Είσαι καλεσμένη σε γάμο; 5 φορέματα που δεν θα μείνουν μόνο στη ντουλάπα σου

Οι πιο έξυπνες επιλογές για καλεσμένες που θέλουν να επενδύσουν σε κομμάτια που φοριούνται ξανά και προσαρμόζονται σε κάθε περίσταση

Με τα πρώτα καλέσματα για ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς γάμους να έχουν ήδη φτάσει, ξεκινά η πιο ενδιαφέρουσα αλλά και απαιτητική fashion περίοδος: η επιλογή του κατάλληλου wedding guest outfit. Από ένα formal garden party στην εξοχή μέχρι ένα black tie event στην πόλη, το dress code αλλάζει συνεχώς, όμως η ανάγκη για στιλ παραμένει σταθερή.

Η πιο έξυπνη επιλογή της σεζόν δεν είναι η αγορά ενός εντυπωσιακού φορέματος που θα φορεθεί μία φορά, αλλά η επένδυση σε ευέλικτες σιλουέτες που μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα σε διαφορετικές περιστάσεις. Ένα look μπορεί να δείξει εντελώς διαφορετικό απλώς με αλλαγή στα παπούτσια, στα κοσμήματα ή στην τσάντα, κάνοντάς το ιδανικό για περισσότερα από ένα events.

Για πιο fashion forward dress codes, τα φορέματα με ιδιαίτερες λεπτομέρειες όπως ασύμμετρα cuts, διακριτικά feather στοιχεία ή ενδιαφέρουσες υφές δίνουν αμέσως χαρακτήρα στην εμφάνιση χωρίς να δείχνουν υπερβολικά. Λειτουργούν τέλεια σε γάμους που ζητούν λίγο περισσότερο styling και προσωπικότητα, ενώ παραμένουν κομψά και ισορροπημένα.

Από την άλλη πλευρά, ένα minimal φόρεμα σε καθαρή γραμμή αποτελεί ίσως την πιο ασφαλή αλλά και πιο ευέλικτη επιλογή. Μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικά σενάρια, από έναν πολιτικό γάμο στην πόλη μέχρι μια πιο relaxed τελετή, ενώ προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε styling προσέγγιση. Για τους καλοκαιρινούς γάμους σε νησιά ή παραθαλάσσιους προορισμούς, τα έντονα χρώματα και τα αέρινα υφάσματα δίνουν τον τόνο, δημιουργώντας looks που ξεχωρίζουν χωρίς προσπάθεια.

Στο τέλος της ημέρας, η πιο σημαντική τάση δεν είναι ένα συγκεκριμένο φόρεμα αλλά η ευελιξία. Τα κομμάτια που μπορούν να φορεθούν ξανά και να επαναπροσδιοριστούν μέσα στη σεζόν είναι αυτά που πραγματικά αξίζουν μια θέση στη γκαρνταρόμπα σου, ειδικά όταν το καλοκαιρινό wedding calendar αρχίζει να γεμίζει.

