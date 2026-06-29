Mad Radio Top 20

Εβδομάδα 23–29 Ιουνίου 2026

1 HUGEL & SOLTO
JAMAICAN
HUGEL & SOLTO
111 plays
2 RAYE
WHERE IS MY HUSBAND!
RAYE
110 plays
3 DAVE FT. TEMS
RAINDANCE
DAVE FT. TEMS
105 plays
4 JONAS BLUE, MALIVE
EDGE OF DESIRE
JONAS BLUE, MALIVE
103 plays
5 TAME IMPALA
DRACULA
TAME IMPALA
95 plays
6 TAYLOR SWIFT
THE FATE OF OPHELIA
TAYLOR SWIFT
94 plays
7 MIKEEYSMIND, CHILL77 & UNJAPS
PAPAOUTAI
MIKEEYSMIND, CHILL77 & UNJAPS
93 plays
8 ZEINA
JANANTO
ZEINA
77 plays
9 KATO
TURN THE LIGHTS OFF
KATO
69 plays
10 KATSEYE
GABRIELA
KATSEYE
67 plays
11 GORDO & REINIER ZONNEVELD
LOCO LOCO
GORDO & REINIER ZONNEVELD
67 plays
12 BRUNO MARS
I JUST MIGHT
BRUNO MARS
60 plays
13 DJO
END OF BEGINNING
DJO
60 plays
14 ARGY & MEDUZA FEAT. POLLYANNA
MELODIA
ARGY & MEDUZA FEAT. POLLYANNA
59 plays
15 SOMBR
12 TO 12
SOMBR
59 plays
16 Advertising Break
Break
Advertising Break
55 plays
17 PINKPANTHERESS & ZARA LARSSON
STATESIDE
PINKPANTHERESS & ZARA LARSSON
53 plays
18 THE SECOND VOICE
LET ME BE
THE SECOND VOICE
53 plays
19 ΑKYLAS
FERTO
ΑKYLAS
52 plays
20 DARA
BANGARANGA
DARA
50 plays