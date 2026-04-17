Μουσικά Νέα 17.04.2026

Η Lana Del Rey γράφει το απόλυτο James Bond soundtrack για το video game «007 First Light»

lana_del_rey
Η τραγουδίστρια συνθέτει το βασικό theme του νέου James Bond game, δίνοντας μια κινηματογραφική και ατμοσφαιρική μουσική ταυτότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Lana Del Rey έχει κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι ειδικά για το επερχόμενο βιντεοπαιχνίδι James Bond, με τίτλο 007 First Light. Το κομμάτι, που φέρει τον τίτλο «First Light», θα αποτελέσει το βασικό θέμα στην έναρξη του παιχνιδιού, προσδίδοντας μια μοναδική ατμόσφαιρα στον κόσμο του θρυλικού πράκτορα.

Το «First Light» είναι μια μεγαλοπρεπής και ορχηστρική σύνθεση, εμπλουτισμένη με μοτίβα από το κλασικό θέμα του James Bond. Η Lana Del Rey συνέθεσε και συνέγραψε το τραγούδι μαζί με τον David Arnold, έναν αναγνωρισμένο συνθέτη που έχει υπογράψει τη μουσική σε πέντε ταινίες James Bond, συμπεριλαμβανομένων των Tomorrow Never Dies και Casino Royale. Η μουσική επένδυση του ίδιου του βιντεοπαιχνιδιού δημιουργήθηκε από την Flight.

Lana Del Rey
Η συνεργασία και η κληρονομιά του James Bond

Ο David Arnold εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία, δηλώνοντας: «Το θέμα του Bond είναι μια μοναδική στιγμή αφήγησης. Πρέπει να αποτυπώσει το μέγεθος, το δράμα και την ίντριγκα ταυτόχρονα. Έχοντας υπάρξει μέρος αυτής της μουσικής κληρονομιάς, κατανοώ πόσο σημαντικό είναι να τιμάμε την παράδοσή της, επιτρέποντας παράλληλα την εξέλιξή της. Η Lana έφερε μια κομψότητα και μια ατμόσφαιρα στο τραγούδι που φάνηκε απολύτως κατάλληλη για να συνεχίσει αυτή την παράδοση, εισάγοντας ταυτόχρονα κάτι φρέσκο για μια νέα εποχή».

Το νέο κεφάλαιο του James Bond στα βιντεοπαιχνίδια

Το 007 First Light σηματοδοτεί την πρώτη κυκλοφορία βιντεοπαιχνιδιού στο franchise του James Bond από το 007 Legends του 2012. Το παιχνίδι, που αναπτύχθηκε και εκδόθηκε από την IO Interactive, ακολουθεί τον Bond ως έναν πρωτοεμφανιζόμενο πράκτορα της MI6 σε μια νέα ιστορία προέλευσης, καθώς προσπαθεί να κερδίσει το «00» status του. Η κυκλοφορία του αναμένεται στις 27 Μαΐου για PlayStation 5, Windows και Xbox Series X/S, ενώ θα είναι διαθέσιμο και για την κονσόλα Nintendo Switch 2 αργότερα μέσα στο έτος.

Ενώ η κοινότητα των φίλων του Bond αναμένει με ανυπομονησία, η ακολουθία τίτλων του 007 First Light, στην οποία θα ακουστεί το τραγούδι της Del Rey, θα κάνει πρεμιέρα αύριο, 17 Απριλίου, στις 1:00 μ.μ. ET. Η προβολή θα γίνει στα επίσημα κανάλια του παιχνιδιού σε Twitch, YouTube, TikTok, Steam και X.

Τα επόμενα μουσικά σχέδια της Lana Del Rey

Παράλληλα με αυτή την κυκλοφορία, η Lana Del Rey έχει προϊδεάσει τους θαυμαστές της για την επερχόμενη δισκογραφική της δουλειά, η οποία αναμένεται να έχει επιρροές από την κάντρι μουσική. Το άλμπουμ, το οποίο έχει υποστεί μια σειρά από αλλαγές τίτλου, μεταξύ αυτών τα The Right Person Will Stay και Lasso, φέρει πλέον τον τίτλο Stove, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί ακόμα ημερομηνία κυκλοφορίας. Τον Φεβρουάριο, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το «White Feather Hawk Tail Deer Hunter», ένα φασματικό και ενδιαφέρον single, το οποίο περιέγραψε ως το αγαπημένο της τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ. Όπως είχαμε γράψει, η Lana Del Rey έχει μια ιστορία με την αποκάλυψη τίτλων για τα άλμπουμ της.

007 First Light James Bond Lana Del Rey
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Madonna – Confessions ll: Το κολιέ Swarovski με την υπογραφή της Ariana

17.04.2026
The Pussycat Dolls: Επιστροφή με νέο τραγούδι και μία πολυαναμενόμενη περιοδεία

17.04.2026

