Celeb News 21.09.2026

Η Céline Dion έκανε το Παρίσι… δικό της! Τραγούδησε ξυπόλητη με τους fans στον δρόμο

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Η Céline Dion χάρισε στους fans της ένα αυθόρμητο show στο Παρίσι, όταν ανέβηκε ξυπόλητη σε αυτοκίνητο και τραγούδησε μαζί τους
Ειρήνη Στόφυλα

Η Celine Dion μετά τη συναυλία της στο Παρίσι, χάρισε μια αυθόρμητη στιγμή χαράς στους θαυμαστές της, ανεβαίνοντας στο καπό του αυτοκινήτου της για να τραγουδήσει και να χορέψει μαζί τους. Μετά από έξι χρόνια απουσίας από τις ολοκληρωμένες συναυλίες, η Céline Dion έχει επιστρέψει δυναμικά στη σκηνή, γεμίζοντας με ενθουσιασμό τους θαυμαστές της. Η πρόσφατη εμφάνισή της στο Παρίσι, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δεν περιορίστηκε στην Plenitude Arena, αλλά απέκτησε ένα απρόσμενο και συγκινητικό encore έξω από το ξενοδοχείο της.

Η Celine Dion με εντυπωσιακό φόρεμα και ανθοδέσμες στο Παρίσι, ενόψει της μεγάλης επιστροφής της.
https://www.instagram.com/celinedion/

Μόλις ολοκλήρωσε την τρίτη της συναυλία στην πόλη, η 58χρονη σταρ επέστρεψε στο κατάλυμά της, όπου την υποδέχθηκε ένα μεγάλο πλήθος από αφοσιωμένους fans. Αντί για ένα απλό χαιρετισμό, η Dion θέλησε να μοιραστεί μια πιο προσωπική στιγμή. Ανέβηκε στο καπό του αυτοκινήτου της, έβγαλε τα παπούτσια της και βρέθηκε ξυπόλητη μπροστά στο ενθουσιασμένο κοινό.

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Όταν ακούστηκαν οι πρώτες νότες του «Pour que tu m’aimes encore», μιας από τις μεγαλύτερες γαλλόφωνες επιτυχίες της, η Céline Dion άρχισε να τραγουδά και να χορεύει, παρασύροντας τους παρευρισκόμενους. Σύμφωνα με τις περιγραφές, ξάπλωσε για λίγο στο καπό, γελώντας, πριν σηκωθεί ξανά για να χορέψει και να αποχαιρετήσει το πλήθος σχηματίζοντας μια καρδιά με τα χέρια της.

celine_dion
https://www.instagram.com/celinedion/

Οι αυθόρμητες αυτές στιγμές αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, αν αναλογιστεί κανείς τα δύσκολα χρόνια που έχει περάσει η Céline Dion. Τον Δεκέμβριο του 2022, η ίδια αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με το Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου (Stiff Person Syndrome), μια σπάνια νευρολογική πάθηση που προκαλεί σοβαρή μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς, επηρεάζοντας δραματικά την καθημερινότητά της και την ικανότητά της να τραγουδά.

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Η επιστροφή της στη σκηνή, μετά από περισσότερα από έξι χρόνια, πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου, με την πρώτη ολοκληρωμένη συναυλία της στο Παρίσι, μπροστά σε 35.000 θεατές. Ήδη από το πρώτο τραγούδι, το «On ne change pas», η συγκίνηση ήταν έκδηλη. «Είχα υποσχεθεί ότι θα επιστρέψω στη σκηνή», είχε δηλώσει στο κοινό, αναφερόμενη στη μακρά και δύσκολη διαδρομή που την οδήγησε εκεί.

Η ίδια έχει μιλήσει για τη συμφιλίωσή της με τη νόσο, δηλώνοντας ότι πλέον την αντιμετωπίζει ως «λόγο για να ζει». Η εικόνα της, ξυπόλητης πάνω σε ένα αυτοκίνητο, να μοιράζεται ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια με τους θαυμαστές της, προσθέτει μια ακόμη αυθόρμητη και χαρούμενη πινελιά σε αυτή τη νέα, δυναμική περίοδο της καριέρας της.

Celine Dion Eurovision
https://www.instagram.com/celinedion/

Όπως είχαμε γράψει, το Παρίσι είχε «μετρήσει αντίστροφα» για τη μεγάλη επιστροφή της, και οι fans έδειξαν πόσο πολύ την είχαν ανάγκη. Η επιτυχημένη επιστροφή της σηματοδοτείται από μεγάλες συναυλίες, όπως αυτές που είχαμε αναφέρει, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η Rihanna βρέθηκε κι εκείνη στην μεγάλη συναυλία της Céline Dion στο Παρίσι. 

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Celine Dion Παρίσι
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