όπως το «Bailando» του Enrique Iglesias και το «Pepas» του Farruko.

Η νέα εποχή της latin κυριαρχίας

Η επιτυχία του «DtMF» δείχνει πως η latin μουσική δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα genre με παγκόσμια απήχηση, αλλά μια από τις βασικές δυνάμεις της σύγχρονης pop κουλτούρας. Ο Bad Bunny συνεχίζει να οδηγεί αυτή την εξέλιξη, με επιδόσεις που σπάνε ρεκόρ και επαναπροσδιορίζουν τα όρια της επιτυχίας στα charts.

Η Billie Eilish μίλησε για το νέο άλμπουμ της Rihanna και απλά είπε αυτό που σκεφτόμαστε όλοι

Πάνος Μουζουράκης: Το καλοκαίρι του ξεκινά – Περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο με νέο τραγούδι