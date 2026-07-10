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Μουσικά Νέα 10.07.2026

Οι Γιαγκίνηδες έστησαν το «Γλέντι των ονείρων μας» στην Τεχνόπολη και ένωσαν χιλιάδες ανθρώπους σε μια μεγάλη παρέα

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Οι Γιαγκίνηδες χάρισαν μια μοναδική μουσική εμπειρία στην Τεχνόπολη, με χιλιάδες θεατές να τραγουδούν μαζί τους
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Με μια ματιά
  • Οι Γιαγκίνηδες πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη συναυλία τους στην Τεχνόπολη, μετατρέποντάς την σε λαϊκό γλέντι.
  • Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας ένωσαν τις φωνές τους, τραγούδησαν και χόρεψαν σε μια κοινή εμπειρία.
  • Το σχήμα συνδύασε αυθεντικό ρεμπέτικο/λαϊκό ήχο με ενέργεια νέας γενιάς, προσεγγίζοντας όλες τις ηλικίες.
  • Special guests όπως ο Σπύρος Γραμμένος και ο Papazó προσέθεσαν στη γιορτινή ατμόσφαιρα της βραδιάς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη χάρισαν οι Γιαγκίνηδες το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα συναυλία τους και μετατρέποντας έναν από τους πιο εμβληματικούς συναυλιακούς χώρους της Αθήνας σε ένα ατελείωτο λαϊκό γλέντι.

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Το Γλέντι των Ονείρων μας αποδείχθηκε κάτι πολύ περισσότερο από ένας τίτλος. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έγιναν ένα, τραγούδησαν, χόρεψαν και μοιράστηκαν μια εμπειρία που ξεπέρασε τα όρια μιας συναυλίας.

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Με τον χαρακτηριστικό τους ήχο, που παντρεύει την αυθεντικότητα του ρεμπέτικου και του λαϊκού με τη φρεσκάδα και την ενέργεια της νέας γενιάς, οι Γιαγκίνηδες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή μουσική ταυτότητα. Με σεβασμό στις ρίζες του ελληνικού τραγουδιού, αναδεικνύουν διαχρονικά κομμάτια, τους δίνουν νέα πνοή και αποδεικνύουν ότι μπορούν να συγκινήσουν εξίσου τους παλιότερους και τους νεότερους ακροατές. Στην Τεχνόπολη, πλαισιωμένοι από την full band τους, παρέσυραν το κοινό σε ένα ατελείωτο γλέντι, με χιλιάδες φωνές να ενώνονται σε κάθε τραγούδι και τον χορό να μην σταματά ούτε στιγμή.

giagkinides_texnopoli_spiros grammenos

Την έναρξη της βραδιάς ανέλαβαν οι Τεκετζήδες, το πολλά υποσχόμενο σχήμα που γνωρίσαμε πριν από λίγο καιρό και ήδη ξεχωρίζει στη νέα γενιά του λαϊκού και του ρεμπέτικου τραγουδιού.

Ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς χάρισαν οι special guests. Ο Σπύρος Γραμμένος ανέβηκε στη σκηνή, προσθέτοντας το δικό του μουσικό αποτύπωμα, ενώ ο Papazó ξεσήκωσε το κοινό με την εκρηκτική παρουσία του, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο παλμό στη γιορτή.

giagkinides_papazo

Οι Γιαγκίνηδες απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι η επιτυχία τους δεν οφείλεται μόνο στις ερμηνείες τους ή στην αγάπη τους για το ελληνικό τραγούδι. Οφείλεται κυρίως στην ικανότητά τους να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα όπου χιλιάδες άνθρωποι αισθάνονται σαν να βρίσκονται στην ίδια παρέα. Εκεί όπου η μουσική γίνεται κοινή γλώσσα και το γλέντι μια εμπειρία που μοιράζονται όλοι.

Το «Γιαγκίνι», η φωτιά της καρδιάς, έκαιγε δυνατά στην Τεχνόπολη. Και το κοινό έφυγε έχοντας ζήσει ακριβώς αυτό που είχε υποσχεθεί ο τίτλος της βραδιάς: το γλέντι των ονείρων του.

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Γιαγκίνηδες μουσική ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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