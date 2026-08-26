Μουσικά Νέα 26.08.2026

Πώς η Hilary Duff έκανε manifest το όνειρό της και έγινε pop star

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Η Hilary Duff αποκάλυψε στη Drew Barrymore τι ήθελε να κάνει αμέσως μετά τη Lizzie McGuire και πώς ονειρευόταν να γίνει pop star
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Hilary Duff ήθελε να απομακρυνθεί από τον ρόλο της Lizzie McGuire μετά το τέλος της σειράς.
  • Η Duff είχε από νωρίς την επιθυμία να ακολουθήσει μουσική καριέρα και να γίνει pop star.
  • Η Duff κατάφερε να χτίσει τη δική της ταυτότητα ως pop star παράλληλα με την υποκριτική.
  • Η πορεία της Duff δείχνει τη δυσκολία αποδέσμευσης από έναν εμβληματικό ρόλο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Hilary Duff μπορεί να έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο ως Lizzie McGuire, όμως φαίνεται πως η ίδια είχε άλλα σχέδια για την καριέρα της. Σε νέα συνέντευξή της στην εκπομπή της Drew Barrymore, η αγαπημένη star μίλησε για το πόσο περίπλοκο ήταν να μεγαλώνει μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας και να παραμένει για πάντα συνδεδεμένη με τον εμβληματικό χαρακτήρα του Disney Channel.

Η Hilary Duff σε λάμψη και sold out vibes κατά την έναρξη της μεγάλης της περιοδείας με εντυπωσιακή εμφάνιση.
https://www.instagram.com/hilaryduff/

Η Duff πρωταγωνίστησε στη σειρά «Lizzie McGuire» από το 2001 έως το 2004, αποκτώντας τεράστια δημοτικότητα ήδη από την εφηβεία της. Ωστόσο, αμέσως μετά το τέλος της σειράς, ήξερε πως ήθελε να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο και να δημιουργήσει τη δική της ταυτότητα μακριά από τη Lizzie.

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Όπως αποκάλυψε στη συζήτησή της με την Drew Barrymore, μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της σειράς, σκέφτηκε πως ήρθε η ώρα να αφήσει πίσω της τον συγκεκριμένο ρόλο. «Μόλις τελείωσα τα γυρίσματα του “Lizzie”, ήμουν σε φάση: “Cool. Δεν θέλω να με αποκαλούν έτσι πια”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Hilary Duff σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για το νέο της άλμπουμ.
www.instagram.com/hilaryduff

Η Hilary Duff είχε ήδη αποφασίσει ποιο θα ήταν το επόμενο μεγάλο της βήμα. «Θα κάνω μουσική, θα αποκτήσω δισκογραφικό συμβόλαιο και θα γίνω pop star», είπε, αποκαλύπτοντας πως το όνειρο της μουσικής υπήρχε στο μυαλό της από πολύ νωρίς.

Η Hilary Duff σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για το νέο της άλμπουμ.
www.instagram.com/hilaryduff

Και τελικά, η Lizzie δεν έμεινε μόνο ένα τηλεοπτικό είδωλο. Η Duff ακολούθησε πράγματι μουσική καριέρα, κυκλοφορώντας albums και singles και χτίζοντας τη δική της pop ταυτότητα, παράλληλα με την πορεία της στην υποκριτική.

Από τη Lizzie στη δική της pop εποχή

Η εμπειρία της Hilary Duff αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για έναν νεαρό star να ξεφύγει από έναν ρόλο που τον έκανε διάσημο. Η Lizzie McGuire έγινε τόσο αγαπητή στο κοινό, ώστε για χρόνια αποτελούσε σχεδόν συνώνυμο του ονόματος της Duff.

Παρόλα αυτά, η ίδια φαίνεται πως είχε από νωρίς ξεκάθαρη εικόνα για το τι ήθελε να κάνει στη συνέχεια. Και όπως αποδεικνύεται, το pop stardom που κάποτε είχε απλώς… κάνει manifest για τον εαυτό της, τελικά έγινε πραγματικότητα.

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Hilary Duff
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