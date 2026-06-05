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Life 05.06.2026

Η Versace επιστρέφει στην haute couture του Παρισιού το 2027 – Το fashion comeback που ήδη γράφει ιστορία

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Η Versace ετοιμάζει την επιστροφή της στο επίσημο ημερολόγιο της haute couture στο Παρίσι, εγκαινιάζοντας μια νέα δημιουργική εποχή υπό τον Pieter Mulier
Πόπη Βασιλείου

Η Versace ετοιμάζεται να επιστρέψει επίσημα στο ημερολόγιο της haute couture στο Παρίσι στις αρχές του 2027, σε μια εξέλιξη που ήδη συζητιέται έντονα στον κόσμο της υψηλής μόδας. Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη συμμετοχή στο fashion calendar, αλλά για μια στρατηγική επανεμφάνιση ενός ιστορικού οίκου σε ένα από τα πιο απαιτητικά και επιδραστικά πεδία της παγκόσμιας βιομηχανίας μόδας.

https://www.instagram.com/voguefrance/
https://www.instagram.com/voguefrance/

Το δημιουργικό τιμόνι αυτής της νέας εποχής αναλαμβάνει ο Pieter Mulier, ο οποίος καλείται να επανασυστήσει τη Versace μέσα από μια σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά, χωρίς να χαθεί η έντονη ταυτότητα που έχει καθορίσει τον οίκο εδώ και δεκαετίες. Η επιστροφή στο Παρίσι σηματοδοτεί μια νέα φάση, όπου η haute couture δεν λειτουργεί μόνο ως επίδειξη δεξιοτεχνίας, αλλά και ως πεδίο επαναπροσδιορισμού του brand.

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Η ένταξη της Versace στο haute couture calendar του 2027 θεωρείται κομβική στιγμή, καθώς επαναφέρει τον οίκο σε ένα περιβάλλον όπου έχει γράψει σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία της μόδας. Η παριζιάνικη haute couture σκηνή αποτελεί σημείο αναφοράς για τη δημιουργικότητα, την πολυτέλεια και την καινοτομία, και η επιστροφή της Versace εκεί αναμένεται να τραβήξει την προσοχή ολόκληρης της βιομηχανίας.

Με αφορμή αυτή την ανακοίνωση, το ενδιαφέρον στρέφεται ξανά σε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ιστορίας του οίκου: τη συλλογή haute couture άνοιξη–καλοκαίρι 1995 του Gianni Versace, που παρουσιάστηκε στο Hôtel Ritz στο Παρίσι. Η συγκεκριμένη συλλογή έχει μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της αισθητικής του οίκου, συνδυάζοντας θεατρικότητα, έντονη πολυτέλεια και μια καθαρή, αναγνωρίσιμη υπογραφή που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90.

https://www.instagram.com/voguefrance/
https://www.instagram.com/voguefrance/
https://www.instagram.com/voguefrance/
https://www.instagram.com/voguefrance/

Η επιστροφή του οίκου στη haute couture δεν αποτελεί απλώς μια νοσταλγική αναφορά στο παρελθόν, αλλά μια σαφή πρόθεση επανατοποθέτησης στο παρόν της μόδας. Σε μια εποχή όπου η υψηλή ραπτική αναζητά νέες ισορροπίες ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη αισθητική, η Versace φαίνεται να διεκδικεί ξανά έναν πρωταγωνιστικό ρόλο.

https://www.instagram.com/voguefrance/
https://www.instagram.com/voguefrance/
https://www.instagram.com/voguefrance/
https://www.instagram.com/voguefrance/
https://www.instagram.com/voguefrance/
https://www.instagram.com/voguefrance/

Το 2027 αναμένεται έτσι να αποτελέσει χρονιά-σταθμό για τον οίκο, καθώς η επιστροφή στο Παρίσι δεν είναι απλώς μια παρουσία στο calendar, αλλά μια συνολική δήλωση δημιουργικής αναγέννησης και επαναδιεκδίκησης της θέσης της Versace στην κορυφή της παγκόσμιας haute couture σκηνής.

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Versace Παρίσι
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