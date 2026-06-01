Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
City Guide 02.06.2026

Release Athens 2026: 10 χρόνια από τη βραδιά που ξεκίνησαν όλα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
«Το Release Athens είναι ένα νέο φεστιβάλ που ανοίγει τις πύλες του για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2016, φιλοδοξώντας να εξελιχθεί σε έναν θεσμό που θα δώσει μία ουσιαστική νέα πνοή στα συναυλιακά δρώμενα στην Ελλάδα
Mad.gr

Με αυτά τα λόγια ξεκινούσε, πριν από δέκα χρόνια, η ιστορία του Release Athens.

2016 lineup

Μια ιδέα που γεννήθηκε μέσα σε μια δύσκολη και αβέβαιη περίοδο για τη χώρα, με την ανάγκη να δημιουργηθεί κάτι που να κοιτάζει προς τα έξω και να φέρνει τους ανθρώπους κοντά μέσα από τη μουσική, τις κοινές εμπειρίες και τον πολιτισμό. Την 1η Ιουνίου 2016, περίπου 7.000 άνθρωποι βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού για την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ, κάτω από τους ήχους των Beirut, Daughter και Cass McCombs. Λίγες ημέρες αργότερα, εκείνη η πρώτη διοργάνωση φιλοξένησε την μαγική Pj Harvey και ολοκληρώθηκε με το συγκλονιστικό live των Sigur Rós – μια βραδιά που δύσκολα ξεχνιέται και που έδωσε την αίσθηση ότι κάτι καινούργιο είχε αρχίσει να γεννιέται. Από τότε μέχρι σήμερα, το Release Athens μεγάλωσε μαζί με το κοινό του.

BJM

Μέσα σε αυτή τη δεκαετία, πέρασαν από τις σκηνές του καλλιτέχνες όπως οι Iggy Pop, Nick Cave & The Bad Seeds, New Order, The Prodigy, Arctic Monkeys, Kylie Minogue, Rosalía, Pulp, Massive Attack, Slipknot, Judas Priest, Pet Shop Boys και τόσοι άλλοι. Συναυλίες που έγιναν αναμνήσεις και καλοκαίρια που συνδέθηκαν με βραδιές δίπλα στη θάλασσα, στην Πλατεία Νερού. Αυτή ακριβώς τη διαδρομή ακολουθεί και το επετειακό video για τα 10 χρόνια του φεστιβάλ: μια πορεία μέσα στον χρόνο, στα πρόσωπα, στις στιγμές και στις εικόνες που διαμόρφωσαν την ιστορία του όλα αυτά τα χρόνια.

AZF_8892

636756950-azp_3911

Σε λίγες ημέρες ξεκινά το Release Athens 2026, αρχικά με το special show του Chris Isaak στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, το Σάββατο 13 Ιουνίου, ενώ τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει ξανά τις πύλες της η Πλατεία Νερού, με την πρώτη εμφάνιση των Limp Bizkit στην Ελλάδα, μαζί με τους Viagra Boys και την Ecca Vandal.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί ταυτόχρονα και το τέλος ενός πολύ σημαντικού κύκλου, καθώς το φεστιβάλ ετοιμάζεται να περάσει, από το 2027, σε έναν νέο, μεγαλύτερο χώρο. Όπως αναφέρει ο Θωμάς Μαχαίρας, καλλιτεχνικός διευθυντής του Release Athens: «Η Πλατεία Νερού θα είναι πάντα κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητάς μας, το μέρος όπου μαζί δημιουργήσαμε τις πρώτες μεγάλες αναμνήσεις.

Η είσοδός μας στη δεύτερη δεκαετία του Release Athens θα μας βρει πλέον σε έναν νέο, μεγαλύτερο χώρο που μπορεί να στεγάσει όλα όσα ονειρευόμαστε για το μέλλον.

Παρά τα χρόνια που πέρασαν και την απόσταση που έχουμε ήδη διανύσει, μάλλον  εξακολουθούμε να νιώθουμε κάπως σαν εκείνη την πρώτη ημέρα του 2016: λίγο αγχωμένοι,  λίγο συγκινημένοι και πολύ έτοιμοι για αυτό που έρχεται μετά. Άλλωστε, τα σημαντικά  πράγματα κρίνονται πάντα εκεί που χαμηλώνουν τα φώτα και ξεκινάει η μουσική. Εκεί θα  συνεχίσουμε να συναντιόμαστε και τα επόμενα χρόνια».
Όλες οι πληροφορίες για το Release Athens στο releaseathens.gr

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

event Release Athens ΣΥΝΑΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Χωρισμός: 5 τρόποι να τερματίσετε τη σχέση σας ανώδυνα

Χωρισμός: 5 τρόποι να τερματίσετε τη σχέση σας ανώδυνα

01.06.2026

Δες επίσης

Το ANIMASYROS 2026 επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά!
City Guide

Το ANIMASYROS 2026 επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά!

01.06.2026
3 μικρά βιβλία για να διαβάσεις το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
City Guide

3 μικρά βιβλία για να διαβάσεις το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

30.05.2026
DRNS: Η εταιρεία πίσω από τo Mad VMA 2026 drone show που μετέτρεψε τον ουρανό σε εμπειρία
City Guide

DRNS: Η εταιρεία πίσω από τo Mad VMA 2026 drone show που μετέτρεψε τον ουρανό σε εμπειρία

29.05.2026
Gen 260: Ένα mini φεστιβάλ εντός του Φεστιβάλ
City Guide

Gen 260: Ένα mini φεστιβάλ εντός του Φεστιβάλ

27.05.2026
Ο ΝΙΝΟ ΚΑΙ Η JOSEPHINE ΒΑΖΟΥΝ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
City Guide

Ο ΝΙΝΟ ΚΑΙ Η JOSEPHINE ΒΑΖΟΥΝ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

27.05.2026
16ο Off-Off Athens Theatre Festival: Οι παραστάσεις της 2ης εβδομάδας στο Επί Κολωνώ
City Guide

16ο Off-Off Athens Theatre Festival: Οι παραστάσεις της 2ης εβδομάδας στο Επί Κολωνώ

27.05.2026
APON: «Ηχογένεια Tour» – Ο viral τραγουδοποιός σαρώνει την Ελλάδα! Οι σταθμοί του «Ηχογένεια tour»
City Guide

APON: «Ηχογένεια Tour» – Ο viral τραγουδοποιός σαρώνει την Ελλάδα! Οι σταθμοί του «Ηχογένεια tour»

26.05.2026
NEWORLD: ARGY και ARTBAT φέρνουν το απόλυτο ηλεκτρονικό event της χρονιάς στο Θέατρο Πέτρας
City Guide

NEWORLD: ARGY και ARTBAT φέρνουν το απόλυτο ηλεκτρονικό event της χρονιάς στο Θέατρο Πέτρας

26.05.2026
Η «Άλκηστις» του Ευριπίδη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου
City Guide

Η «Άλκηστις» του Ευριπίδη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

26.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας