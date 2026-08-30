Celeb World 30.08.2026

Celebrity weddings 2026: Οι γάμοι των stars που έκλεψαν την παράσταση

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Νυφικά που έγιναν viral, διάσημοι καλεσμένοι και τελετές που έμοιαζαν βγαλμένες από ταινία συνθέτουν το απόλυτο wedding recap του 2026
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο γάμος Taylor Swift & Travis Kelce έγινε στο Madison Square Garden με 1.000+ καλεσμένους.
  • Cristiano Ronaldo & Georgina Rodríguez επέλεξαν ιδιωτική τελετή στο σπίτι τους στην Πορτογαλία.
  • Zendaya & Tom Holland παντρεύτηκαν μυστικά, προστατεύοντας την προσωπική τους ζωή.
  • Dua Lipa & Callum Turner, Jack Whitehall & Roxy Horner είχαν επίσης πολυσυζητημένους γάμους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το 2026 έχει ήδη χαρίσει μερικούς από τους πιο πολυσυζητημένους celebrity γάμους της χρονιάς και, όπως ήταν αναμενόμενο, τα βλέμματα δεν έμειναν μόνο στις γαμήλιες τελετές. Από τη στιγμή που μια celebrity σχέση οδηγείται στα σκαλιά του γάμου, κάθε λεπτομέρεια αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον – από το νυφικό και τον χώρο μέχρι τους διάσημους καλεσμένους και τις φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο των social media.

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce σε τρυφερή στιγμή, με φόντο πλούσια ανθοστολισμένη αυλή, λίγο πριν τον γάμο της χρονιάς.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Κάποια ζευγάρια επέλεξαν να παντρευτούν με τρόπο που θύμιζε υπερπαραγωγή του Hollywood, ενώ άλλα προτίμησαν να κρατήσουν την πιο σημαντική ημέρα της ζωής τους μακριά από τα φώτα. Ανάμεσά τους βρίσκονται μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της μουσικής, του αθλητισμού και του κινηματογράφου.

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1. Taylor Swift & Travis Kelce: Ο γάμος που έμοιαζε με παγκόσμιο event

Αν υπάρχει ένας celebrity γάμος που δύσκολα θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητος, είναι εκείνος της Taylor Swift και του Travis Kelce. Το ζευγάρι φέρεται να παντρεύτηκε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, σε μια τελετή που είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός τεράστιου pop culture event. Οι δυο τους επέλεξαν τα αδέρφια τους ως κουμπάρους, ενώ τελετάρχης ήταν ο Adam Sandler. Και αν αυτό δεν ήταν αρκετό, στη λίστα των καλεσμένων βρέθηκαν περισσότερα από 1.000 διάσημα πρόσωπα. Ο γάμος της Taylor Swift και του Travis Kelce ήταν ακριβώς αυτό που θα περίμενες από ένα ζευγάρι που έχει καταφέρει να κυριαρχεί ταυτόχρονα στη μουσική και στον αθλητισμό. Η σχέση τους έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα pop culture φαινόμενα των τελευταίων ετών και η γαμήλια τελετή τους ήταν αναπόφευκτο να μετατραπεί σε παγκόσμιο θέμα συζήτησης.

2. Cristiano Ronaldo & Georgina Rodríguez: Μακριά από τα φώτα, αλλά με άφθονη λάμψη

Μετά από περίπου δέκα χρόνια κοινής πορείας, ο Cristiano Ronaldo και η Georgina Rodríguez αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα. Σε αντίθεση με αυτό που ίσως περίμενες από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ζευγάρια στον κόσμο, επέλεξαν μια ιδιαίτερα προσωπική πολιτική τελετή στο σπίτι τους στην Πορτογαλία. Η επιλογή αυτή έκανε τον γάμο τους ακόμη πιο ξεχωριστό. Αντί για ένα τεράστιο event με εκατοντάδες φωτογράφους, το ζευγάρι κράτησε την ημέρα για τον ίδιο και τους ανθρώπους του. Φυσικά, η διακριτικότητα δεν σήμαινε απουσία πολυτέλειας. Ο Ronaldo και η Georgina επέλεξαν αποκλειστικές δημιουργίες Gucci, προσθέτοντας την απαραίτητη fashion πινελιά σε μια τελετή που παρέμεινε κυρίως οικογενειακή και προσωπική.

Ο ηθοποιός Tom Holland, πρωταγωνιστής στη νέα ταινία του Christopher Nolan για την Οδύσσεια.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

3. Zendaya & Tom Holland: Το «ναι» που όλοι περίμεναν

Αν υπάρχει ένα celebrity ζευγάρι που έχει καταφέρει να κάνει το κοινό να ενδιαφέρεται για κάθε μικρή λεπτομέρεια της σχέσης του, αυτό είναι η Zendaya και ο Tom Holland. Οι δύο stars του Marvel παντρεύτηκαν, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, σε μια μυστική και ιδιαίτερα κλειστή τελετή, προστατεύοντας όσο περισσότερο μπορούσαν την προσωπική τους ζωή. Η είδηση ήταν αρκετή για να προκαλέσει φρενίτιδα στους θαυμαστές τους. Άλλωστε, η σχέση τους είχε από την αρχή μια διαφορετική δυναμική, καθώς γνωρίστηκαν μέσα από το κινηματογραφικό σύμπαν του «Spider-Man» και σταδιακά εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Hollywood.

Η Dua Lipa και ο Callum Turner μοιάζουν βγαλμένοι από κινηματογραφική ταινία στις Σικελικές τους διακοπές.
https://www.instagram.com/dualipa/
Η Dua Lipa και ο Callum Turner ποζάρουν στη Σικελία με νυφικό και κοστούμι, θυμίζοντας σκηνή από ταινία.
https://www.instagram.com/dualipa/

4. Dua Lipa & Callum Turner –  Από το viral love story στον γάμο που συζητήθηκε παντού

Η Dua Lipa και ο Callum Turner αποτέλεσαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα celebrity ζευγάρια της χρονιάς, με τη σχέση τους να βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η pop star και ο Βρετανός ηθοποιός είχαν ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού με τις κοινές εμφανίσεις και τις τρυφερές στιγμές τους, επομένως η είδηση του γάμου τους ήταν φυσικό να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Το ζευγάρι κατάφερε να κρατήσει αρκετές λεπτομέρειες της μεγάλης ημέρας μακριά από τα φώτα, γεγονός που έκανε τους fans ακόμη πιο περίεργους για την τελετή.

5. Jack Whitehall & Roxy Horner – Το «ναι» που επισφράγισε τον έρωτά τους

Ο Βρετανός κωμικός και ηθοποιός και το μοντέλο αποτέλεσαν ακόμη ένα από τα ζευγάρια που πέρασαν από τη λίστα των πολυσυζητημένων celebrity weddings του 2026. Η σχέση τους, η οικογενειακή τους ζωή και η πορεία τους προς τον γάμο είχαν ήδη απασχολήσει τα βρετανικά media, κάνοντας την ημέρα του γάμου τους ένα από τα events που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον του κοινού.

Αυτό που κάνει τους συγκεκριμένους celebrity γάμους τόσο ενδιαφέροντες είναι ότι δεν ακολούθησαν όλοι την ίδια συνταγή. Η Taylor Swift και ο Travis Kelce επέλεξαν ένα event τεράστιας κλίμακας, ο Cristiano Ronaldo και η Georgina Rodríguez έδωσαν προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, ενώ η Zendaya και ο Tom Holland προσπάθησαν να προστατεύσουν ακόμη περισσότερο την προσωπική τους στιγμή.

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