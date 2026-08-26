Μουσική 26.08.2026

Κωνσταντίνος Αργυρός & Ρία Ελληνίδου: Έρχονται για να απογειώσουν τις νύχτες μας στο Κέντρο Αθηνών

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιστρέφει για 3η συνεχόμενη χρονιά στο Κέντρο Αθηνών και αυτή τη φορά θα έχει στο πλευρό του τη Ρία Ελληνίδου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιστρέφει στο Κέντρο Αθηνών για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
  • Στο πλευρό του θα εμφανιστεί η τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου.
  • Η συνεργασία τους ανακοινώθηκε μέσω social media, δημιουργώντας προσμονή.
  • Το Κέντρο Αθηνών υπόσχεται έναν χειμώνα γεμάτο μουσική και διασκέδαση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά στο Κέντρο Αθηνών και ετοιμάζεται να χαρίσει στο κοινό έναν ακόμη χειμώνα γεμάτο μουσική, κέφι και live εμφανίσεις. Ο δημοφιλής τραγουδιστής ανανεώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το ραντεβού του με το αθηναϊκό κοινό, με τη νέα σεζόν να φέρνει μαζί της και μία ξεχωριστή συνεργασία.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού θα βρίσκεται αυτή τη φορά η Ρία Ελληνίδου, μία από τις τραγουδίστριες που έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τα social media του Κέντρου Αθηνών, δημιουργώντας ήδη προσμονή για όσα θα ακολουθήσουν στη νυχτερινή Αθήνα.

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Η επιστροφή του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Κέντρο Αθηνών για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σηματοδοτεί ακόμη μία δυνατή σεζόν για το γνωστό νυχτερινό κέντρο. Αυτή τη φορά, η παρουσία της Ρίας Ελληνίδου έρχεται να προσθέσει μία διαφορετική μουσική δυναμική στο πρόγραμμα, δημιουργώντας ένα δίδυμο που αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Η Ρία Ελληνίδου απολαμβάνει το καλοκαιρινό της break με ένα δροσιστικό ρόφημα κάτω από τον ήλιο.
https://www.instagram.com/ria_ellinidou/

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από ένα χαρακτηριστικό μήνυμα στα social media: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιστρέφει για 3η συνεχόμενη χρονιά στο Κέντρο Αθηνών και είναι έτοιμος να ξεσηκώσει την Αθήνα! Αυτή τη φορά, στο πλευρό του η Ρία Ελληνίδου».

Το Κέντρο Αθηνών καλεί το κοινό να ετοιμαστεί για έναν χειμώνα γεμάτο μουσική και διασκέδαση, με το μήνυμα της φετινής σεζόν να είναι ξεκάθαρο: «Κέντρο Αθηνών  – εκεί που η νύχτα γίνεται εμπειρία».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απολαμβάνει το μπάνιο του στην πισίνα, με την ανάρτησή του να γίνεται viral στο instagram.
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να έχει ήδη συνδέσει το όνομά του με τη σκηνή του Κέντρου Αθηνών και τη Ρία Ελληνίδου να προστίθεται στο φετινό σχήμα, όλα δείχνουν πως η νέα σεζόν θα έχει έντονο μουσικό ενδιαφέρον.

Ρία Ελληνίδου
https://www.instagram.com/ria_ellinidou/

Οι δύο καλλιτέχνες αναμένεται να συναντηθούν στη σκηνή και να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα που θα συνδυάζει τις μεγάλες επιτυχίες του Αργυρού με το ξεχωριστό μουσικό ύφος της Ρίας Ελληνίδου. Το μόνο που μένει είναι να ανοίξει η αυλαία για να ξεκινήσουν οι νύχτες διασκέδασης στο Κέντρο Αθηνών.

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Ρία Ελληνίδου
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