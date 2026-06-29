Mad Radio Top 20
Εβδομάδα 23–29 Ιουνίου 2026
1
JAMAICANHUGEL & SOLTO
111 plays
2
WHERE IS MY HUSBAND!RAYE
110 plays
3
RAINDANCEDAVE FT. TEMS
105 plays
4
EDGE OF DESIREJONAS BLUE, MALIVE
103 plays
5
DRACULATAME IMPALA
95 plays
6
THE FATE OF OPHELIATAYLOR SWIFT
94 plays
7
PAPAOUTAIMIKEEYSMIND, CHILL77 & UNJAPS
93 plays
8
JANANTOZEINA
77 plays
9
TURN THE LIGHTS OFFKATO
69 plays
10
GABRIELAKATSEYE
67 plays
11
LOCO LOCOGORDO & REINIER ZONNEVELD
67 plays
12
I JUST MIGHTBRUNO MARS
60 plays
13
END OF BEGINNINGDJO
60 plays
14
MELODIAARGY & MEDUZA FEAT. POLLYANNA
59 plays
15
12 TO 12SOMBR
59 plays
16
BreakAdvertising Break
55 plays
17
STATESIDEPINKPANTHERESS & ZARA LARSSON
53 plays
18
LET ME BETHE SECOND VOICE
53 plays
19
FERTOΑKYLAS
52 plays
20
BANGARANGADARA
50 plays