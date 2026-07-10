Charli XCX: Η ιστορική συνύπαρξη με τους Martin Scorsese, John Cale και Marc Jacobs στο νέο της άλμπουμ

Η pop «εισβάλλει» στο εξώφυλλο του νέου της δίσκου και φωτογραφίζεται δίπλα σε θρύλους της τέχνης, σε μια συλλεκτική έκδοση

Με μια ματιά Η Charli XCX κυκλοφορεί το άλμπουμ «Music, Fashion, Film» με συλλεκτικό εξώφυλλο.

Στο εξώφυλλο εμφανίζονται οι John Cale, Marc Jacobs και Martin Scorsese.

Η Charli XCX ενσωματώνεται στη συλλεκτική έκδοση του εξωφύλλου.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει συνεργασία με τον David Cronenberg και listening parties. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Charli XCX συνεχίζει να προκαλεί αίσθηση ενόψει της κυκλοφορίας του πολυαναμενόμενου άλμπουμ της, «Music, Fashion, Film». Μετά την αρχική έκπληξη που προκάλεσε στους θαυμαστές της επιλέγοντας ένα εξώφυλλο στο οποίο δεν εμφανιζόταν η ίδια, η pop star παρουσίασε μια ειδική, συλλεκτική έκδοση, στην οποία παίρνει τελικά τη θέση της δίπλα στα είδωλά της.

Το αρχικό εξώφυλλο του δίσκου απαθανατίζει τον μουσικό John Cale, τον σχεδιαστή Marc Jacobs και τον σκηνοθέτη Martin Scorsese σε μια λιτή κουζίνα, εκπροσωπώντας με την παρουσία τους τις τρεις λέξεις του τίτλου: Μουσική, Μόδα, Κινηματογράφος. Η βρετανίδα καλλιτέχνιδα, αν και διευκρίνισε ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν αποτελούν απαραίτητα μια «ιερή τριάδα» για όλο τον κόσμο, παραδέχτηκε ότι για εκείνη είναι οι προσωπικοί της φάροι.

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Στη νέα, συλλεκτική εκδοχή του εξωφύλλου, η Charli XCX ενσωματώνεται στο ίδιο σκηνικό. Ντυμένη στα μαύρα, όπως και οι τρεις καλλιτέχνες, κοιτάζει τον φακό με το ίδιο ουδέτερο ύφος, ολοκληρώνοντας μια εικόνα που η ίδια χαρακτήρισε ως «απίστευτο να υπάρχει».

Η εμπειρία πίσω από τον φακό

Η διαδικασία δημιουργίας αυτού του εξωφύλλου ήταν μια εμπειρία που ξεπέρασε τις προσδοκίες της ίδιας της Charli. Ο John Cale, θρυλική μορφή των Velvet Underground, αποκάλυψε ότι δεν είχε συναντήσει ποτέ από κοντά τους Jacobs και Scorsese πριν από τη φωτογράφιση. Όπως δήλωσε, η Charli τον προσέγγισε με μια ιδέα, τον έβαλε σε ένα αεροπλάνο και κατέληξαν όλοι μαζί σε μια «τυχαία κουζίνα» για να αποτυπώσουν αυτό το ιδιαίτερο concept. Η Charli, από την πλευρά της, εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον Cale, δηλώνοντας πως αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή για τη συνεργασία τους, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα φέτος με το κομμάτι «House».

Οι προσδοκίες για το άλμπουμ

Το «Music, Fashion, Film» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Ιουλίου, σηματοδοτώντας το επόμενο δισκογραφικό βήμα της Charli XCX μετά την τεράστια επιτυχία του Brat. Η λίστα των τραγουδιών που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή και απρόσμενη συνεργασία με τον σκηνοθέτη David Cronenberg, ενισχύοντας τον κινηματογραφικό χαρακτήρα του project. Παράλληλα, η τραγουδίστρια διοργανώνει listening parties σε 25 πόλεις ανά τον κόσμο, δίνοντας στους fans τη δυνατότητα να πάρουν μια πρώτη γεύση από τη νέα της δουλειά πριν από την επίσημη κυκλοφορία.